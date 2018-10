Erkenntnisse aus Frankreich - Deutschland: Was funktioniert hat - und was nicht

Durch das 1:2 bei Weltmeister Frankreich hat Deutschland innerhalb von drei Tagen das zweite Pflichtspiel verloren. Die DFB-Elf zeigte in Paris ein neues Gesicht und verbreitete Optimismus. Es zeigten sich allerdings auch bekannte Schwächen, die man einfach nicht abstellt.



Frankreich - Deutschland: Diese Dinge haben gut funktioniert

Positiv: Löw zeigt Mut zur Veränderung

Es war vielerorts kritisiert worden, dass sich der Bundestrainer nach der verkorksten WM nicht von seiner "Achse" um die Weltmeister 2014 trennen wollte. So blieb in den folgenden Spielen das Spielsystem das Gleiche, auch Veränderungen in der Startelf gab es in den Nations-League-Spielen nur punktuell.

In dieser Hinsicht kann das Spiel am Dienstag durchaus als bisher größter "Umbruch" gewertet werden. Löw brachte nicht nur fünf neue Spieler in die Startelf, er krempelte auch System und Taktik um. Ob seine mutige Aufstellung nun ein Beweis dafür war, dass er sich um seinen Job als Bundestrainer keinen Kopf macht, oder ob nach dem 0:3 in Amsterdam auch eine Prise Verzweiflung dabei war, nach dem Motto "alles, nur nicht wieder abgeschossen werden", ist nicht zu 100 Prozent aufzulösen.

Nach dem Spiel gab es auf jeden Fall nur Zuspruch für Löw. Die Beteiligten - und Verantwortlichen - waren sich einig, dass es sich um eine neue Zeitrechnung handeln könnte. "Ich finde, dass wir ein Stück Umbruch gesehen haben", sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel, und Oliver Bierhoff bestätigte das: "Esprit und Energie" bekomme man nur mit "neuen, unverbrauchten Spielern" ins Team, das sei klar gewesen.

Positiv: Die neue Dreierkette

Ohne den angeschlagen abgereisten Jerome Boateng rückte wie erwartet Niklas Süle ins Team. Löw setzte neben die beiden Bayern aber auch noch Matthias Ginter ins Zentrum. So spielte man mit Ballbesitz ein 3-4-3, gegen den Ball rückten Nico Schulz und Thilo Kehrer in die Kette. Weg mit der Viererkette? Löw wolle immer modernen Fußball spielen, betonte Manuel Neuer anschließend: "Jogi entwickelt sich mit uns weiter."

Der Bundestrainer hatte dabei aber auch im Auge, wie das neue System konkret gegen Frankreich funktionieren würde. So spielte der wuchtige Süle (80 Prozent Zweikampfquote) zentral in der Kette und war so erster Gegenspieler von Sturmtank Giroud (21,4 Prozent Zweikämpfe), den er im Spielverlauf immer besser in den Griff bekam.

Im Spielaufbau wirkten sich die drei Innenverteidiger ebenfalls positiv aus, zumal Frankreich zumeist nur mit Giroud und Griezmann störte. So war ein Innenverteidiger frei, der mit ruhigem Passspiel gefunden wurde, bevor der Ball weiter auf die Außen oder die zentralen Mittelfeldspieler verteilt wurde. Resultat: mehr Sicherheit im Spiel von hinten heraus. Gerade über links fanden Mats Hummels und Toni Kroos Nico Schulz oft mit viel Platz, zumal Kylian Mbappe auf Arbeit nach hinten größtenteils verzichtete.

Positiv: Die neuen Außen

Beide Außen hatten von Löw den Auftrag bekommen, konsequent an den Seitenlinien zu bleiben und das Spiel so breit zu machen. Gegen den Ball wurde der gegnerische Außenverteidiger sofort attackiert, um gerade auf der eigenen linken Seite die Bälle auf Mbappe zu verhindern. Das funktionierte in der geordneten Defensive insgesamt sehr gut. Schulz und Kehrer führten zusammen 20 Zweikämpfe und gewannen davon 55 Prozent.

Offensiv fühlte sich gerade Schulz im System, das er aus Hoffenheim kennt, sichtlich wohl und nutzte die Freiheiten, die sich ihm boten, für einige Vorstöße bis an die Grundlinie - obwohl man nicht umhin konnte, sich zu fragen, ob ein Philipp Max aus diesen Flanken nicht noch mehr hätte herausholen können. Kehrer war für die rechte Seite eine überraschende Besetzung, ließ aber im Spielverlauf ebenfalls zunehmend seine Schnelligkeit aufblitzen.

Fazit: Setzt Löw auch in Zukunft auf das 3-4-3, dürfte er auch andere Spieler auf diesen Außenpositionen testen, gerade auf rechts. Mit Kehrer und Schulz ist aber auf jeden Fall ein guter Anfang gemacht.

Frankreich gegen Deutschland - Noten und Einzelkritik: Engagiert, aber unglücklich © getty 1/31 Nach einer engagierten und mutigen Leistung gegen Frankreich verliert das DFB-Team erneut. Das deutsche Team wirkte verbessert, agierte in den entscheidenden Moment jedoch unglücklich. © getty 2/31 Frankreich begann wie gewohnt mit seinem kongenialen Duo bestehend aus Mbappe und Griezmann. Im Vergleich zur WM-Final-Elf rutschte nur Kimpembe für den verletzten Umtiti in die Startformation. © getty 3/31 Hugo Lloris: War beim Elfer noch dran, konnte den Schuss mit den Fingerspitzen nicht mehr um den Pfosten lenken. Spielte gut mit bei den tiefen Schnittstellen-Pässen des DFB-Teams und entschärfte den Ginter-Schuss reaktionsschnell. Note 3. © getty 4/31 Benjamin Pavard: Vor allem über seine Seite initiierte das DFB-Team die Angriffe. Hatte anfangs selten Zugriff auf Sane und Schulz, mit Fortgang des Spiels aber sicherer. Störte den einschussbereiten Ginter in letzter Sekunde entscheidend (23.). Note: 3. © getty 5/31 Raphael Varane: Umsichtiger Abwehrchef der Franzosen, der eine brenzlige Umschaltaktionen der DFB-Elf geschickt verzögerte und mit guten Stellungsspiel am Ende klärte. Auch im Spielaufbau solide. Note: 3. © getty 6/31 Presnel Kimpembe: Unglückliche Armhaltung bei der Grätsche vor dem Elfmeter. Gewann anschließend alle seine Duelle und brachte nahezu jeden Pass an (93 %). Note: 3,5. © getty 7/31 Lucas Hernandez: Bereitete kurz vor der Pause die beste Chance der Franzosen durch Giroud mit einem entschlossenen Flankenlauf und Griezmanns Kopfballtor mit einer scharfen Hereingabe vor. Defensiv hatte er Probleme mit dem schnellen Werner. Note: 2,5. © getty 8/31 Paul Pogba: Böser Ballverlust, der zum Strafstoß führte. Fing sich im Verlauf der Begegnung immer mehr und hatte am Ende die meisten Ballaktionen bei Les Bleus, ohne dabei jedoch herauszustechen. Note: 4. © getty 9/31 N'Golo Kante: Brauchte lange, um sich in der Partie zurecht zu finden. Gewann nur 16,7 Prozent seiner Zweikämpfe, brachte dafür nahezu jeden Ball an den Mann (96,3 Prozent Passquote). Note: 3,5. © getty 10/31 Kylian Mbappe: War überall auf dem Feld zu finden. Wenn er am Ball war, wurde es zumeist gefährlich. Konnte aufgrund seiner Schnelligkeit kaum gehalten werden. Muss den Ausgleich alleine vor Neuer machen (52.). In Hälfte zwei etwas abgetaucht. Note: 2,5. © getty 11/31 Antoine Griezmann: War eher unauffällig, setzte dann den Kopfball jedoch perfekt ins lange Eck und verwandelte den Elfmeter eiskalt. Am Ende der gefeierte Matchwinner. Note: 2. © getty 12/31 Blaise Matuidi: Wirkte im linken Halbraum verloren. Im Spiel nach vorne ohne Impulse und defensiv waren die Abstände zu seinen Gegenspielern zumeist zu groß. Holte jedoch den entscheidenden Strafstoß heraus. Note: 4,5. © getty 13/31 Olivier Giroud: Schwache Leistung von ihm. Gewann in Halbzeit eins keinen einzigen Zweikampf - weder am Boden noch in der Luft. Hatte nur eine gute Aktion, als er eine Hernandez-Flanke über das Tor setzte (45.). Note 4,5. © getty 14/31 Ousmane Dembele: Durfte ab der 86. Minute für Mbappe mitmischen. Ein starkes Dribbling beendete Kehrer. Keine Bewertung. © getty 15/31 Griezmann bekam seine Standing Ovations. Den Atletico-Akteur ersetzte Ndombele. Keine Bewertung. © getty 16/31 Kam als kopfballstarker Spieler für die letzten Standardsituationen in der Partie. Keine Bewertung. © getty 17/31 Diese Elf schickte Jogi Löw auf den Platz. Gleich auf fünf Positionen veränderte der Bundestrainer seine Startelf. Hier gibt's die Noten und Einzelkritiken der deutschen Elf. © getty 18/31 Manuel Neuer: Weltklasse Parade gegen Mbappe, als er mit dem Fuß abwehrte (52.). Hatte das besagte Spielglück, als Mbappe nicht an die Hereingabe von Griezmann herankam (39.). Keine Chance bei den Gegentoren. Note: 2,5. © getty 19/31 Matthias Ginter: Rutschte von der Außenverteidigerposition nach rechts in die Dreierkette. Lloris kratzte seinen Schuss von der Linie (23.). Mit starker Pass- und Zweikampfquote. Musste in der Schlussphase für den offensiven Brandt raus. Note: 3. © getty 20/31 Niklas Süle: Übernahm den zentralen Part in der Dreierreihe. Zu hüftsteif bei Mbappes Großchance, zumeist jedoch sehr aufmerksam. Klärte im letzten Moment vor Giroud (67.). Nicht am Mann bei Griezmanns Kopfballtreffer. Note: 3. © getty 21/31 Mats Hummels: Zunächst mit Fortuna im Bunde bei der Aktion gegen Mbappe - strittig ja, aber am Ende zu wenig für einen Elfmeter (27.). Unglücklich die Elfmeterentscheidung in Hälfte zwei - muss dabei aber nicht unbedingt grätschen. Note: 4. © getty 22/31 Thilo Kehrer: Stand zu Beginn etwas zu tief, Ginter schob ihn zwei, drei Mal nach vorne. Dann mutiger, kam jedoch nie mit einem Flankenlauf auf die Grundlinie. Gewann nur 41 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 4. © getty 23/31 Nico Schulz: Gewann 75 Prozent seiner Zweikämpfe. Versuchte sich immer wieder nach vorne einzuschalten, vergaß dabei aber die Kontersicherung nicht. Nicht genau genug mit den Flanken. Ausnahme in der 56. Minute, als er Sane bediente. Note: 3,5. © getty 24/31 Joshua Kimmich: Tut dem deutschen Spiel auf der Sechs gut. Gab den Staubsauger vor der Abwehr und kniete sich in jeden Zweikampf, überzeugte jedoch auch im Aufbauspiel. Starke Balleroberung gegen Pogba vor dem Elfmeter. Note: 2,5. © getty 25/31 Toni Kroos: Übernahm Verantwortung vom Punkt und erzielte den wichtigen Führungstreffer. War wie gewohnt der Ruhepol im deutschen Spiel und hatte zusammen mit Kimmich die meisten Ballaktionen beim DFB-Team. Note: 3. © getty 26/31 Serge Gnabry: Bekleidete die Position in der Sturmspitze. Lief gut an und war mit seinem Tempo in Umschaltsituationen brandgefährlich. Harmonierte überdies sehr gut mit Werner und Sane. Note: 2,5. © getty 27/31 Timo Werner: Kam über die rechte Seite, rochierte ein um andere Mal mit Sane und Gnabry. Besonders mit seine Läufen in die Tiefe immer wieder gefährlich. Spielte zusammen mit den anderen Spitzen die Umschaltgelegenheiten nicht gut aus. Note: 3,5. © getty 28/31 Leroy Sane: Ging immer wieder ins Tempo, agierte jedoch auch unglücklich. Holte den Elfmeter heraus. Ihm gelang ansonsten wenig. Schlampiges Abspiel auf Werner bei 2-gegen-1-Situation. Note: 4. © getty 29/31 Julian Draxler: Ersetzte in der 75. Minute den glücklosen Sane, bekam aber keine gefährliche Offensivaktion zu Stande. Keine Bewertung. © getty 30/31 Julian Brandt: Kam nach dem 1:2 für Ginter (83.). Löw stellte dabei auf Viererkette um. Hatte jedoch keine Aktion mehr. Keine Bewertung. © getty 31/31 Thomas Müller: In den letzten Minuten für Gnabry eingewechselt. Konnte nichts mehr bewirken. Keine Bewertung.

Positiv: Gefahr durch schnelle Stürmer

Als die Aufstellung eine Stunde vor Spielbeginn veröffentlicht wurde, sahen nicht wenige Timo Werner erneut zentral in der Spitze, flankiert von Leroy Sane und Serge Gnabry. Faktisch spielte jedoch vor allem Gnabry zentral, womöglich bedingt durch seinen etwas bulligeren Körperbau.

So konsequent hatte Löw in seiner Spielerauswahl vielleicht noch nie auf Konter gesetzt: Kein Platz mehr für Raumdeuter und Zwischenspieler Müller, stattdessen ein pfeilschnelles Trio, das in die Räume geschickt werden sollte. So entstand das 1:0, und so ergaben sich auch weitere hochkarätige Chancen.

Ob das Experiment funktioniert hätte, wenn die Franzosen umgekehrt früh in Führung gegangen wäre, ist offen. Auch, ob gegen kleinere Gegner, etwa in der kommenden EM-Qualifikation, nicht wieder ein Vollstrecker im Strafraum gefragt ist. Ist jedoch ein defensiverer Stil mitsamt Kontern gefragt, hat Löw mehr als nur eine Alternative an der Hand.

Positiv: Kroos und Kimmich in der Zentrale

Kimmich hatte sich ja eigentlich schon nach seinem ersten Spiel in der Zentrale festgespielt. Gegen Frankreich zeigte er, dass er es nicht nur als Ausputzer hinter zwei Achtern kann, sondern auch neben Kroos. In einer Rolle, in der er neben seinen Defensiv-Aufgaben auch das Spiel ankurbeln soll. Kimmich war spritzig, giftig im Zweikampf und bewies, dass auch er hervorragende Steilpässe spielen kann.

Für Kroos war es ebenfalls ein gelungener Abend. Zwar präsentierte er sich in der Mixed Zone betont grummelig, schließlich hatte man erneut verloren - und das sei schwierig für Spieler, "die das Gewinnen gewohnt sind - so wie ich." Aber auch er musste zugeben, dass es mit den vielen Optionen nach vorn selbst mit der Niederlage auf dem Rasen Spaß gemacht hatte. Dass es seinem Spiel zuträglich war, war offensichtlich: mehr Bälle in die Spitze und kluge Spielverlagerungen, weniger "Querpass-Toni".

Positiv: Manuel Neuer

Über die Qualitäten der Nummer eins muss man eigentlich nicht diskutieren, wobei nach seinem unterlaufenen Eckball gegen Holland die öffentliche Debatte, ob nicht endlich Marc-Andre ter Stegen spielen müsste, erneut aufgebrandet war.

Löw stärkte seinem Schlussmann jedoch den Rücken, und der zeigte gegen den Weltmeister eine tadellose Leistung. Einmal hielt er stark gegen Mbappe, auch in der Strafraumbeherrschung und den Ausflügen außerhalb des Strafraums ging alles glatt. Bei den Gegentoren hätte auch ter Stegen nichts ausrichten können. Torhüterdebatte zumindest bis auf weiteres vertagt.

