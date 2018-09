UEFA Nations League, 1. Spieltag: Deutschland gegen Frankreich im Liveticker

Zum Auftakt der UEFA Nations League empfängt Deutschland den Weltmeister aus Frankreich. Das erste Spiel nach dem WM-Debakel wird um 20.45 Uhr in der Münchener Allianz Arena angepfiffen. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird im Laufe des Tages fortlaufend aktualisiert.

13.34 Uhr: Auf der linken Verteidigerposition könnte heute Abend Nico Schulz sein Debüt im DFB-Team geben. Gemeinsam mit Thilo Kehrer und Kai Havertz ist der 25-Jährige einer von drei Neuen im Kader von Joachim Löw.

12.56 Uhr: Ganz im Gegensatz zur deutschen Nationalmannschaft geht der neue Weltmeister Frankreich verständlicherweise mit viel Rückenwind aus der WM. "Für mich ist der Titel kein Last oder Bürde", erklärte Didier Deschamps vor wenigen Tagen. "Im Gegenteil: Es ist etwas Wunderbares. Die Spieler sollen Kraft daraus ziehen."

12.28 Uhr: Mats Hummels kündigte für die kommenden Länderspiele eine Wiedergutmachung für die verkorkste WM an. Der Verteidiger verspricht, dass "wir uns - auf gut Deutsch - den Arsch aufreißen."

11.50 Uhr: Nach der Aufarbeitung der WM bestätigte DFB-Präsident Reinhard Grindel am Morgen erneut sein Vertrauen in Löw: "Ich bin zuversichtlich, dass wir einen schönen Fußball-Abend erleben." Gleichzeitig wünscht er sich, dass die Mannschaft ein anderes Bild zeigt. "Ich hoffe, dass den vielen guten Worten auch Taten folgen."

11.35 Uhr: Herzlich Willkommen zum Liveticker zur Partie des ersten Spieltags der Nations League zwischen Deutschland und Frankreich. Bundestrainer Joachim Löw hat im Vergleich zur Weltmeisterschaft in Russland ein paar Veränderungen am Kader vorgenommen. Wie wird sich das neu formierte Team präsentieren?

Deutschland gegen Frankreich: Wo kann ich das erste Spiel der Nations League live sehen?

Im deutschen Free-TV wird das Spiel im ZDF zu sehen sein. Die Übertragung startet 30 Minuten vor Anpfiff mit den Vorberichten. Neben der TV-Übertragung bietet der Sender auch einen Livestream an. Mit der üblichen Besetzung begleitet das ZDF die Partie:

Moderation: Katrin Müller-Hohenstein

Experte: Oliver Kahn

Kommentator: Bela Rethy

Timo Werner über die Bedeutung des Spiels gegen Frankreich

Nach dem Fiasko bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland will das DFB-Team eine Reaktion zeigen. Das Duell mit dem neuen Weltmeister sei ein guter Maßstab, erklärt Timo Werner im Interview mit SPOX. "Das Spiel kann für die kommenden Monate richtungsweisend sein. Ich freue mich darauf", so der 22-Jährige. "Wir haben eine sehr gute Mannschaft, die wieder gewinnen will und hoffentlich auch bald wieder Titel holen wird."

Deutschland gegen Frankreich: Die letzten fünf Duelle

Jahr Wettbewerb Ergebnis 2017 Freundschaftsspiel 2:2 2016 EM-Halbfinale 0:2 2015 Freundschaftsspiel 0:2 2014 WM-Viertelfinale 1:0 2013 Freundschaftsspiel 2:1

Deutschland gegen Frankreich: Nationalelf-Debüt für Nico Schulz?

Nico Schluz ist einer von drei Neulingen im DFB-Team und könnte gegen Frankreich direkt in die Startelf auf der Linksverteidiger-Position rücken. Der 25-jährige Abwehrspieler der TSG 1899 Hoffenheim wurde von Bundestrainer Joachim Löw gemeinsam mit Thilo Kehrer und Kai Havertz erstmals für die A-Nationalmannschaft berufen.

Der Linksfuß hatte einen langen Weg hinter sich, bevor er in der vergangenen Rückrunde den Durchbruch schaffte. Nach 15 Jahren bei seinem Jugendverein Hertha BSC und zwei unglücklichen Spielzeiten in Gladbach, fasste Schulz nach seinem Wechsel zur TSG im Sommer 2017 in der Bundesliga so richtig Fuß. Nun folgte die Belohnung in Form der Berufung ins Nationalteam.

Deutschland gegen Frankreich: Der Kader des DFB-Teams

Neben den drei genannten Neulingen haben es auch Jonathan Tah, Leroy Sane und Nils Petersen, die vor der WM in Russland noch aus dem vorläufigen Kader gestrichen worden waren, in das Aufgebot für das Spiel gegen Frankreich geschafft. Dafür musste unter anderem Sami Khedira weichen. Auch auf Sebastian Rudy, Marvin Plattenhardt und Kevin Trapp, die alle in Russland mit dabei waren, verzichtet Bundestrainer Löw erst einmal.