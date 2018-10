Frankreich gegen Deutschland, der Schiedsrichter: Wer pfeift das UEFA-Nations-League-Spiel des DFB-Teams?

Am Dienstag, den 16. Oktober, tritt die deutsche Nationalmannschaft das Rückspiel gegen Frankreich in der UEFA Nations League an (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). Hier erfahrt ihr alles über den Schiedsrichter der Partie.

Am 4. Spieltag empfängt Frankreich die Gäste aus Deutschland in Paris. Anpfiff ist am Dienstag, den 16. Oktober, um 20.45 Uhr im Stade de France in Saint-Denis.

Schiedsrichter Milorad Mazic pfiff auch Champions-League-Finale

Milorad Mazic ist der Schiedsrichter beim Duell zwischen Frankreich und der deutschen Nationalmannschaft. Der 45-jährige Serbe ist seit 2009 FIFA-Schiedsrichter und leitete 2018 das UEFA-Champions-League-Finale zwischen Real Madrid und Liverpool. Außerdem kam er bei der Weltmeisterschaft in drei Spielen zum Einsatz.

Die DFB-Elf absolvierte zwei Spiele unter der Leitung von Milorad Mazic - beide mit positivem Ausgang aus Sicht der Deutschen. Beim Confederations Cup 2017 setzte sich die Nationalmannschaft mit 1:0 im Finale gegen Chile durch. Die andere Partie war das 4:0 gegen Portugal in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2014.

Milorad Mazic Einsätze in den wichtigsten Wettbewerben