Ter Stegen, Süle, Gündogan und Draxler: DFB-Stars in der zweiten Reihe und ihre Perspektive

Am Sonntag testet die deutsche Nationalmannschaft gegen Peru (20.45 Uhr im LIVETICKER). Bundestrainer Joachim Löw wird rotieren lassen. Das ergibt Chancen für vier Spieler, die Ansprüche auf einen Stammplatz hegen - und in vielen anderen Teams wohl auch erste Wahl wären: Marc-Andre ter Stegen, Niklas Süle, Ilkay Gündogan und Julian Draxler.

Insgesamt 22 Spieler hat Löw für die Länderspiele gegen Frankreich und Peru nominiert. Gegen den Weltmeister kamen bereits 13 Akteure zum Einsatz, im Test gegen Südamerikaner werden wohl auch die übrigen neun Spieler ihre Einsatzminuten bekommen.

Darunter sind auch die Neulinge im Kader: Nico Schulz hat von Bundestrainer Joachim Löw schon eine Einsatzgarantie "in seinem Wohnzimmer" erhalten, Thilo Kehrer und Kai Havertz dürften von der Bank aus in die Partie kommen.

Während sich dieses Trio aber erst noch für weitere Aufgaben im DFB-Dress empfehlen muss, würden mit Marc-Andre ter Stegen, Niklas Süle, Ilkay Gündogan und Julian Draxler vier gestandene Nationalspieler gegen Peru in die erste Elf rücken, die den Anspruch haben - und haben müssen -, in der Nationalmannschaft Stamm zu spielen. Derzeit ist das Quartett jedoch aus unterschiedlichen Gründen außen vor.

DFB-Team: Deutschlands Kader im Überblick

Spieler Position Manuel Neuer Torwart Marc-Andre ter Stegen Torwart Jerome Boateng Abwehr Matthias Ginter Abwehr Mats Hummels Abwehr Thilo Kehrer Abwehr Joshua Kimmich Abwehr Antonio Rüdiger Abwehr Nico Schulz Abwehr Niklas Süle Abwehr Jonathan Tah Abwehr Julian Brandt Mittelfeld/Angriff Julian Draxler Mittelfeld/Angriff Leon Goretzka Mittelfeld/Angriff Ilkay Gündogan Mittelfeld/Angriff Kai Havertz Mittelfeld/Angriff Toni Kroos Mittelfeld/Angriff Thomas Müller Mittelfeld/Angriff Nils Petersen Mittelfeld/Angriff Marco Reus Mittelfeld/Angriff Leroy Sane* Mittelfeld/Angriff Timo Werner Mittelfeld/Angriff

*aus privaten Gründen nach dem Frankreich-Spiel abgereist

Marc-Andre ter Stegen: Warten im Schatten des Jahrhunderttorwarts

Wenn man es drastisch ausdrücken wollte, würde man sagen: Ter Stegen ist die ärmste Sau im DFB-Team. Wo andere immerhin die Möglichkeit haben, eingewechselt zu werden, bleibt ihm bei einem gesunden Neuer nur, ihn bei den weniger wichtigen Spielen zu vertreten.

Auf 20 Länderspiele hat er es bisher gebracht, nach Neuers schwerer Fußverletzung war er die klare Nummer eins, stand im Confed Cup zwischen den Pfosten und bestritt 2017 sieben Spiele in Folge über die volle Distanz. Bei der WM blieb dann doch wieder nur die Bank, weil Neuer rechtzeitig fit wurde. Ter Stegen fügte sich klaglos in seine Rolle, doch die Botschaft von Löw war klar: Selbst an einem Neuer ohne Matchpraxis kommst du nicht vorbei.

Da sitzt er nun, der Stammtorhüter vom FC Barcelona, der in fast jeder anderen Nation gesetzt wäre. Auf jeder anderen Position könnten die beiden zusammen spielen, das System könnte angepasst werden, um Platz für doppelte Weltklasse zu bieten. So wünscht sich ter Stegen vielleicht manchmal, in einer anderen DFB-Ära geboren worden zu sein.

DFB-Test gegen Peru: So könnte Deutschland spielen - voraussichtliche Aufstellung © getty 1/13 Nach dem 0:0 gegen Frankreich hat die deutsche Nationalmannschaft in der Nations League spielfrei und testet stattdessen gegen Peru. SPOX zeigt euch die voraussichtlichen Aufstellungen der DFB-Elf. © getty 2/13 TOR: Marc-Andre ter Stegen © getty 3/13 ABWEHR: Matthias Ginter © getty 4/13 Jerome Boateng © getty 5/13 Niklas Süle © getty 6/13 Nico Schulz © getty 7/13 MITTELFELD: Joshua Kimmich © getty 8/13 Toni Kroos © getty 9/13 Ilkay Gündogan © getty 10/13 ANGRIFF: Julian Draxler © getty 11/13 Julian Brandt © getty 12/13 Nils Petersen © getty 13/13 So würde sich die Aufstellung dann taktisch darstellen.

Verständnis für seinen Frust ist allerorts vorhanden. Das ändert allerdings nichts daran, dass Neuer auf absehbare Zeit die Nase vorn hat. Könnte Löw eine Art Rotation einführen, um den etwas älteren Neuer zu schonen und MAtS das Leben etwas leichter zu machen?

Unwahrscheinlich, jetzt wo der Fokus wieder so sehr auf einer sicheren Defensive liegt, wäre ein ständiger Wechsel kontraproduktiv. Ter Stegen wird hier und da spielen - und bei der EM 2020 wieder zuschauen, wenn es ernst wird.

Der einzige "Lichtblick": Neuer ist sechs Jahre älter. Wenn der vierfache Welttorhüter nach der WM 2022 aufhören sollte, wäre ter Stegen mit 30 immer noch im besten Torwartalter. Ter Stegen wird gegen Peru auflaufen und versuchen, sich wieder bestmöglich zu positionieren.

