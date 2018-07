Kommentar zum Rücktritt von Mesut Özil: Ende mit Totalschaden

Club Friendlies Eibar -

Mesut Özil hat seinen Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft bekanntgegeben und den DFB sowie Präsident Reinhard Grindel auf Heftigste attackiert. Das macht seine begangenen Fehler nicht wett, legt den Finger aber in eine unangenehme Wunde. Für den Verband könnte das weitreichende Folgen haben. Ein Kommentar von SPOX-Nationalmannschaftsreporter Stefan Petri.

Eine Rückkehr Mesut Özils ins Nationalteam war auch vor dem 22. Juli 2018 kaum vorstellbar. Nur eine vollständige Distanzierung von "ErdoGate" hätte das Verhältnis Özils zu Teilen der Fans kitten und die öffentliche Kritik verstummen lassen können. Dass er dazu nicht bereit war, war aufgrund des bisherigen Schweigens offensichtlich.

Nach dem WM-Aus hatte auch beim DFB peu a peu die Einsicht Einkehr gehalten, dass es ohne eine Erklärung des verdienten Nationalspielers nicht gehen würde. Also hatte man den Druck auf Özil sukzessive erhöht, zuletzt mit dem Ultimatum durch DFB-Präsident Grindel. Lieber ein Ende mit Schrecken, als der bisherige Schrecken ohne Ende.

Mit einem derartigen Ende hatte wohl niemand gerechnet.

Mesut Özils Erklärung: Für jeden ist etwas dabei

Özil hat reagiert - und wie: Ein Statement in drei Teilen, Art und Zeitpunkt der Veröffentlichung genauestens geplant. Teil 1: "Die Özil-Identität", über die zwei Herzen in seiner Brust und den Hintergrund des Fotos mit Erdogan. Teil 2: "Die Özil-Verschwörung", über unverhältnismäßige Kritik in den Medien und den Rückzug von Sponsoren. Teil 3: "Das Özil-Vermächtnis": Unter diesen Umständen wird er nicht mehr für Deutschland spielen.

Es ist ein Statement, aus dem sich jeder herauspicken kann, was er mag, passend zum eigenen Özil-Bild. Da findet sich keine Spur von Selbstkritik, stattdessen Schönfärberei, Whataboutism und undifferenzierte Medienschelte.

Gleichzeitig ist es ein erschütternder Blick auf die rassistischen Anfeindungen, die er - und auch seine Familie - erleben mussten. Beschimpfungen von Politikern wie Fans, Hassmails und Drohungen. Die hässliche Fratze dieses Landes, die Ausländer und Menschen mit Migrationshintergrund immer noch zu sehen bekommt, immer noch viel zu oft.

Und es ist eine schonungslose Abrechnung mit dem Deutschen Fußball-Bund und vor allem Präsident Grindel. Der amateurhafte und oftmals peinliche Umgang des Verbandes und seiner Repräsentanten mit der Erdogan-Affäre ist bestens dokumentiert. Sollten die Vorwürfe Özils zutreffen, ist Grindel nach seinen Auftritten hinter den Kulissen endgültig nicht mehr tragbar.

Auch Mesut Özil ist kein Gewinner in der Erdogan-Affäre

Kann Özil als Gewinner aus diesem dunklen Kapitel deutscher Fußball-Geschichte hervorgehen? Eigentlich nicht. Er hat den Autokraten Erdogan implizit beworben und danach eisern geschwiegen. Daran ist nichts Heldenhaftes. Selbst bei wohlwollendster Betrachtung wurde das Team dadurch belastet, und den ersten Part seiner Erklärung hätte er genauso gut schon im Mai veröffentlichen können. So hätte man zumindest etwas Druck vom Kessel genommen.

Fragen bleiben auch jetzt noch offen. Warum sich das türkische Herz in Özils Brust nur dem gewählten Präsidenten Erdogan verpflichtet fühlt, aber nicht der unter ihm entrechteten Bevölkerung, das ist sein Geheimnis. Das Foto mit Erdogan zu verteidigen und Grindel gleichzeitig vorzuwerfen, ihn "für politische Propaganda" zu missbrauchen, ist bemerkenswert.

Mesut Özil, Ilkay Gündogan und der DFB: Die Chronologie der Causa Erdogan © twitter 1/16 Mehr als zwei Monate zieht sich die sogenannte Erdogan-Affäre nun schon hin. Mesut Özils Erklärung dürfte immer noch nicht der Schlusspunkt sein. Hier gibt's alle "Etappen". © getty 2/16 14. Mai: Einen Tag vor der WM-Kader-Nominierung tauchen Bilder auf, die Özil und Gündogan mit dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan zeigen. DFB-Präsident Grindel sagt, das Duo habe sich für Erdogans "Wahlkampfmanöver missbrauchen" lassen. © getty 3/16 15. Mai: Joachim Löw beruft Özil und Gündogan in sein vorläufiges Aufgebot, obwohl auch er verstimmt ist. "Das war keine glückliche Aktion", sagt der Bundestrainer und kündigt ein Gespräch an. Sanktionen oder ein Verzicht auf beide ist kein Thema. © getty 4/16 19. Mai: Özil und Gündogan unterbrechen ihren Urlaub, sprechen sich mit Löw, Grindel und Oliver Bierhoff aus und besuchen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der sagt: "Beiden war es wichtig, entstandene Missverständnisse aus dem Weg zu räumen." © getty 5/16 2. Juni: Beim Länderspiel in Klagenfurt gegen Österreich (1:2), wo Özil für die Führung sorgt, werden beide Spieler ausgepfiffen. Thomas Müller verteidigt das Duo, beide seien "wichtiger Teil unseres Teams. Für uns ist das Thema abgehakt." © getty 6/16 5. Juni: Beim Medientag im Trainingslager in Südtirol äußert sich Gündogan beim SID: "Einige Reaktionen haben mich getroffen, vor allem auch die persönlichen Beleidigungen. Ich verstehe, dass man die Aktion nicht gut finden muss." Özil schweigt weiter. © getty 7/16 6. Juni: Steinmeier äußert sich in der Zeit befremdet über die Foto-Aktion, sie habe ihn "ein bisschen ratlos gemacht". Ob die Spieler sich entschuldigt hätten, sei "eine Interpretationsfrage". © getty 8/16 8. Juni: Bierhoff fordert die Medien in der ARD auf, das Thema zu beenden. Beim Test gegen Saudi-Arabien (2:1) wird Gündogan ausgepfiffen. Löw habe die massive Ablehnung "geschmerzt", sagt er. Er fürchtet, das Thema auch beim Turnier nicht los zu werden. © getty 9/16 9. Juni: Gündogan twittert, er sei "immer noch dankbar, für dieses Land zu spielen". Özil? Schweigt. © getty 10/16 15. Juni: Oliver Bierhoff versucht vor dem WM-Start, die Affäre vorerst abzuhaken und erneut Ruhe in die Thematik zu bringen: "Ich sehe nicht die Notwendigkeit, das Thema hier noch mal aufzugreifen", sagt er zwei Tage vor dem Auftaktspiel gegen Mexiko. © getty 11/16 17. Juni: Beim 0:1 gegen Mexiko steht Özil in der Startelf, Pfiffe sind im Luschniki-Stadion jedoch nicht zu vernehmen. Gündogan sitzt 90 Minuten auf der Bank. © getty 12/16 27. Juni: Grindel kündigt an, die Affäre nach der WM aufzuarbeiten: "Wir müssen gemeinsam mit der sportlichen Leitung überlegen, wie wir die Spieler noch stärker sensibilisieren können", sagt er in der FAZ. Zudem scheidet Deutschland aus dem Turnier aus. © getty 13/16 30. Juni: "Ich werde einige Zeit brauchen, um darüber hinwegzukommen", schreibt Özil auf Twitter über das WM-Aus. © getty 14/16 5. Juli: Bierhoff räumt Fehler ein. "Man hätte überlegen müssen, ob man sportlich auf Özil verzichtet", sagt er in der Welt. Einen Tag später rudert er zurück und meint, er habe sich falsch ausgedrückt. Was genau er hatte sagen wollen, bleibt unklar. © getty 15/16 8. Juli: DFB-Präsident Grindel fordert Özil zu einer öffentlichen Stellungnahme für die Zeit nach dem WM-Urlaub auf. Die Fans seien enttäuscht, weil sie noch keine Antworten auf ihre Fragen erhalten hätten, sagt Grindel dem kicker. © getty 16/16 22. Juli: Özil bricht sein Schweigen und äußert sich in den sozialen Netzwerken erstmals öffentlich zur Sache. Er hätte unabhängig von Wahlen in der Türkei "das Bild trotzdem gemacht". Anschließend trat er aus der Nationalelf zurück.

DFB steht nach Mesut Özils Rücktritt vor einem Scherbenhaufen

Aber sein Schweigen hat der geballten Inkompetenz des DFB die Möglichkeit gegeben, wochenlang von einem Fettnäpfchen ins nächste zu treten - nicht zuletzt deswegen, weil man es versäumte, ein deutliches Zeichen gegen Rassismus zu setzen und damit die Kritik an Özils Handlungen von der rassistischen Kritik an seiner Person zu trennen. Möglichkeiten gab es zur Genüge.

So steht der mitgliederstärkste Fußballverband der Welt vor einem Scherbenhaufen. Dabei hat der versprochene Neuaufbau noch nicht einmal begonnen. Das Vertrauen der Fans ist verspielt, und nun hat man nicht nur Mesut Özil verloren, sondern womöglich auch die Mesut Özils der kommenden Generationen.

Der deutsche Fußball wird es schwer haben, dieses Debakel vergessen zu machen und das Vertrauen junger, multikulturell geprägter Talente zurückzugewinnen. Es ist kein Zufall, dass Özils Rücktritt noch am gleichen Abend von Vertretern der türkischen Regierung genüsslich ausgeschlachtet wurde.

Das Verhältnis zu Özil zu reparieren, dürfte fast unmöglich sein, auch wenn dieser das Wort "Rücktritt" wohlweislich vermied. So oder so: Sich auf den letzten Satz Özils zu konzentrieren, wäre ein Anfang. Zumindest dabei sollte man sich schließlich einig sein.

Mesut Özils Leistungsdaten mit der deutschen Nationalmannschaft