Deutschland gegen Niederlande heute live: UEFA Nations League im TV und Livestream sehen

Am Samstag (13.10.) trifft die deutsche Nationalmannschaft im Rahmen der UEFA Nations League auf die Niederlanden. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Spiel zwischen dem DFB-Team und der Oranje im Livestream und TV sehen könnt.

Für die deutsche Auswahl ist das Duell gegen die niederländische Mannschaft das zweite Spiel in der UEFA Nations League.

Deutschland gegen Niederlande heute im TV sehen

Die Partie zwischen Deutschland und Niederlande wird am Samstag um 20.45 Uhr in der Amsterdam Arena angepfiffen. In Deutschland wird die Partie im Free-TV vom ZDF übertragen, die Vorberichterstattung beginnt um 20.15 Uhr. Der öffentlich-rechtliche Sender begleitet die Partie wie folgt:

Moderator: Jochen Breyer

Experte: Oliver Kahn

Kommentator: Oliver Schmidt

DFB-Team vs. Niederlande heute im LIVE-STREAM sehen

Das ZDF bietet neben der Übertragung im Fernsehen auch einen kostenlosen Live-Stream an. Diesen findet ihr hier.

In Österreich wird die Partie zudem auf DAZN übertragen. DAZN ist ein Streaming-Dienst, der 2016 gegründet wurde, und zahlreiche Sport-Livestreams anbietet. Neben Spiele der UEFA Nations League hat DAZN Partien der Champions League, Europa League, Serie A, Primera Division, Premier League und Ligue 1 im Angebot.

DAZN kostet monatlich 9,99 Euro. Wer noch kein DAZN-Kunde ist, kann den kostenlosen Probemonat holen und 30 Tage lang den Dienst gratis testen. Hier geht's zum Probemonat!

Niederlande gegen Deutschland heute: LIVE-TICKER

SPOX bietet eine große Auswahl an Live-Tickern an. Neben allen Partien der Bundesliga, 2. Liga und 3. Liga gibt es auch die Partien der deutschen Nationalmannschaft. Hier geht's zum Liveticker zwischen Deutschland und Niederlande.

Deutschland vor Niederlande: Remis zum Auftakt

Im ersten Pflichtspiel nach dem enttäuschenden Abschneiden bei der WM bekam es die Mannschaft von Joachim Löw direkt mit dem Weltmeister zu tun. Anfang September trennten sich das DFB-Team und Frankreich am 1. Spieltag der UEFA Nations League torlos. Deutschland hatte zwar mehr Ballbesitz (61 Prozent), kam aber nur selten zu gefährlichen Torabschlüssen.

Wenige Tage später konnte sich die deutsche Nationalmannschaft im Testspiel gegen Peru mit 2:1 durchsetzen. Nachdem die Südamerikaner in Führing gingen, gelang Julian Brandt der Ausgleich, ehe Nico Schulz kurz vor Schluss zum 2:1 traf.

Niederlande vor Duell mit DFB-Team: Auftaktniederlage gegen Frankreich

Auch die Niederländer testeten in der vergangenen Länderspielpause erfolgreich gegen Peru - ebenfalls mit 2:1. Memphis Depay gelang dabei ein Doppelpack.

Den Auftakt in die UEFA Nations League hingegen verlor die Elftal. Zwar gelang Ryan Babel gegen Frankreich der zwischenzeitliche Ausgleich, allerdings erzielte Olivier Giroud den 2:1-Siegtreffer für die Franzosen. Zuvor netzte bereits Kylian Mbappe.

UEFA Nations League live: Gruppe 1 der Liga A mit Deutschland und Niederlande

Bei der UEFA Nations League gibt es insgesamt vier Ligen (A, B, C, D). Innerhalb der Liga A, in der die nominell besten Nationen vertreten sind, treffen in vier Gruppen je drei Teams aufeinander. Deutschland, Niederlande und Frankreich bilden die Gruppe 1.