DFB-Team: Toni Kroos denkt über Rücktritt aus der Nationalmannschaft nach

World Cup Senegal -

Kolumbien (Highlights) World Cup Japan -

Polen (Highlights) World Cup Panama -

Tunesien (Highlights) World Cup England -

Belgien (Highlights) World Cup Frankreich -

Argentinien (Highlights) World Cup Uruguay -

Portugal (Highlights) World Cup Spanien -

Russland (Highlights) World Cup Kroatien -

Dänemark (Highlights) Allsvenskan Göteborg -

Kalmar

Toni Kroos hat nach dem blamablen Vorrundenaus des DFB-Teams bei der Weltmeisterschaft in Russland einen Rücktritt aus der Nationalmannschaft nicht ausgeschlossen.

"Ein Rücktritt? Ehrlich gesagt war ich darauf eingestellt, dass es ein längeres Turnier wird. Deswegen habe ich mir dazu noch keine Gedanken gemacht. Lasst uns alle einfach mal darüber nachdenken", sagte Kroos zu Sport1.

Kroos debütierte am 3. März 2010 für die Nationalmannschaft und kam bisher auf insgesamt 86 Einsätze unter Trainer Joachim Löw. Der größte Erfolg mit dem DFB-Team war in dieser Zeit zweifelsohne der Gewinn der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien.

Leistungsdaten von Toni Kroos in der Nationalmannschaft