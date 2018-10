Deutschlands U21: DFB-Team gegen Norwegen heute live - EM-Qualifikation im TV und Livestream

Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft am heutigen Freitag zum vorletzten Spieltag der EM-Qualifikation auf den ärgsten Verfolger Norwegen. Hier erfahrt ihr, wie ihr die Partie im TV und Livestream verfolgen könnt.

In den letzten beiden Partien genügen dem Team von Stefan Kuntz zwei Punkte, um die Teilnahme an der Europameisterschaft in Italien und San Marino aus eigener Kraft perfekt zu machen.

U21: Wo und wann spielt Deutschland gegen Norwegen?

Das U21-Länderspiel zwischen Deutschland und Norwegen findet am heutigen Freitag um 20 Uhr statt. Austragungsort ist der Audi-Sportpark in Ingolstadt.

U21: DFB-Team gegen Norwegen heute live im TV und im Livestream

Die Partie zwischen den U21-Nationalmannschaften von Deutschland und Norwegen wird heute im Free-TV bei Eurosport 1 gezeigt. Der Sender bietet neben der klassischen Übertragung im TV auch einen Livestream zum Spiel an.

Folgendes Personal begleitet die Begegnung ab 19.30 Uhr:

Moderation: Anna Kraft

Anna Kraft Kommentator: Tobias Fischbeck

Deutschlands U21 gegen Norwegen im Liveticker verfolgen

Wer Deutschland gegen Norwegen nicht live sehen kann, bleibt bei SPOX dennoch auf dem Laufenden. Hier geht es zum Liveticker der Partie.

U21: Deutschland mit offener Rechnung gegen Norwegen

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat mit den heutigen Gegnern noch eine Rechnung offen. Beim Hinspiel im Marienlyst-Stadion setzte es die einzige Niederlage der EM-Qualifikation.

Nachdem Cedric Teuchert das DFB-Team in Führung gebracht hatte, kassierte die Mannschaft drei Tore und verlor nach sieben Jahren erstmals wieder ein EM-Qualifikationsspiel.

Stefan Kuntz gibt sich vor dem Spiel dennoch optimistisch. "Wir gehen unsere Aufgaben hochkonzentriert an und wollen schon bei der ersten Partie Ingolstadt mit einem Sieg die EM-Qualifikation perfekt machen", sagte der U21-Coach.

© getty

U21: Deutschlands Kader gegen Norwegen

Gleich vier Spieler des am 5. Oktober veröffentlichten Kaders für die beiden letzten Qualifikationsspiele gegen Norwegen und Irland mussten verletzungsbedingt absagen.

Waldemar Anton, Suat Serdar, Florian Müller und Marco Richter können nicht dabei sein, dafür rückten Robin Koch, Nils Körber und Johannes Eggestein ins Aufgebot.