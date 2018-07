Lothar Matthäus kritisiert DFB-Team: "Der Fußball unserer Mannschaft ist out"

US Darts Masters Do 05.07. MvG und Co.: Verfolge die Darts-Elite in Las Vegas! Club Friendlies FC Schalke 04 -

Lothar Matthäus hat nach dem frühen Scheitern der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2018 in Russland Kritik am Spielstil des DFB-Teams geäußert. "Der Ballbesitzfußball unserer Mannschaft ist out. Das Spiel war zu langsam", sagte er im Gespräch mit dem kicker.

Insgesamt sei in den drei Vorrundenspielen zu selten die Geschwindigkeit von Spielern wie Marco Reus, Timo Werner oder Julian Brandt zum Einsatz gekommen. Deshalb wünscht sich Matthäus ein Umdenken: "Es gibt genügend Spieler mit Tempo. Es kommt eine neue Generation heran nach dieser WM, da bin ich sicher."

Trotz seiner Kritik befürwortet Matthäus Joachim Löws Entscheidung als Bundestrainer weiterzumachen:"Er hatte zwölf, 14 Jahre tolle Ergebnisse mit der DFB-Auswahl. Unter ihm spielen wir nicht mehr den deutschen Fußball von früher. Ich bin ein Fan von ihm."

Matthäus: Löw muss Sane zurückholen

Gleichwohl sieht der TV-Experte aber Fehler bei der Spielerauswahl. "Löw hat nicht die Balance gefunden zwischen den jungen Spielern, die den Confed-Cup gewannen, und den Weltmeistern von 2014. Die Mischung war schlecht", erklärte Matthäus.

In seinen Augen fehlte vor allem Leroy Sane im deutschen WM-Kader, der von Löw vor dem Turnier gestrichen worden war: "Löw weiß besser als jeder andere, dass es ein Fehler war, ihn nicht mitzunehmen. Er wird eine bessere Entscheidung treffen, wenn es demnächst um den Kader geht. Sane war der beste junge Spieler in England."

Matthäus vermisste Özil-Statement nach Erdogan-Treffen

Dass Löw derweil an Mesut Özil festhielt, konnte der Ex-Spieler nicht verstehen und vermisste bei dem Arsenal-Spieler eine Stellungnahme zu dem Treffen mit Recep Tayyip Erdogan: "Er ist nicht mehr in dieser Form von früher gewesen. Natürlich vermischt sich bei Özil das Sportliche in der Öffentlichkeit mit dem Aspekt der Erdogan-Nummer. Ich denke, dass es ein Fehler war, ist jedem klar. Das muss ihm auch klar sein. Ich habe vermisst, dass er klar Stellung dazu nimmt."

Noten und Einzelkritiken zum DFB-Team bei der WM 2018 © getty 1/25 Das DFB-Team ist erstmals in der Vorrunde einer Weltmeisterschaft ausgeschieden. SPOX hat die Turnier-Leistungen der Spieler bewertet. Das Ergebnis: ein verheerendes Zeugnis für fast jeden Akteur. © getty 2/25 Manuel Neuer: Bekam den Platz in der Startelf in letzter Minute, war direkt nicht mehr wegzudenken. Hielt ohne Fehl und Tadel, bügelte auch vor dem Strafraum aus. Ein Wackler gegen Südkorea, der folgenlos blieb. Note: 3. © getty 3/25 Marc-Andre ter Stegen: Musste sich nach einer starken Saison mit Barca erneut mit dem Platz hinter Neuer zufrieden geben, fügte sich aber früh und klaglos in seine Rolle und gab den Teamplayer. Note: keine Bewertung. © getty 4/25 Kevin Trapp: Der dritte Keeper ist traditionell nur WM-Tourist. Trapp bringt nichts mit aus Russland außer ein paar Fotos fürs Familienalbum und dem "Versager"-Stempel, für den er nichts kann. Note: keine Bewertung. © getty 5/25 Jerome Boateng: Bekam Platz in der Spieleröffnung, war vor allem für die langen Diagonalbälle zuständig. Defensiv zu oft wackelig, gegen Schweden dann am Ende zu harte Grätschen, Gelb-Rot und die folgerichtige Sperre. Note: 5. © getty 6/25 Niklas Süle: Feierte im dritten Spiel sein WM-Debüt. Solider Auftritt zu Anfang, sehr auf Sicherheit bedacht, nach vorn kam dementsprechend fast nix. In Halbzeit zwei schwächer. Ihm gehört dennoch die Zukunft. Note: 4,5. © getty 7/25 Mats Hummels: Der Mahner im Team gegen Mexiko mit Harakiri beim Herausrücken, schaute gegen Schweden verletzt zu. Im dritten Spiel lange bester Deutscher, zerstörte reihenweise Konter. Der Kopfball am Ende muss. Einfach. Rein. Note: 4. © getty 8/25 Antonio Rüdiger: Erhielt im zweiten Spiel als Hummels-Ersatz den Vorzug vor Süle, konnte das aber nicht rechtfertigen. Zu wild, mit ein paar groben Schnitzern. Saß gegen Südkorea wieder draußen. Note: 4,5. © getty 9/25 Matthias Ginter: He has a grandios WM gespielt - schon wieder. Wie 2014 ohne eine einzige Einsatzminute, diesmal als einziger Feldspieler im Kader. Löw hat ihn gerne dabei, aber offenbar ungern auf dem Feld. Note: keine Bewertung. © getty 10/25 Jonas Hector: Die Grippe setzte ihn gegen Mexiko außer Gefecht. Spielte in den folgenden 180 Minuten das, was man von ihm kennt, aber mit wenig Vorwärtsdrang. Hängen geblieben sind weder Höhen noch Tiefen. Note: 4. © getty 11/25 Joshua Kimmich: Enorm offensiver Auftritt gegen Mexiko, der hinten Lücken ließ, danach etwas konservativer. Einsatzfreudig, aber ohne den ganz großen Moment. Man hat ihn schon solider gesehen. Schlug viele schlechte Flanken und ein paar gute. Note: 4. © getty 12/25 Marvin Plattenhardt: Eigentlich der ultimative Notnagel, trotzdem gegen Mexiko direkt in der Startelf. Wurde anschließend von Gegnern wie Mitspielern ignoriert, wofür er nicht wirklich etwas konnte. Danach auf der Bank. Note: 4,5. © getty 13/25 Sami Khedira: Hemmungsloser Vorwärtsdrang gegen Mexiko, was sich bitter rächte. Die Durchschlagskraft vergangener Tage ist weg. Bank-Denkzettel gegen Schweden, dann zumindest defensiv konzentrierter. Insgesamt ein Schatten seiner selbst. Note: 5,5. © getty 14/25 Toni Kroos: Von Mexiko zugestellt und bis auf den Pfostentreffer wirkungslos, gegen Schweden mit "gefühlt 400 Ballkontakten" zuerst Depp, dann Held. Zu wenig Durchschlagskraft: Seine Stärken kamen kaum zum Tragen, die Schwächen schon. Note: 4. © getty 15/25 Leon Goretzka: Zweimal Zuschauer, bis er Müller auf dem rechten Flügel ersetzte. Dort ohne Bindung zum Spiel, ineffektiv, zog im Spielverlauf immer mehr in die Mitte. Wenn Jo nicht so gut hält, wird Goretzka dennoch zum Helden. So nicht. Note: 4,5. © getty 16/25 Ilkay Gündogan: Trug den zentnerschweren Erdogan-Rucksack mit sich herum und spielte vielleicht auch deshalb so wenig. Nach vorn gehemmt, nach hinten passt es nicht mit Kroos. Note: 4,5. © getty 17/25 Sebastian Rudy: Einer der WM-Gewinner, wenn es das nach 25 Minuten auf dem Platz, einer zertrümmerten Nase und dem so frühen Heimflugticket geben kann. Unaufgeregter, absichernder und damit passender Kroos-Partner - auch in Zukunft? Note: 3. © getty 18/25 Julian Brandt: Guter Auftritt als Joker gegen Mexiko, Pfostenschuss inklusive. Guter Auftritt als Joker gegen Schweden, Pfostenschuss inklusive. Auch gegen Südkorea glücklos. Tritt die Alte Garde ab, winkt womöglich ein Startplatz. Note: 3. © getty 19/25 Julian Draxler: Erst auf links, dann zentral für Özil schwach. Anspruch und Leistung decken sich beim PSG-Star nicht mehr. Wurde im Laufe des Turniers von Reus überflügelt, hatte sportlich keine Argumente dagegen. Note: 5. © getty 20/25 Thomas Müller: Nach zweimal fünf Toren ein Turnier zum Vergessen. Auf dem rechten Flügel gelang nichts, im Strafraum ebenfalls nichts. Gegen Südkorea als Joker wirkungslos. Hatte er eine gute Szene? Note: 5,5. © getty 21/25 Marco Reus: Man könnte ihn als Gewinner sehen - trotzdem war mehr drin. Als Joker zuerst umtriebig, gegen Schweden mit dem einzigen deutschen Tor aus dem Spiel heraus. Im Entscheidungsspiel aber fast unsichtbar. Note: 3,5. © getty 22/25 Mesut Özil: Schwieg nach dem Erdogan-Foto eisern vor sich hin, ließ sein Spiel gegen Mexiko ebenfalls nicht sprechen und flog nach vier großen Turnieren erstmals aus der Startelf. Gegen Südkorea immerhin etwas bemühter. War es das? Note: 4. © getty 23/25 Timo Werner: Erlebte seine Glücksmomente in der zweiten Halbzeit gegen Schweden, als er über links kam und an beiden Toren beteiligt war. In der Mitte dagegen harmlos - auf Flanken warten ist nicht sein Spiel. Note 4. © getty 24/25 Mario Gomez: Kam als Joker, wenn Löw die Brechstange brauchte - also eigentlich immer. Ackerte im Zentrum und band Gegenspieler, hatte auch Chancen. Aber die Torgefahr verließ ihn, als er sie dringend brauchte. Note: 4. © getty 25/25 Der Architekt des Unglücks. Fand keine Stammelf, keine richtige Taktik und kein Mittel, um aus dem Team das Maximum herauszuholen. Aber: Wenn vorn mal einer reingeht, sieht auch er gleich viel besser aus. Note: 5.

Neben Özil stellte Matthäus auch Thomas Müller kein gutes Turnierzeugnis aus: "Müller lebt von seiner Kraft, lebt von Selbstvertrauen, Spritzigkeit. Dazu ist Müller für mich kein Außenspieler der Gegenwart mehr. Das war er vielleicht vor vier oder acht Jahren. Entweder findet man für ihn eine Position und wenn dem nicht so ist, dann muss man das in offenen Gesprächen mitteilen."