U21: Deutschland gegen Irland - Termin, TV-Übertragung, Livestream

Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft am Dienstag (16. Oktober) am letzten Spieltag der EM-Qualifikation auf Irland. Hier erfahrt ihr alles rund um den Termin, die TV-Übertragung und den Livestream zum Spiel.

Der DFB-Elf ist der Gruppensieg und die damit einhergehende Teilnahme an der EM in Italien und San Marino nicht mehr zu nehmen. Irland hingegen könnte noch an Norwegen vorbeiziehen und möglicherweise als einer der vier besten Zweitplatzierten an den Playoffs teilnehmen.

U21: Wo und wann spielt Deutschland gegen Irland?

Das Spiel zwischen Deutschlands und Irlands U21-Nationalmannschaften findet am Dienstag, den 16. Oktober um 18.15 Uhr statt. Austragungsort ist die Voith Arena in Heidenheim.

Deutschland U21 - Irland U21 im TV, Livestream und Liveticker

Eurosport 1 überträgt die Partie zwischen Deutschland und Irland am Dienstag live im Free-TV. Neben der Übertragung im klassischen TV bietet der Sender auch einen Livestream an.

Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 17.45 Uhr mit folgendem Personal:

Moderation: Anna Kraft

Kommentator: Tobias Fischbeck

Alternativ bietet SPOX zu der Partie auch einen Liveticker an.

U21: Deutschlands Kader gegen Irland

Im Gegensatz zur vergangenen Partie am Freitag gegen Norwegen verzichtet Trainer Stefan Kuntz auf Jonathan Tah. Der Verteidiger unterstützt den Kader der A-Nationalmannschaft im Spiel gegen Frankreich. Zudem reisten Cedric Teuchert und Eduard Löwen verletzungsbedingt vorzeitig ab.

Name Geburtstag Verein Nils Körber 13.11.1996 VfL Osnabrück Moritz Nicolas 21.10.1997 Borussia Mönchengladbach Alexander Nübel 30.09.1996 FC Schalke 04 Timo Baumgartl 04.03.1996 VfB Stuttgart Benjamin Henrichs 23.02.1997 AS Monaco Lukas Klostermann 03.06.1996 RB Leipzig Robin Koch 17.07.1996 SC Freiburg Maximilian Mittelstädt 18.03.1997 Hertha BSC Felix Uduokhai 09.09.1997 VfL Wolfsburg Johannes Eggestein 08.05.1998 Werder Bremen Maximilian Eggestein 08.12.1996 Werder Bremen Marcel Hartel 19.01.1996 1. FC Union Berlin Arne Maier 08.01.1999 Hertha BSC Florian Neuhaus 16.03.1997 Borussia Mönchengladbach Philipp Ochs 17.04.1997 Aalborg BK Levin Öztunali 15.03.1996 1. FSV Mainz 05 Luca Waldschmidt 19.05.1996 SC Freiburg Abdelhamid Sabiri 28.11.1996 Huddersfield Town Janni Serra 13.03.1998 Holstein Kiel

U21-EM 2019: Welche Teams sind qualifiziert?

Nur Gastgeber Italien stand von Anfang an als Teilnehmer der Europameisterschaft 2019 fest. Alle anderen Teams müssen sich die Teilnahme in der von März 2017 bis 16. Oktober 2018 stattfindenden Qualifikation für das Turnier sichern.

Dort qualifizieren sich die neun Gruppensieger automatisch, die restlichen beiden Plätze ermitteln die vier besten Gruppenzweiten in den Playoffs.

Bisher stehen folgende Teilnehmer an der EM fest:

Italien (Gastgeber)

Spanien (Sieger Gruppe 2)

England (Sieger Gruppe 4)

Deutschland (Sieger Gruppe 5)

Serbien (Sieger Gruppe 7)

Frankreich (Sieger Gruppe 4)

Wann findet die U21-EM 2019 statt?

