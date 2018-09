DFB U21: Deutschland - Irland in der EM-Qualifikation heute live im Liveticker verfolgen

Auf dem Weg zur EM-Titelverteidigung kann die deutsche U21-Nationalmannschaft heute einen weiteren Schritt machen. Mit Irland wartet der Tabellenzweite der Qualifikationsgruppe auf das DFB-Team (19 Uhr im LIVETICKER). SPOX gibt die wichtigsten Fakten zum Spiel und der Übertragung im TV und Internet.

Deutschlands Pflichtspielbilanz gegen Irlands U21 ist makellos. In vier Spielen gab es vier Siege bei einer Tordifferenz von 15:0. In fünf zusätzlichen Testspielen gewann das DFB-Team allerdings nur ein weiteres Mal. In vier Begegnungen gab es keinen Sieger.

Deutschland U21 - Irland U21: Datum, Anstoß, Stadion

Das Qualifikationsspiel zwischen Irland und Deutschland beginnt am heutigen Dienstag, 11. September, um 19 Uhr deutscher Zeit. Austragungsort ist das Tallaght Stadium in einem Vorort von Dublin. Es bietet Platz für 6000 Zuschauer.

U21 - Deutschland - Irland heute live: Nicht im TV/Livestream, aber im Liveticker

Zum jetzigen Zeitpunkt wird es keine TV-Übertragung des Spiels geben. Falls ihr trotzdem über alle Geschehnisse auf dem Laufenden bleiben wollt, könnt ihr die Partie im SPOX-Liveticker verfolgen.

Deutschland-U21: DFB-Team braucht Sieg zur Vorentscheidung

Mit einem Sieg gegen Irland würde die deutsche Mannschaft einen entscheidenden Schritt in Richtung EM-Qualifikation tun. Aktuell liegt die Mannschaft zwei Punkte vor den Iren. Bei einem Sieg hätte die Mannschaft fünf Punkte Vorsprung bei noch zwei verbleibenden Spielen. Bei einer Niederlage würde die Iren allerdings am Titelverteidiger vorbeiziehen. Nur der Gruppenerste ist sicher für die Endrunde qualifiziert. Die vier besten Zweiten aus neun Gruppen haben über Playoffs noch die Möglichkeit ebenfalls teilzunehmen.

Trainer Stefan Kuntz hat zwar Respekt vor dem Gegner ist aber auch optimistisch: "Es wird ein sehr intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen. Wir müssen dagegenhalten und unsere spielerischen Vorteile einbringen, dann werden wir als Sieger vom Platz gehen. Die Iren haben wie alle britischen Team eine Topeinstellung und Mentalität."

DFB Gegner - Irlands U21: Stark wie noch nie

Während Deutschland sich zum vierten Mal in Folge für die U21-EM qualifizieren könnte, wäre es für Irland die erste Teilnahme. Allerdings zeigen sich die Iren in der Qualifikation in starker Form und stellen mit vier Gegentoren in sieben Spielen die beste Defensive der deutschen Gruppe. Zudem sind sie aktuell sehr heimstark. In den letzten fünf Heimspielen blieben sie ungeschlagen bei vier Siegen. Mit einem Sieg gegen Deutschland hätten sie die EM-Qualifikation in eigener Hand.

U21-EM-Qualifikation: Die Gruppe 5 mit Deutschland und Irland