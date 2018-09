DFB-Testspiel Deutschland - Peru: Datum, TV-Übertragung, Kader

Nach dem ersten Spiel in der Nations League steht für die DFB-Elf noch ein Testspiel gegen Peru in Sinsheim auf dem Plan. SPOX hat die wichtigsten Infos zur Partie zusammengefasst.

Gegen Frankreich spielt Deutschland in der Nations League am Donnerstag, den 6. September. Mit demselben Kader tritt die DFB-Elf am Sonntag darauf gegen Peru an.

Deutschland gegen Peru: Austragungsort und Anstoß

Das DFB-Team empfängt in seinem ersten Testspiel nach dem frühen WM-Aus die Nationalmannschaft von Peru. Austragungsort ist die Wirsol Rhein-Neckar-Arena in Sinsheim, die Heimstätte des Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim. Anstoß ist am Sonntag, 9. September, um 20.45 Uhr.

Deutschland gegen Peru: TV-Übertragung und Livestream

Die Rechte für das Testspiel hat sich RTL gesichert. Um 20.15 Uhr beginnt die Vorberichterstattung. Deutschland wird den Test mit demselben Kader wie beim Spiel gegen Frankreich bestreiten.

DFB-Team: Jonas Hector fehlt der Nationalmannschaft

Linksverteidiger Jonas Hector wird Bundestrainer Joachim Löw kurzfristig im Nationalteam nicht zur Verfügung stehen. Trotz seiner Nominierung für das Spiel gegen Frankreich reiste der Spieler nicht nach München. Im Gespräch mit Löw hat Hector deutlich gemacht, aufgrund der Belastung im Ligabetrieb mit dem 1. FC Köln nicht am Länderspiel teilnehmen zu wollen.

Deutschlands Kader gegen Peru