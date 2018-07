DFB-Präsident Reinhard Grindel: Mesut Özil sollte sich zu Erdogan-Affäre äußern

Allsvenskan Live Göteborg -

DFB-Präsident Reinhard Grindel hat Nationalspieler Mesut Özil dazu aufgefordert, in der Affäre um das Foto mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan endlich öffentlich Stellung zu beziehen.

Viele Fans seien "enttäuscht" über Özils Verhalten, "weil sie Fragen haben und eine Antwort erwarten", so Grindel im Interview mit dem kicker (Montagsausgabe). "Deshalb ist für mich völlig klar, dass sich Mesut, wenn er aus dem Urlaub zurückkehrt, auch in seinem eigenen Interesse öffentlich äußern sollte."

Özil und Ilkay Gündogan hatten sich zum Saisonende bei einem Treffen mit Erdogan in England auf einem gemeinsamen Foto ablichten lassen. Gündogan schenkte dem Präsidenten dabei sogar ein Trikot mit einer persönlichen Widmung, bekannte sich kurze Zeit später aber zu den deutschen Werten. Özil schweigt seitdem beharrlich.

Der DFB hatte sich in der Vorbereitung und während der WM in Russland hinter die beiden Spieler gestellt. Wie Grindel nun erklärte, wolle man nun "abwarten, in welcher Form sich Mesut einlässt. Es gehört zur Fairness, einem verdienten Nationalspieler, der einen Fehler gemacht hat, diese Chance zu geben." Er hoffe aber darauf, dass Özils Stellungnahme so eindeutig ist, dass die Fragen der Fans und des Verbandes beantwortet sind."

Im Vorfeld der WM im WM-Quartier in Vatutinki hatte Grindel das Schweigen Özils noch verteidigt: So sei Gündogan trotz seines Statements ausgepfiffen worden. Ein Statement Özils erachtete er damals noch nicht als zwingend notwendig.

Fall Özil: Oliver Bierhoff kritisiert, Vater legt Rücktritt nah

Nachdem die Nationalmannschaft das Thema über die ganze WM nicht abschütteln konnte, schlägt man beim DFB in der Aufarbeitung des WM-Debakels andere Töne an. Teammanager Oliver Bierhoff hatte in einem Interview mit der Welt erklärt, man hätte "überlegen müssen, ob man sportlich auf ihn verzichtet." Anschließend ruderte Bierhoff jedoch zurück.

Özils Vater hatte seinem Sohn als Reaktion auf die Kritik aus dem DFB-Lager daraufhin den Rücktritt nahegelegt.

Mesut Özils Leistungsdaten fürs DFB-Team

Wettbewerb Spiele Tore Assists Freundschaftsspiele 30 5 10 WM-Qualifikation 20 9 10 Weltmeisterschaft 16 2 4 EM-Qualifikation 15 5 12 Europameisterschaft 11 2 4

Noten und Einzelkritiken zum DFB-Team bei der WM 2018 © getty 1/25 Das DFB-Team ist erstmals in der Vorrunde einer Weltmeisterschaft ausgeschieden. SPOX hat die Turnier-Leistungen der Spieler bewertet. Das Ergebnis: ein verheerendes Zeugnis für fast jeden Akteur. © getty 2/25 Manuel Neuer: Bekam den Platz in der Startelf in letzter Minute, war direkt nicht mehr wegzudenken. Hielt ohne Fehl und Tadel, bügelte auch vor dem Strafraum aus. Ein Wackler gegen Südkorea, der folgenlos blieb. Note: 3. © getty 3/25 Marc-Andre ter Stegen: Musste sich nach einer starken Saison mit Barca erneut mit dem Platz hinter Neuer zufrieden geben, fügte sich aber früh und klaglos in seine Rolle und gab den Teamplayer. Note: keine Bewertung. © getty 4/25 Kevin Trapp: Der dritte Keeper ist traditionell nur WM-Tourist. Trapp bringt nichts mit aus Russland außer ein paar Fotos fürs Familienalbum und dem "Versager"-Stempel, für den er nichts kann. Note: keine Bewertung. © getty 5/25 Jerome Boateng: Bekam Platz in der Spieleröffnung, war vor allem für die langen Diagonalbälle zuständig. Defensiv zu oft wackelig, gegen Schweden dann am Ende zu harte Grätschen, Gelb-Rot und die folgerichtige Sperre. Note: 5. © getty 6/25 Niklas Süle: Feierte im dritten Spiel sein WM-Debüt. Solider Auftritt zu Anfang, sehr auf Sicherheit bedacht, nach vorn kam dementsprechend fast nix. In Halbzeit zwei schwächer. Ihm gehört dennoch die Zukunft. Note: 4,5. © getty 7/25 Mats Hummels: Der Mahner im Team gegen Mexiko mit Harakiri beim Herausrücken, schaute gegen Schweden verletzt zu. Im dritten Spiel lange bester Deutscher, zerstörte reihenweise Konter. Der Kopfball am Ende muss. Einfach. Rein. Note: 4. © getty 8/25 Antonio Rüdiger: Erhielt im zweiten Spiel als Hummels-Ersatz den Vorzug vor Süle, konnte das aber nicht rechtfertigen. Zu wild, mit ein paar groben Schnitzern. Saß gegen Südkorea wieder draußen. Note: 4,5. © getty 9/25 Matthias Ginter: He has a grandios WM gespielt - schon wieder. Wie 2014 ohne eine einzige Einsatzminute, diesmal als einziger Feldspieler im Kader. Löw hat ihn gerne dabei, aber offenbar ungern auf dem Feld. Note: keine Bewertung. © getty 10/25 Jonas Hector: Die Grippe setzte ihn gegen Mexiko außer Gefecht. Spielte in den folgenden 180 Minuten das, was man von ihm kennt, aber mit wenig Vorwärtsdrang. Hängen geblieben sind weder Höhen noch Tiefen. Note: 4. © getty 11/25 Joshua Kimmich: Enorm offensiver Auftritt gegen Mexiko, der hinten Lücken ließ, danach etwas konservativer. Einsatzfreudig, aber ohne den ganz großen Moment. Man hat ihn schon solider gesehen. Schlug viele schlechte Flanken und ein paar gute. Note: 4. © getty 12/25 Marvin Plattenhardt: Eigentlich der ultimative Notnagel, trotzdem gegen Mexiko direkt in der Startelf. Wurde anschließend von Gegnern wie Mitspielern ignoriert, wofür er nicht wirklich etwas konnte. Danach auf der Bank. Note: 4,5. © getty 13/25 Sami Khedira: Hemmungsloser Vorwärtsdrang gegen Mexiko, was sich bitter rächte. Die Durchschlagskraft vergangener Tage ist weg. Bank-Denkzettel gegen Schweden, dann zumindest defensiv konzentrierter. Insgesamt ein Schatten seiner selbst. Note: 5,5. © getty 14/25 Toni Kroos: Von Mexiko zugestellt und bis auf den Pfostentreffer wirkungslos, gegen Schweden mit "gefühlt 400 Ballkontakten" zuerst Depp, dann Held. Zu wenig Durchschlagskraft: Seine Stärken kamen kaum zum Tragen, die Schwächen schon. Note: 4. © getty 15/25 Leon Goretzka: Zweimal Zuschauer, bis er Müller auf dem rechten Flügel ersetzte. Dort ohne Bindung zum Spiel, ineffektiv, zog im Spielverlauf immer mehr in die Mitte. Wenn Jo nicht so gut hält, wird Goretzka dennoch zum Helden. So nicht. Note: 4,5. © getty 16/25 Ilkay Gündogan: Trug den zentnerschweren Erdogan-Rucksack mit sich herum und spielte vielleicht auch deshalb so wenig. Nach vorn gehemmt, nach hinten passt es nicht mit Kroos. Note: 4,5. © getty 17/25 Sebastian Rudy: Einer der WM-Gewinner, wenn es das nach 25 Minuten auf dem Platz, einer zertrümmerten Nase und dem so frühen Heimflugticket geben kann. Unaufgeregter, absichernder und damit passender Kroos-Partner - auch in Zukunft? Note: 3. © getty 18/25 Julian Brandt: Guter Auftritt als Joker gegen Mexiko, Pfostenschuss inklusive. Guter Auftritt als Joker gegen Schweden, Pfostenschuss inklusive. Auch gegen Südkorea glücklos. Tritt die Alte Garde ab, winkt womöglich ein Startplatz. Note: 3. © getty 19/25 Julian Draxler: Erst auf links, dann zentral für Özil schwach. Anspruch und Leistung decken sich beim PSG-Star nicht mehr. Wurde im Laufe des Turniers von Reus überflügelt, hatte sportlich keine Argumente dagegen. Note: 5. © getty 20/25 Thomas Müller: Nach zweimal fünf Toren ein Turnier zum Vergessen. Auf dem rechten Flügel gelang nichts, im Strafraum ebenfalls nichts. Gegen Südkorea als Joker wirkungslos. Hatte er eine gute Szene? Note: 5,5. © getty 21/25 Marco Reus: Man könnte ihn als Gewinner sehen - trotzdem war mehr drin. Als Joker zuerst umtriebig, gegen Schweden mit dem einzigen deutschen Tor aus dem Spiel heraus. Im Entscheidungsspiel aber fast unsichtbar. Note: 3,5. © getty 22/25 Mesut Özil: Schwieg nach dem Erdogan-Foto eisern vor sich hin, ließ sein Spiel gegen Mexiko ebenfalls nicht sprechen und flog nach vier großen Turnieren erstmals aus der Startelf. Gegen Südkorea immerhin etwas bemühter. War es das? Note: 4. © getty 23/25 Timo Werner: Erlebte seine Glücksmomente in der zweiten Halbzeit gegen Schweden, als er über links kam und an beiden Toren beteiligt war. In der Mitte dagegen harmlos - auf Flanken warten ist nicht sein Spiel. Note 4. © getty 24/25 Mario Gomez: Kam als Joker, wenn Löw die Brechstange brauchte - also eigentlich immer. Ackerte im Zentrum und band Gegenspieler, hatte auch Chancen. Aber die Torgefahr verließ ihn, als er sie dringend brauchte. Note: 4. © getty 25/25 Der Architekt des Unglücks. Fand keine Stammelf, keine richtige Taktik und kein Mittel, um aus dem Team das Maximum herauszuholen. Aber: Wenn vorn mal einer reingeht, sieht auch er gleich viel besser aus. Note: 5.

Eine Entscheidung über den Mittelfeldregisseur sei von seiten des Teams noch nicht gefallen, sagte Grindel: "Wir müssen die sportliche Analyse abwarten und schauen, ob Joachim Löw weiter mit ihm plant."

Özil feierte 2009 sein Debüt in der A-Nationalmannschaft. In insgesamt 92 Einsätzen kommt er auf 23 Tore und 40 Vorlagen. Seit 2013 steht er beim FC Arsenal unter Vertrag.