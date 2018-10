Deutschland: Die nächsten Gegner des DFB-Teams - Spielplan, Partien, Termine

Nach der Nations-League-Partie gegen die Niederlande stehen in diesem Jahr noch drei weitere Spiele für die deutsche Nationalmannschaft an. Hier erfahrt ihr die kommenden Gegner des Teams von Jogi Löw.

Neben einem Freundschaftsspiel tritt die Mannschaft 2018 noch in zwei Pflichtspielen an.

DFB: Spielplan, Gegner, Partien der deutschen Nationalmannschaft

Datum Wettbewerb Gegner Ort 16.10.2018 UEFA Nations League Frankreich Paris 15.11.2018 Freundschaftsspiel Russland Leipzig 19.11.2018 UEFA Nations League Niederlande Gelsenkirchen

Bereits am Dienstag erwartet die deutsche Nationalmannschaft mit dem amtierenden Weltmeister Frankreich ein harter Brocken. Nachdem sich die beiden Teams im Hinspiel in München unentschieden trennten, geht es für das DFB-Team dieses Mal nach Frankreich.

Mitte November geht es zunächst in einem Testspiel gegen den WM-Gastgeber Russland, bevor Löws Mannschaft im letzten Spiel der Nations-League-Gruppenphase vor heimischer Kulisse erneut auf die Niederlande trifft.

DFB-Spielplan 2019: Diese Pflichtspiele erwarten die deutsche Mannschaft

Sollte die deutsche Nationalmannschaft die Gruppenphase der UEFA Nations League als erstplatziertes Team abschließen, kann das Team noch zwei Spiele in dem Wettbewerb bestreiten.

Die Halbfinals, für die sich auch die restlichen drei Gruppensieger der Liga A qualifizieren, finden am 5. und 6. Juni 2019 statt, bevor am 9. Juni das Finale ansteht.

Auf jeden Fall antreten darf die deutsche Mannschaft hingegen in der Qualifikation für die EM 2020. In der Auslosung am 2. Dezember 2018 wird sich entscheiden, gegen welche Teams die deutsche Mannschaft von März bis November 2018 antreten wird.

Der deutsche Kader für das Spiel gegen Frankreich

Alle Infos zum Aufeinandertreffen der beiden letzten Weltmeister gibt es hier. Jonathan Tah weilte während des Spiels gegen die Niederlande noch bei der U21 und steht deshalb für das Spiel gegen Frankreich neu im deutschen Aufgebot.