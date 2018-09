DFB-Team: Leroy Sane fehlt Bundestrainer Löw "aus privaten Gründen" gegen Peru

Leroy Sane hat seine Teilnahme am Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Peru (So., 20.45 Uhr, im LIVETICKER) kurzfristig abgesagt. Das bestätigte der DFB am Freitagnachmittag.

In der Mitteilung des Verbandes hieß es zunächst nur, dass der 22-Jährige "aus privaten Gründen" vorzeitig das Mannschaftshotel in München verlassen habe und somit ausfallen wird.

Wie die Bild wenig später berichtete, soll Sanes schwangere Freundin in den kommenden Tagen entbinden, das sei der Grund für die vorzeitige Abreise des Nationalspielers.

Sane kam nach seiner Nicht-Berufung in den WM-Kader beim 0:0 (0:0) am Freitag zum Auftakt der UEFA Nations League gegen Weltmeister Frankreich nur zu einen Kurzeinsatz. Auch bei Manchester City ist der Flügelspieler nach einer starken Vorsaison (49 Spiele, 14 Tore, 19 Torvorlagen) bislang nur Reservist (drei Einwechslungen, insgesamt 30 Minuten Spielzeit).

Leroy Sanes Leistungsdaten bei Manchester City und Schalke 04