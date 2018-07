Joachim Löw bleibt trotz WM-Debakel offenbar Bundestrainer

US Darts Masters Do 05.07. MvG und Co.: Verfolge die Darts-Elite in Las Vegas! World Cup Schweden -

Joachim Löw hat sich offenbar entschieden, seine Karriere als Bundestrainer fortzusetzen. Das berichtet die Sport Bild, eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht.

Löw war nach dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft in der Gruppenphase bei der WM in Russland in die Kritik geraten und hatte seine Zukunft zunächst offengelassen.

Das DFB-Präsidium um Reinhard Grindel hat dem Bundestrainer aber trotz des blamablen Auftretens das Vertrauen ausgesprochen und wollte mit ihm weitermachen. Immerhin hatte der Verband den Vertrag mit Löw erst vor Beginn des Turniers in Russland bis nach der WM 2022 in Katar verlängert.

Löw fühlt sich an seine Zusage vor der WM gebunden

Laut Sport Bild hat auch die schnelle Rückendeckung des Verbandes Löws Entscheidung positiv beeinflusst. Außerdem hat Löw dem DFB versichert, dass er seinen Vertrag unabhängig vom Abschneiden in Russland erfüllen werde. An diese Zusage fühlt er sich offenbar gebunden.

Löw hatte das Amt 2006 als Nachfolger von Teamchef Jürgen Klinsmann übernommen. Höhepunkt seiner Amtszeit war der Gewinn des WM-Titels 2014 in Brasilien.

