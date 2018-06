News zum DFB-Team - Löw: "Würde manchmal am liebsten aus dem Fenster springen"

Being Mario Götze Sa jetzt Die exklusive Doku-Serie über den WM-Helden Segunda División Numancia -

Bundestrainer Joachim Löw hat sich über sein Leben in der Öffentlichkeit und den Umgang mit jungen Spielern geäußert. Leon Goretzka spricht über die Chancen des DFB-Teams bei der WM. SPOX fasst alle News zum DFB-Team zusammen.

Joachim Löw: "Manchmal am liebsten aus dem Fenster springen"

Löw sprach in einem Interview mit dem österreichischen Kurier über leidige Aufenthalte an Flughäfen und Bahnhöfen, wobei er "keine Sekunde Ruhe" habe. "Wenn ich im Zug sitze und Fans einsteigen und mich erkennen, dann singen sie manchmal ein Lied. Ehrlich, da würde ich manchmal am liebsten aus dem Fenster springen."

Zwar wisse Löw, dass die Leute es eigentlich "nett meinen", doch freut er sich nicht immer darüber. "Es ist nicht einfach. Du spürst die Blicke: Was macht er, was tut er? Ich weiß nicht, ob man das lernen kann, dass man sich irgendwann so frei fühlt, dass einem das nichts mehr ausmacht."

Joachim Löw hat Schwierigkeiten im Umgang mit jüngeren Spielern

Der Bundestrainer erklärte außerdem, dass er sich nicht auf der selben Wellenlänge mit den jungen Spielern im Kader fühlt. "Die ticken völlig anders", sagte Löw. "Das ist eine ganz andere Generation als früher Lahm, Klose oder Mertesacker. Manchmal hast du richtig Schwierigkeiten, auf gemeinsame Themen zu kommen."

Die Youngster wirken in sich gekehrt und verhalten sich immer ruhiger. "Alles läuft nur noch übers Handy. Und sie reagieren fast nur noch visuell und auf optische Reize. Vielleicht sollte man wirklich Instagram verwenden."

Leon Goretzka über Weltmeisterschaft: "Wissen wie es funktioniert"

Einer der von Löw gemeinten jungen Spieler könnte Leon Goretzka sein. Der Neu-Münchner erklärte im kicker, dass er sehr zuversichtlich auf das anstehende Turnier blickt. "Wir wissen, wie es funktioniert. Unsere Weltmeister kennen das Rezept. Und sie haben den Hunger, es noch mal zu schaffen."

Die Weltmeister von 2014, die auch 2018 das Grundgerüst der Mannschaft bilden, haben bleibenden Eindruck bei Goretzka hinterlassen. "Sie haben Erfahrung, das ist ein wichtiger Faktor. Man schaue sich nur Toni Kroos an. Was der schon alles gewonnen hat."

Löw streicht Sane und Leno: Die Reaktionen aus dem Netz © twitter 1/19 Das übergeordnete Thema war sofort klar: Löw verzichtet auf die Dienste des besten PL-Youngster der vergangenen Saison. England versteht's nicht. © twitter 2/19 ... und lacht vielleicht sogar. © twitter 3/19 Sofort wird diskutiert: War es vielleicht die Frisur? © twitter 4/19 Die passenden Wortspiele / Headlines gibt's von Wumms gratis dazu. © twitter 5/19 Oder sabotiert sich Löw sogar selber? © twitter 6/19 Oder noch eine Spur weitergedacht: Löw setzt sich zur Titelverteidigung noch eine Extra-Aufgabe. © twitter 7/19 Natürlich setzt sich Twitter auch serös mit der Entscheidung von Jogi Löw auseinander. © twitter 8/19 Erneut stellt sich die Frage nach dem "richtigen" Leistungsprinzip: Vereins- gegen... © twitter 9/19 ... die DFB-Auftritte. © twitter 10/19 Journalist Martin Herms beruft sich bei allen Leistungsprinzipien vor allem auf die allgemeinen Fähigkeiten des 21-Jährigen. © twitter 11/19 Doch nicht nur ohne Sane geht's zur WM, auch Bernd Leno darf nicht mit. Unter anderem weil Manuel Neuer wieder voll im Saft steht. © twitter 12/19 Marc-Andre Ter Stegen gefällt das wohl eher nicht so. © twitter 13/19 Rapper MC Smook kürzt alle Debatten ab und stellt seinen Alternativ-Kader auf. Meinungen? © twitter 14/19 Ein Name darf natürlich nicht fehlen. © twitter 15/19 Wir hätten dann noch die Reaktion von Leroy Sane auf seine Nicht-Nominierung. © twitter 16/19 Oder lief es doch viel mehr so ab? © twitter 17/19 Ooooooder so!? © twitter 18/19 Abschließend gibt es noch das obligatorische 80-Millionenen-Bundestrainer-Argument © twitter 19/19 Ein Spieler, der sich mit Kadernominierungen auskennt, darf selbstverständlich nicht fehlen. Schlechte Sahne/Sane-Wortspiele ebenso wenig.

DFB-Physio verpasst WM wegen Not-OP

Eine unschöne Nachricht gibt es vom Ärztestab. Kult-Physio Klaus Eder wird der Nationalelf während des Turniers nicht zur Verfügung stehen. Der 64-Jährige musste kurzfristig aufgrund einer Not-OP am Rücken absagen.

Eder hatte mit der Nationalmannschaft bisher sieben Weltmeisterschaften erlebt. "Ich wollte mit der Brechstange zur WM und habe mich gegen meine permanenten Rückenschmerzen spritzen lassen", erklärte Eder der Bild. "Doch dann musste ich unters Messer, sonst hätte es zu spät sein können."

Draxler teilt Vogue-Cover mit WM-Stars und Supermodel

Julian Draxler hat sich offenbar vom Mode-Rummel in Paris beeindrucken lassen und seine ersten Schritte in Sachen Model-Business gemacht.

Auf Instagram zeigt er sich gemeinsam mit Russlands Fedor Smolov und dem Brasilianer Dani Alves auf dem Cover der russischen Ausgabe des renommierten Modemagazins Vogue um das Supermodel Natalia Vodianova räkeln.

Das DFB-Team in der Gruppe F: Die Termine