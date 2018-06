Löw nach DFB-Niederlage gegen Österreich: "So haben wir in Russland keine Chance"

NBA Mo 04.06. Warriors vs. Cavs: Schlägt Cleveland in Game 2 zurück? Friendlies Live Island -

Norwegen Primera División LaLiga Promises: Spiel um Platz 3 & Finale Friendlies Brasilien -

Kroatien Serie B Cittadella -

Bari Friendlies Spanien -

Schweiz Serie B Venedig -

Perugia Friendlies Italien -

Niederlande Friendlies Norwegen -

Panama Friendlies England -

Costa Rica Friendlies Portugal -

Algerien Friendlies Island -

Ghana Friendlies Schweiz -

Japan Friendlies Dänemark -

Mexiko Friendlies Österreich -

Brasilien

Joachim Löw hat den Auftritt der deutschen Nationalmannschaft bei der 1:2-Niederlage im WM-Test gegen Österreich kritisiert. Mit einer solchen Leistung sei man beim Turnier in Russland chancenlos.

Nils Petersen und Julian Brandt sprachen über ihre Chancen, Teil des finalen Kaders zu sein. Die Stimmen zum Spiel.

Joachim Löw (Bundestrainer): "Das war ein gutes Comeback von Manuel Neuer nach so langer Zeit. Er hat ein, zwei Bälle prima pariert. Die Niederlage ärgert mich aber. Wir haben die Dinge nicht so umgesetzt, wie wir uns das vorgenommen hatten. Nach der Pause sind wir in ein Fahrwasser geraten, das mir gar nicht gefallen hat. Wir waren viel zu schlampig im Spiel nach vorne. Ich nehme einige Erkenntnisse mit. Wenn wir so spielen, haben wir in Russland keine Chance. Die Themen, an denen wir arbeiten, bleiben die gleichen. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass die Mannschaft in zwei Wochen weiter sein wird. Keine Sorge."

Marco Reus: "Wir haben in der ersten Halbzeit ganz gut gespielt, nach der Pause aber keinen Fußball mehr gespielt. Heute hat das Spiel gezeigt, dass wir noch einiges zu tun haben. Dass ich wieder gespielt habe, ist natürlich schön. Ich habe zwei Jahre nicht das Trikot tragen können, von daher war das sehr wichtig für mich. Ich hätte mir aber einen anderen Ausgang gewünscht."

Nils Petersen: "In der ersten Halbzeit hätten wir die eine oder andere Kontergelegenheit besser ausspielen müssen. Nach der Pause habe wir kein Rezept gegen Österreich gefunden, das verdient gewonnen hat. Ich selbst habe eine Mischung aus Demut und Ehrgeiz. Ich bleibe ganz ruhig, versuche mich anzubieten und lasse mich am Montag überraschen. Natürlich will man unbedingt dabei sein. Aber jetzt kann man daran nicht mehr groß rütteln. Wenn man nicht unter den Top 23 ist, geht das Leben auch weiter."

Einzelkritik zu Österreich - Deutschland: Die Noten für das DFB-Team © getty 1/19 Bei der 1:2-Niederlage der deutschen Nationalmannschaft waren alle Augen auf Manuel Neuer gerichtet. Der Keeper überzeugte bei seinem Comeback. Aber wie schlugen sich seine Vorderleute? Die Einzelkritik und die Noten des DFB-Teams. © getty 2/19 Mit diesen elf Spielern startete Joachim Löw ins Testspiel gegen Österreich. © getty 3/19 Manuel Neuer: Leistete sich anfangs einen schlampigen Fehlpass. Im Anschluss sehr sicher und mit einer starken Reaktion gegen Grillitsch (32.). Beim ersten Gegentor machtlos, kurz danach überragend gegen Arnautovic. Auch beim 1:2 ohne Chance. Note: 2,5. © getty 4/19 Joshua Kimmich: Ungewohnt wackeliger Auftritt. Spielte einen üblen Querpass im eigenen Strafraum, bei dem er froh sein konnte, dass Österreich nichts daraus machte (45.). Auch in der zweiten Hälfte immer wieder unsicher. Note: 5. © getty 5/19 Niklas Süle: Köpfte viele Bälle aus der Gefahrenzone, verteilte sie gut und schaltete sich sogar hier und da mit nach vorne ein. Kam beim 1:2 allerdings zu spät. Note: 3,5. © getty 6/19 Antonio Rüdiger: Setzte seinen Körper immer wieder stark ein. Stark im Spielaufbau, mit einer überragenden Passquote. Direkt nach der Pause mit einem schlimmen Fehlpass und in der Folge mit ein paar Stellungsfehlern. Note: 3,5. © getty 7/19 Jonas Hector: Gute Hereingabe vor den Chancen von Özil (15.) und Brandt (39.). Vor dem Gegentor anders zugeordnet und dann zu spät bei Hinteregger. Auch vor dem zweiten Gegentor mit schwachem Stellungsspiel. Note: 5. © getty 8/19 Sami Khedira: Passsicher im Mittelfeld, allerdings das eine oder andere Mal auch etwas zu spät. Spielte den deutlich defensiveren Part als Gündogan und hielt sich offensiv zurück. Zur Pause für Rudy raus. Note: 3,5. © getty 9/19 Ilkay Gündogan: Dominant in der Zentrale. Spielte bis zu seiner Auswechslung die meisten Pässe (91 Prozent an den Mann) und hatte die meisten Ballaktionen. Ein unnötiger Ballverlust im zweiten Durchgang. Wenige Offensivakzente. In der 56. raus. Note: 3. © getty 10/19 Julian Brandt: Deutlich auffälliger als Sane. Setzte Hinteregger vor dem Führungstreffer unter Druck. Starker öffnender Pass vor Özils Chance (15.). Vergab später eine große Gelegenheit selbst (21.). Im zweiten Durchgang untergetaucht. Note: 3,5. © getty 11/19 Mesut Özil: Nutzte Siebenhandls Patzer und brachte Deutschland früh in Führung. Offensiv sehr umtriebig und gefährlich, lange mit einer perfekten Passquote, gab die meisten Torschüsse ab. Nach der Pause ungenau und teilweise fahrig. Note: 3. © getty 12/19 Leroy Sane: Deutete sein Potential im Dribbling an und war stark in der Balleroberung, blieb jedoch zu ineffizient und traf in beinahe allen Situationen mit Ball die falsche Entscheidung. Note: 5. © getty 13/19 Nils Petersen: Hatte es als Stoßstürmer bei seinem Länderspieldebüt schwer. Legte die Großchance von Brandt mit viel Übersicht auf (21.). Ansonsten vom Spiel abgeschnitten. Kaum Ballaktionen, kein eigener Torschuss. Note: 4,5. © getty 14/19 Sebastian Rudy: Kam zur Pause für Khedira. Spielte früh im zweiten Durchgang zwei schlampige Fehlpässe. Wirkte weniger stabil als sein Vorgänger. Dann aber stark, wie er vor Burgstaller weggrätschte (87.). Note: 3,5. © getty 15/19 Leon Goretzka: Kam in der 56. Minute für Gündogan. Dynamisch und bemüht, aber nicht mehr in der Lage, das Spiel entscheidend zu verändern. Note: 3,5. © getty 16/19 Timo Werner: Ab der 67. Minute für Brandt im Spiel. Brachte noch einmal Schwung rein und schlug eine starke Flanke auf Gomez (85.). Note: 3. © getty 17/19 Marco Reus: Ersetzte in der 67. Minute Sane. Trat nicht mehr auffällig in Erscheinung. Note: 3,5. © getty 18/19 Julian Draxler: In der 76. Minute für Özil eingewechselt. Setzte keine Akzente mehr. Keine Bewertung. © getty 19/19 Mario Gomez: Durfte ab der 76. Minute für Petersen auf den Platz. Hatte noch eine Chance nach Flanke von Werner. Keine Bewertung.

Julian Brandt: "Wir sind noch nicht am Ende des Trainingslagers. Das hat man heute gesehen. Die erste Halbzeit war ordentlich, nach der Pause haben wir uns zu viele Fehler erlaubt. Ich hatte mir vorgenommen, mein Bestes zu geben. Ich hätte auch das eine oder andere Ding versenken können. Meine Position ist ganz in Ordnung, glaube ich. Ich bin ganz entspannt. Natürlich wäre es schade, die WM zu verpassen. Ich habe das 2016 gespürt, das tat richtig weh, das aus der Ferne mitzubekommen."

Alessandro Schöpf (Österreich): "Es macht immer Spaß zu gewinnen, aber natürlich ist es besonders schön gegen Deutschland. Deutschland ist aber nach wie vor ein Favorit auf den Titel."

Marko Arnautovic (Österreich): "Wir haben immer gehört, Cordoba Cordoba Cordoba! Jetzt heißt es anscheinend Klagenfurt."

Österreich vs. Deutschland: Die Noten für die ÖFB-Teamkicker © GEPA 1/13 Cordoba? Nie gehört! Mit 2:1 besiegt Österreichs Nationalmannschaft Weltmeister Deutschland. Das Spannende daran: der Sieg hätte durchaus höher ausfallen können. Passive Deutsche wurden in Durchgang Zwei von Österreich regelrecht filetiert © GEPA 2/13 Jörg Siebenhandl (Note =1): Bügelte seinen haarsträubenden Fehler zum 0:1 mit Mörder-Paraden sofort wieder aus und fiel dadurch glücklicherweise nicht in ein Loch. Brave Vorstellung, die Slapstick-Einlage sei ihm verziehen. © GEPA 3/13 Aleksandar Dragovic (Note= 1): Solltet ihr Reus, Özil und Petersen irgendwo suchen? Sind vermutlich in Dragovic‘ Hosentasche. Souveräne Vorstellung des Noch-Leiceister-Legionärs. © GEPA 4/13 Sebastian Prödl (Note= 1): Ging keine Kompromisse ein und stieg seinen deutschen Gegenspielern des Öfteren ziemlich hart auf die Schlapfn. Recht glücklich, dass er ungeschoren davon kam. © GEPA 5/13 Martin Hinteregger (Note= 1): Brachte beim 0:1 seinen Keeper Jörg Siebenhandl arg in Bedrängnis, der dann prompt für Slapstick sorgte und Deutschland das Tor schenkte. Betonierte nach Alaba-Eckball wunderschön den Ausgleich. © GEPA 6/13 Stefan Lainer (Note= 1): Ein Assist Marke Zuckerwatte zum 2:1 von Alessandro Schöpf. Defensiv hatte er mit dem umtriebigen, aber glücklosen Leroy Sane so seine liebe Not, bekam aber fleißig Hilfe von Vordermann Schöpf. © GEPA 7/13 Florian Grillitsch (Note= 1): Überraschte DFB-Goalie Manuel Neuer in Minute 32 fast mit einer gefinkelten Aktion. Benötigte einige Minuten um ins Spiel zu kommen, verkörpert aber aktuell den modernen zentralen Mittelfeldspieler. © GEPA 8/13 Julian Baumgartlinger (Note= 1): Machte im zweiten Durchgang die Zentrale dicht, bildete mit dem Kollegen Grillitsch eine quasi undurchdringbare Mauer. © GEPA 9/13 David Alaba (Note =1): Bewies in Minute 54 Augen im Hinterkopf, als er mit Kumpel Arnautovic fast brasilianisch zauberte. Zwar einige Abspielfehler in Hälfte Eins, ansonsten aber sehr auffällig. © GEPA 10/13 Alessandro Schöpf (Note= 1): Bärenstarke Vorstellung, nicht nur aufgrund des Zuckertors. Defensiv wie offensiv äußerst aktiv und umtriebig. Machte in Minute 76 dem Kollegen Moritz Bauer Platz. © GEPA 11/13 Marko Arnautovic (Note= 1): Motiviert bis in die Haarspitzen, überzeugte im Sturmzentrum einmal mehr. Ist sowas wie der Jesus Christus des ÖFBs, suchte immer wieder den nicht minder talentierten Alaba. Unter tosendem Applaus in Minute 81 unter die Dusche. © GEPA 12/13 Peter Zulj (Note= 1): Bestätigte seine starke Leistung aus dem Russland-Match. Feine linke Klebe, eiserner Willen. In dieser Form eine Bereicherung für das Team. © GEPA 13/13 zu kurz eingesetzt, trotzdem Note= 1: Guido Burgstaller, Moritz Bauer, Stefan Ilsanker und Florian Kainz.

WM 2018: Die Gruppenspiele von Deutschland