DFB-Team: Deutschlands Kader gegen Frankreich und Peru - Neulinge, Änderungen, aussortierte Spieler

Im Rahmen der Aufarbeitung des WM-Debakels gab Bundestrainer Joachim Löw den Kader für die kommenden Aufgaben an. SPOX zeigt, wer neu dabei ist, welche Änderungen es gab und welche Akteure es nicht mehr in Aufgebot geschafft haben.

Der von Löw benannte Kader wird beim Nations-League-Auftakt gegen Frankreich am Donnerstag und im Länderspiel am Sonntag gegen Peru im Einsatz sein.

Kader des DFB-Teams: Diese Spieler sind nicht mehr dabei

Trotz des schlechten Abschneidens bei der WM nahm Bundestrainer Joachim Löw nur wenige Änderungen im Aufgebot vor. Aufgrund der Rücktritte von Mario Gomez und Mesut Özil stand das Fehlen zweier WM-Spieler zwangsweise fest.

Zumindest mittelfristig verzichtet der Bundestrainer auf weitere vier Akteure, die in Russland dabei waren:

Sami Khedira (Juventus Turin)

Sebastian Rudy (FC Schalke 04)

Marvin Plattenhardt (Hertha BSC)

Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

DFB-Kader: Die Neulinge und Rückkehrer in Deutschlands Aufgebot

Der große Personalumbruch im Team blieb zwar aus, dennoch erhalten bei den kommenden beiden Spielen auch aussortierte Akteure und Neulinge eine Chance. Im Sturm profitiert Nils Petersen wohl auch davon, dass mit Mario Gomez und Sandro Wagner seine beiden größten Konkurrenten vor der WM zurückgetreten sind. Auch Leroy Sane und Jonathan Tah bekommen wieder ihre Chance, sich ins Team zu spielen.

Ganz neu dabei sind drei Akteure:

Thilo Kehrer (Paris St. Germain)

Nico Schulz (TSG 1899 Hoffenheim)

Kai Havertz (Bayer Leverkusen)

DFB-Team: Deutschlands Kader im Überblick

Spieler Position Manuel Neuer Torwart Marc-Andre ter Stegen Torwart Jerome Boateng Abwehr Matthias Ginter Abwehr Mats Hummels Abwehr Thilo Kehrer Abwehr Joshua Kimmich Abwehr Antonio Rüdiger Abwehr Nico Schulz Abwehr Niklas Süle Abwehr Jonathan Tah Abwehr Julian Brandt Mittelfeld/Angriff Julian Draxler Mittelfeld/Angriff Leon Goretzka Mittelfeld/Angriff Ilkay Gündogan Mittelfeld/Angriff Kai Havertz Mittelfeld/Angriff Toni Kroos Mittelfeld/Angriff Thomas Müller Mittelfeld/Angriff Nils Petersen Mittelfeld/Angriff Marco Reus Mittelfeld/Angriff Leroy Sane Mittelfeld/Angriff Timo Werner Mittelfeld/Angriff

DFB-Team: Jonas Hector fehlt kurzfristig

Obwohl Jonas Hector für das Aufgebot des DFB-Teams gegen Frankreich und Peru nominiert wurde, wird er dem Team von Joachim Löw nicht zur Verfügung stehen und reiste nicht nach München.

In einem Gespräch mit dem Bundestrainer bat Hector um eine Pause, da er im Ligabetrieb in der 2. Bundesliga und im Pokal schon einer hohen Belastung ausgesetzt war. Vom Fehlen des 28-Jährigen könnte vor allem ein Neuling profitieren. Aufgrund des Personalmangels auf der Linksverteidiger-Position hat Nico Schulz gute Chancen, sein DFB-Debüt gleich in der Startelf zu feiern.

