Deutschland - Frankreich - Stimmen und Reaktionen zum Spiel des DFB-Teams

Bundestrainer Joachim Löw hat das Auftreten seiner Mannschaft beim 0:0 gegen Frankreich gelobt. Auch Thomas Müller, Toni Kroos und Mats Hummels äußerten sich nach dem Spiel des DFB-Teams zufrieden.

Hier die Stimmen zum Spiel.

Joachim Löw (Bundestrainer) über ...

... das Auftreten seiner Mannschaft: "Das Spiel stand unter besonderen Vorzeichen. Es war wichtig, wie wir auftreten und das hat die Mannschaft gut gemacht. Wie jeder Spieler gefightet hat, war zufriedenstellend für mich. Wir haben viele Zweikämpfe angenommen und auch gewonnen. Wir hätten durchaus auch ein Tor gegen den Weltmeister schießen können."

... die Spielphilosophie: "Dass wir Ballbesitz haben, ist klar. Die Franzosen greifen ja nicht hoch an. Es war aber viel, viel wichtiger, eine gute Organisation in der Defensive zu haben und uns nicht auskontern zu lassen. Die Franzosen haben eine Stärke und das ist eben das Konterspiel. Das haben wir gut verhindert."

... die vorsichtige Spielweise: "Nach dieser WM ist es nicht völlig unnormal, dass man am Anfang nicht so viel Risiko geht."

... die weitere Entwicklung: "Es wäre ja naiv zu meinen, mit einem Spiel so eine WM vergessen zu machen. Wir können uns erst beim nächsten Turnier wieder rehabilitieren. Es wird ein Prozess. Nach und nach muss sich auch noch mehr entwickeln, dass wir den Druck nach vorne entfalten."

... das Fehlen der Debütanten: "Gegen Frankreich war es wichtig, erfahrene Spieler auf den Platz zu bringen. Ich bin nach wie vor 100 prozentig davon überzeugt, dass ein Boateng, Hummels und Neuer die nötige Qualität haben. Das haben sie heute gezeigt."

Deutschland gegen Frankreich - Noten und Einzelkritik: 0:0 dank Stabilität und Areola © getty 1/28 Der DFB-Elf ist Spiel eins nach dem WM-Debakel gelungen. Die angestrebte defensive Stabilität war spürbar. Ginter und Kimmich überzeugten auf relativ ungewohnten Positionen. Einen Sieg verhinderte letztlich ein starker französischer Keeper. Die Noten. © getty 2/28 Manuel Neuer: Aufgrund der Passivität der Franzosen kaum geprüft, beim Kopfball von Giroud (36.) aber blitzschnell in der Ecke. Auch gegen Griezmann (49./64.) auf seinem Posten. Note: 2. © getty 3/28 Matthias Ginter: Ohne großen Offensivdrang, dafür ein echter Stabilisator in der Defensive – sehr zweikampfstark und entschieden in seinen Luftduellen. Hatte Matuidi voll im Griff. Note: 2. © getty 4/28 Jerome Boateng: Gute Spieleröffnung mit ordentlich Zug in den Pässen. Gegen den Ball sehr souverän. Note: 2,5. © getty 5/28 Mats Hummels: Etwas passiver als Boateng, überzeugte aber mit souveränem Passspiel und strahlte viel Ruhe aus. Sehr stark sein Offensivlauf in der 72., bei dem er erst mustergültig für Müller auflegte und dann knapp an Areola scheiterte. Note: 2,5. © getty 6/28 Antonio Rüdiger: Der offensivere der beiden Aushilfs-Außenverteidiger wirkte jedoch unbeholfen, seine vielen Flanken waren ungenau und entsprechend harmlos. Note: 4,5. © getty 7/28 Joshua Kimmich: Ballverteiler im Zentrum - ohne besondere Vertikalität, dafür sehr sicher. Hatte nach Kroos die meisten Ballkontakte (100) und überzeugte mit einer Zweikampfquote von 77,8 Prozent. Note: 2,5. © getty 8/28 Leon Goretzka: Zwischen den gegnerischen Abwehrreihen etwas verloren. Kaum ins Spiel eingebunden. Wirkte etwas hektisch am Ball und schenkte einige Bälle unnötig ab. Note: 4,5. © getty 9/28 Toni Kroos: Wich im Spielaufbau häufig auf die linke Seite aus und überließ Kimmich das Zentrum, zeigte seine Stärken im Positionsspiel, im direkten Eins-gegen-Eins hingegen mit Schwächen. Note: 3,5. © getty 10/28 Thomas Müller: Vor allem in der Defensive mit starkem Einsatz, wie immer sehr lauffreudig. Offensiv häufig zu ungenau und unglücklich in seiner Entscheidungsfindung. In der Schlussphase mit guten Akzenten. Note: 3,5. © getty 11/28 Marco Reus: Hatte als nominelle Spitze einen schweren Stand gegen Varane und Umtiti. War meist auffällig, wenn er aus der Tiefe kam. Gab einen Torschuss ab, den Areola stark parierte (64.). Note: 3. © getty 12/28 Timo Werner: Konnte sein Tempo gegen tief stehende Franzosen nur sporadisch zur Geltung bringen. Trotz weniger Ballbesitze und defensiver Aufgaben sehr umtriebig in der Offensive. Gerade in Durchgang zwei mit druckvollen Aktionen. Note: 2. © getty 13/28 Ilkay Gündogan: Kam in der 66. Minute für Goretzka. Fügte sich stark ein, gab zwei Torschüsse ab und brachte auch auf engem Raum nahezu jeden Ball an den Mann. Note: 3,5. © getty 14/28 Leroy Sane: Ersetzte nach 83 Minuten Reus. Keine Bewertung. © getty 15/28 Alphonse Areola: Ähnlich wie Neuer nahezu beschäftigungslos. Den Schuss von Werner (18.) parierte er sicher. Stark gegen Reus (64.). Lenkte Müllers verunglückte Flanke stark über den Querbalken und fischte dann Ginters Kopfball von der Linie. Note: 1,5 © getty 16/28 Benjamin Pavard: Nicht so offensiv wie bei der WM. Defensiv aber sehr aufmerksam, rückte immer wieder gut ins Zentrum. Im zweiten Durchgang mit Werner deutlich mehr beschäftigt und nicht immer auf der Höhe. Note: 3,5. © getty 17/28 Raphael Varane: Wichtiger Stabilisator im Abwehrverbund. Spielte seinen Part unaufgeregt und souverän. Note: 3. © getty 18/28 Samuel Umtiti: Übernahm den Ballvortrag in Frankreichs Viererkette – etwas mehr Tempo in seinen Aktionen hätte dem Spielaufbau jedoch gutgetan. Defensiv tadellos. Note: 3. © getty 19/28 Lucas Hernandez: Physisch sehr präsent mit hohem Tempo in seinen Aktionen. Sorgte offensiv immer wieder für Gefahr. Im zweiten Durchgang unauffälliger. Note: 3. © getty 20/28 Kylian Mbappe: Einer der auffälligsten Offensivakteure der Franzosen. Durch sein Tempo ein steter Unruheherd, agierte allerdings oft zu verspielt und dadurch ineffizient. Note: 2,5. © getty 21/28 N'Golo Kante: Unglaublich laufstark und omnipräsent, übernahm sowohl Abräumer-Aufgaben als auch den Spielaufbau. Gewann mehr als 70 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 2. © getty 22/28 Paul Pogba: Sehr unauffällig, wirkte oft zu nachlässig im Eins-gegen-Eins. Gewann nur ein Drittel seiner Zweikämpfe. Nach vorne mit einigen Fehlpässen. Note: 4,5. © getty 23/28 Blaise Matuidi: Schwacher Auftritt des 31-Jährigen. Wirkte etwas überrascht von der Körperlichkeit der deutschen Elf. Ließ sich im zweiten Durchgang vermehrt ins Zentrum fallen, blieb aber unauffällig. Note: 5. © getty 24/28 Antoine Griezmann: Als hängende Spitze und Ballverteiler sehr wertvoll. Sein Abschluss kurz nach dem Seitenwechsel war zu unplatziert – da wäre mehr drin gewesen. Note: 3. © getty 25/28 Olivier Giroud: Hatte wie gewohnt kaum Ballkontakte. Giroud überzeugte durch seinen Einsatz in verhältnismäßig vielen Zweikämpfen und diente als wertvoller Wandspieler. Scheiterte mit seinem starken Kopfball (36.) an Neuer. Note: 3,5. © getty 26/28 Ousmane Dembele: Kam in der 66. Minute für Giroud. Ohne nennenswerte Szene. Note: 3,5. © getty 27/28 Nabil Fekir: In der 80. Minute für Griezmann eingewechselt. Keine Bewertung. © getty 28/28 Corentin Tolisso: Ersetzte in der 86. Minute den schwachen Matuidi. Keine Bewertung.

Toni Kroos (Deutschland) über ...

... das Spiel: "Wir haben umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Nach dem Negativ-Erlebnis bei der WM wollten wir kompakt stehen und das ist uns gerade in der ersten Halbzeit gut gelungen. Trotzdem haben wir immer wieder versucht, schnell umzuschalten und haben auch mit Ball das Spiel ganz gut kontrolliert. Ein bisschen ärgerlich ist, dass wir aus unseren Möglichkeiten kein Tor gemacht haben."

... die Situation nach der WM: "Wir wussten, dass es um etwas geht. Das hat man gemerkt. Das heute war aber nur ein erster Schritt."

... die Aufstellung mit vier Innenverteidigern: "Wir haben wenig zugelassen gegen eine offensiv starke Mannschaft. Komplett kann man die nicht ausschalten, aber insgesamt haben wir als Mannschaft gut gearbeitet."

Thomas Müller (Deutschland) über ...

... das Spiel: "Für uns war es wichtig, dass wir viel Einsatz zeigen. Nach vorne haben wir nicht ganz so befreit gespielt wie zu unseren besten Zeiten, erst hinten raus mit der Schlussoffensive waren wir da aktiver. In der ersten Halbzeit haben wir nicht so viel Risiko genommen, sondern wollten die Null hinten stehen haben. Als erstes Zeichen war es positiv. Es war kein technisch perfektes Spiel von uns, aber man hat gesehen, dass wir zeigen wollten, dass ein Herz in uns steckt."

... die besondere Situation nach der WM: "Es ging darum, den Leuten zu zeigen, dass wir nicht nur aus Jux hierherkommen und uns das Nationalmannschaftstrikot überziehen, als wäre es ein Trainingsleibchen. Wir wollten uns den Kredit zurückholen, den wir bei der WM verspielt haben."

Mats Hummels (Deutschland) über ...

... das Spiel: "Wir haben uns gut geschlagen und in diesem Spiel unsere Lehren aus der WM gezogen. Der Fokus lag auf der defensiven Stabilität, ohne die Offensive komplett zu vernachlässigen."

... den Druck vor dem Spiel: "Wir hatten alle schon Rückschläge in unserer Karriere. Wir sind es gewohnt, dann wieder aufstehen zu müssen."

Joshua Kimmich (Deutschland) über ...

das Spiel: "Gerade in der ersten Halbzeit waren wir gewillt, defensiv gut zu stehen. Da wollten beide Mannschaften nicht das letzte Risiko gehen und haben mit angezogener Handbremse gespielt."

... seine Position im zentralen Mittelfeld: "Ich sollte auf den Raum vor unseren Innenverteidigern aufpassen und die zweiten Bälle abfangen. Von mir aus würde ich sehr, sehr gerne öfter zentral spielen."