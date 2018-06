Joachim Löw spricht über Manuel Neuer, Jerome Boateng und die Real-Gerüchte

NBA Mo 04.06. Warriors vs. Cavs: Schlägt Cleveland in Game 2 zurück? Friendlies England -

Bundestrainer Joachim Löw hat einen Startelfeinsatz von Torwart Manuel Neuer beim Testspiel gegen Österreich am Samstag (18 Uhr im LIVETICKER) angekündigt. Damit würde er nach einem Mittelfußbruch und 259 Tagen Pause sein Pflichtspielcomeback feiern.

"Bei Manuel Neuer läuft alles nach Plan. Wenn alles okay ist, wird er von Anfang an spielen. Ich weiß aber noch nicht, ob er das komplette Spiel bestreiten wird", sagte Löw auf einer Pressekonferenz am Freitag. "Die finale Entscheidung, ob er mit zur WM fährt, wird erst am Sonntagabend gefällt."

Am Montag muss Löw seinen finalen 23-Mann-Kader für die WM verkünden. Indirekt bestätigte er, dass der zuletzt angeschlagene Jerome Boateng diesem angehören wird: "Ich rede am Montagmorgen nicht mit einem Jerome Boateng oder Mats Hummels, sondern mit den Spielern, die gehen müssen."

Hummels und Boateng werden genau wie ihr Kollege vom FC Bayern, Thomas Müller, nicht im Kader für das Testspiel gegen Österreich stehen. "Sie haben viele Spiele gemacht. Da weiß ich, was sie können. Es ist gut, wenn sie den Kopf frei bekommen", sagte Löw. Auch Toni Kroos, der nach dem Champions-League-Sieg mit seinem Verein Real Madrid erst am Samstag zum Team stößt, wird nicht zum Einsatz kommen.

Wer nach dem Rücktritt von Zinedine Zidane Kroos' Vereinstrainer in der kommenden Saison sein wird, ist noch unklar. Der zuletzt gehandelte Löw dementierte die Gerüchte um seine Person: "Das kann ich zu 100 Prozent ausschließen. Das ist für mich kein Thema."

Der vorläufige WM-Kader im Überblick