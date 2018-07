Neururer zur Lahm-Kritik am Führungsstil von Bundestrainer Jogi Löw: "Redet dummes Zeug“

CSL Shandong Luneng -

Shanghai SIPG Club Friendlies Besiktas -

Reading Copa Sudamericana Lanus -

Junior J1 League Hiroshima -

Gamba Osaka J1 League Nagasaki -

Kobe CSL Guangzhou Evergrande -

Zhicheng Club Friendlies Sion -

Inter Mailand Club Friendlies Dynamo Dresden -

Huddersfield Club Friendlies Wolverhampton -

Ajax Club Friendlies Blackburn -

Liverpool Club Friendlies Besiktas -

Krasnodar International Champions Cup Man City -

Borussia Dortmund CSL Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande International Champions Cup FC Bayern München -

PSG Club Friendlies Benfica -

FC Sevilla Club Friendlies Marseille -

Villarreal J1 League Kobe -

Shonan J1 League Tosu -

Sendai CSL Hebei CFFC -

Jiangsu Allsvenskan AIK -

Brommapojkarna International Champions Cup Liverpool -

Borussia Dortmund Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis International Champions Cup Juventus -

FC Bayern München International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup Man City -

Liverpool International Champions Cup AS Rom -

Tottenham International Champions Cup AC Mailand -

Man United International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal Club Friendlies Blackburn -

Everton Copa Sudamericana San Lorenzo -

Temuco J1 League Kobe -

Kashiwa J1 League Hiroshima -

Urawa J1 League Tosu -

Iwata CSL Jiangsu -

Shandong Luneng International Champions Cup Arsenal -

PSG Club Friendlies St. Pauli -

Stoke International Champions Cup Benfica -

Juventus International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City

Der ehemalige Bundesliga-Trainer Peter Neururer hat sich zu der öffentlichen Kritik von Philipp Lahm an Joachim Löw geäußert und kein gutes Haar am Ehrenspielführer des DFB gelassen. Dieser hatte zuvor den Führungsstil des Bundestrainers in Frage gestellt.

"Das ist Schwachsinn. Das kann nur jemand sagen, der selber noch nicht in der Verantwortung war und vom Trainergeschäft keine Ahnung hat. Lahm redet dummes Zeug", sagte der ehemalige Coach von Schalke, Köln und Bochum am Sonntag im Doppelpass bei Sport1.

Unterstützt wurde er dabei von Ex-Werder-Trainer Alexander Nouri. Die Kritik habe ihn sehr überrascht: "Das so in der Öffentlichkeit zu machen, bekommt den Beigeschmack von Eigen-PR. Das hätte man intern machen müssen", so Nouri, der vermutete, dass sich Lahm beim DFB "in eine Position hineinpressen will".

© getty

Lahm über Löw: "Muss seinen Führungsstil ändern"

Lahm hatte am vergangenen Donnerstag in einem öffentlichen Brief auf dem sozialen Netzwerk LinkedIn den Führungsstil von Löw kritisiert. Diesen müsse der Bundestrainer ändern, "wenn er mit der neuen Generation von Nationalspielern wieder Erfolg haben möchte." Eine Veränderung sei kein Zeichen von Schwäche, sondern der Weiterentwicklung.

Es gehe besonders darum, den Individualisten klar zu machen, dass sie Verantwortung für das ganze Team tragen. "Er muss eine Kultur strafferer, klarerer Entscheidungen etablieren, als er selbst das gewohnt war," schrieb der 113-fache Nationalspieler weiter.