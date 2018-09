UEFA Nations League: Deutschland gegen Frankreich heute live im TV, Livestream, Liveticker

Die deutsche Nationalelf startet am heutigen Donnerstag gegen Frankreich in die UEFA Nations League. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie im TV, Livetstream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach der WM könnte die Stimmung der beiden Fußballnationen nicht unterschiedlicher sein: Frankreich holte den Titel und ist immer noch euphorisch, während in Deutschland nach den blamablen Vorrunden-Aus Tristesse herrscht.

Wo und wann spielt Deutschland gegen Frankreich?

Die Partie zwischen Deutschland und Frankreich in Gruppe 1 der Liga A findet am heutigen Donnerstag um 20.45 Uhr statt. Austragungsort ist die Allianz-Arena in München.

Deutschland gegen Frankreich im TV und im Livestream sehen

In Deutschland werden alle Spiele des DFB-Teams im Free-TV übertragen. Die Partie gegen Frankreich zeigt das ZDF, wo die Vorberichterstattung um 20.15 Uhr beginnt. Neben der klassischen Übertragung im TV bietet der Sender auf seiner Webseite auch einen Livestream an.

Folgendes Personal begleitet das Spiel zwischen Deutschland und Frankreich:

Moderation: Katrin Müller-Hohenstein

Katrin Müller-Hohenstein Experte: Oliver Kahn

Oliver Kahn Reporter: Bela Rethy

Für alle, die das Spiel zwischen Deutschland und Frankreich nicht live sehen können, bietet SPOX zudem einen Liveticker zur Partie an.

© getty

UEFA Nations League: Deutschlands Gruppenspielplan

Aufgrund der Positionierung in der FIFA-Weltrangliste darf Deutschland in der höchsten der vier Gruppen teilnehmen. Die Mannschaft von Joachim Löw wurde in Liga A zusammen mit Frankreich und der Niederlande gelost, wo in Hin- und Rückspiel der Gruppensieg ausgespielt wird.

Die vier Gruppenersten spielen den Sieger der Nations League aus, während der Gruppenletzte in Gruppe 2 absteigt. Alle Infos zu Deutschlands Gruppe gibt es hier.

Datum Begegnung Ergebnis 06.09.18 Deutschland - Frankreich -:- 09.09.18 Frankreich - Niederlande -:- 13.10.18 Niederlande - Deutschland -:- 16.10.18 Frankreich - Niederlande -:- 16.11.18 Niederlande - Frankreich -:- 19.11.18 Deutschland - Niederlande -:-

Deutschlands Kader gegen Frankreich

Nach der WM-Blamage fand ein großer Umbruch im deutschen Kader nicht statt. Für die heutige Partie gegen Frankreich und für das Freundschaftsspiel am Sonntag gegen Peru vertraut Joachim Löw auf dasselbe Grundgerüst, das auch in Russland dabei war. Hier gibt es eine Übersicht zu den Änderungen des deutschen Kaders.