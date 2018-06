DFB-News nach WM-Aus: Grindel über Löw-Rücktritt: Gespräche "in den nächsten Tagen"

World Cup Senegal -

Kolumbien (Highlights) World Cup Japan -

Polen (Highlights) World Cup Panama -

Tunesien (Highlights) World Cup England -

Belgien (Highlights) World Cup Frankreich -

Argentinien (Highlights) World Cup Uruguay -

Portugal (Highlights) World Cup Spanien -

Russland (Highlights) World Cup Kroatien -

Dänemark (Highlights) Allsvenskan Göteborg -

Kalmar

Nach dem historischen Vorrunden-Aus bei der WM in Russland ist die Stimmung beim DFB-Team auf dem Tiefpunkt. Sowohl die Zukunft von Bundestrainer Joachim Löw als auch die einiger etablierter Nationalspieler steht in den Sternen. Während DFB-Präsident Reinhard Grindel einen Schnellschuss in der Personalie Löw entschieden ablehnte, denken die DFB-Routiniers nicht an einen Rücktritt.



DFB-Präsident Grindel: Löw-Rücktritt? Entscheidung "in den nächsten Tagen"

Bundestrainer Joachim Löw ist für viele deutsche Fans das Gesicht des Scheiterns der Nationalmannschaft bei der WM. Er selbst ließ direkt im Anschluss an die 0:2-Niederlage gegen Südkorea seine Zukunft offen und schloss auch einen Rücktritt nicht aus. "Das ist jetzt zu früh, die Frage zu beantworten. Die Enttäuschung ist tief in mir drin. Das hätte ich mir auch so nicht vorstellen können, dass wir hier gegen Südkorea verlieren", sagte Löw im Interview mit dem ZDF.

Auch DFB-Präsident Reinhard Grindel bestätigte am Donnerstag gegenüber der SportBild, dass es keine voreilige Entscheidung in der Trainer-Frage geben wird. "Ich habe gestern Abend mit Jogi Löw gesprochen. Wir sind so verblieben, dass wir in den nächsten Tagen besprechen, wie es weitergeht", teilte er mit.

Noten und Einzelkritik zu Deutschland - Südkorea: Özil und Hummels - und dann nichts © getty 1/31 Zum ersten Mal in seiner WM-Geschichte scheidet Deutschland nach der Gruppenphase aus. Beim 0:2 gegen Südkorea lieferte das DFB-Team eine schwache Vorstellung ab. SPOX hat die Noten und Einzelkritiken zu allen Spielern. © getty 2/31 Mit dieser Startelf ging Deutschland gegen Südkorea ins Spiel. Fünf Änderungen nahm Löw vor gegenüber dem Sieg gegen Schweden. Thomas Müller saß nur auf der Bank. © getty 3/31 Manuel Neuer: Startete mit einem Wackler beim Freistoß von Jung, korrigierte diesen aber umgehend (19.). Ansonsten nicht ernsthaft gefordert, hatte etwas Glück beim Ablaufen eines südkoreanischen Konters. Bei den Gegentoren machtlos. Note: 4. © getty 4/31 Joshua Kimmich: Offensive Impulse gab es von ihm kaum. Immer wieder mit Ungenauigkeiten und leichten Fehlern. Positiv war eigentlich nur seine Flanke nach der Pause vor Goretzkas Großchance. Note: 5. © getty 5/31 Mats Hummels: Wurde im Spielaufbau phasenweise gut gepresst. Defensiv voll auf der Höhe und mit gewohnt starker Antizipation. Gerade in den brenzligen Szenen sehr aufmerksam. Muss in der 86. Minute per Kopf das 1:0 machen. Note: 3,5. © getty 6/31 Niklas Süle: Spielte ein paar ordentliche Diagonalbälle. Defensiv anfangs ordentlich, nach der Pause konnte auch er nicht die zahlreichen Konter des Gegners frühzeitig unterbinden. Note: 4,5. © getty 7/31 Jonas Hector: Im Vorwärtsgang glücklos und zurückhaltend, traute sich kaum einmal einen Lauf in den Rücken der Abwehr zu. Defensiv nicht mehr als solide. Note: 5. © getty 8/31 Toni Kroos: Passsicher wie immer, im Vorwärtsgang aber ohne zündende Idee und ohne Tempo. Auch in den Zweikämpfen nicht bissig genug. Eine angesichts seiner Wichtigkeit für das Spiel enttäuschende Vorstellung. Note: 5. © getty 9/31 Sami Khedira: Spielte einen klassischen Sechser und war defensiv aufmerksamer als gegen Mexiko. Mit Ball am Fuß aber fehlerbehaftet und mit teils schwachem Positionsspiel. Musste nach einer knappen Stunde runter. Note: 4,5. © getty 10/31 Leon Goretzka: Auf der rechten Seite etwas verschenkt. Suchte immer wieder den Weg in den Strafraum und war häufig anspielbar, kam aber selten an die Kugel. Gefährlich wurde es nur bei seiner Großchance, die er eigentlich machen muss (48.). Note: 4,5. © getty 11/31 Mesut Özil: Bester deutscher Spieler in einem schwachen Team. Begann mit viel Elan. Bewegte sich gut, auch zwischen den Linien, und machte das Spiel schnell. Schlug die Flanken vor Werners (51.) und Hummels‘ Großchance (86.). Note: 3,5. © getty 12/31 Marco Reus: Rochierte zusammen mit Werner immer wieder ins Angriffszentrum, dort gelang ihm aber genauso wenig wie auf dem linken Flügel. Traf häufig die falschen Entscheidungen, seine Schüsse waren zu ungenau. Note: 5. © getty 13/31 Timo Werner: Auf dem Flügel produktiver als in der Mitte, wo er im Grunde kein Land sah und falsch aufgehoben schien. Wille und Kampfgeist waren in Ordnung. Vergab in Minute 51 eine Großchance. Note: 4,5. © getty 14/31 Mario Gomez: Kam nach einer Stunde für Khedira ins Spiel und besetzte konsequent den Strafraum. Verzeichnete dort letztlich aber nur eine gefährliche Aktion: sein Kopfball landete aber direkt in den Armen von Keeper Cho (68.). Note: 4,5. © getty 15/31 Thomas Müller: Wurde kurz nach Gomez für Goretzka eingewechselt. Ihm gelang wie im gesamten Turnier nichts Erwähnenswertes. Note: 5. © getty 16/31 Julian Brandt: Kam zwölf Minuten vor dem Ende für Hector. In der Nachspielzeit mit einem tollen Schuss, da war aber ohnehin schon alles zu spät. Keine Bewertung. © getty 17/31 Mit dieser Startelf ging Südkorea ins letzte Gruppenspiel gegen Deutschland. © getty 18/31 Hyun-Woo Cho: Im ersten Durchgang kaum von der deutschen Offensive geprüft. Hielt mit drei Glanztaten gegen Goretzka, Gomez und Brandt die Null fest. Note 2. © getty 19/31 Yong Lee: Hier und da mit der Rochade von Reus und Werner etwas überfordert. Bekam bei Flankenversuchen aber immer wieder das Bein dazwischen und klärte. Wenn es schnell ging aber gleich überfordert. Note: 4. © getty 20/31 Young-Sun Yun: Bei hohen Bällen regelmäßig zur Stelle, dafür aber ab und an zu schläfrig, wenn Deutschland schnell spielte. Große Fehler leistete er sich aber nicht. Note 3,5. © getty 21/31 Young-Gwon Kim: Machte einen stabileren Eindruck als sein Nebenmann, dafür aber schwächer im Passspiel. Ohne große Patzer und mit dem Treffer zum 1:0. Note: 2,5. © getty 22/31 Chul Hong: Machte seine Aufgabe auf der linken Seite ordentlich, wenngleich er von Kimmich und Goretzka auch nicht vor allzu große Aufgaben gestellt wurde. Ab und an zu zögerlich und abwartend. Note 3,5. © getty 23/31 Seon-Min Moon: Fleißig in der Rückwärtsbewegung, offensiv besonders im zweiten Durchgang auffällig - allerdings eher negativ. Verstolperte zwei überragende Schusspositionen. Vermasselte darüber hinaus zwei gute Kontersituationen. Note: 4,5. © getty 24/31 Hyun-Soo Jang: Leistete sich im ersten Durchgang einen kapitalen Stockfehler, der in einen Konter und der Chance von Hummels nach dem anschließenden Eckball mündete. Gewann nur einen von vier Zweikämpfen, bewies aber eine gute Raumaufteilung. Note: 4. © getty 25/31 Woo-Young Jung: Gewann nur zwei seiner sieben Zweikämpfe - für einen zentralen Mittelfeldspieler zu wenig. War dafür aber mit Abstand passsicherster Koreaner. Offensiv mit einem Freistoß und einer guten Balleroberung auffällig. Note: 3,5. © getty 26/31 Jae-Sung Lee: Auffälligster Koreaner im ersten Durchgang. Führte die meisten Zweikämpfe (22) und scheute auch direkte Duelle in der Offensive mit Hector nicht. Tauchte nach der Pause merklich ab. Note: 3,5. © getty 27/31 Ja-Cheol Koo: Musste weite Wege gehen und konnte Son in der Offensive kaum unterstützen. Extrem unauffällig, aber laufstark. Wurde in der 56. Minute ausgewechselt. Note: 4,5. © getty 28/31 Heung-Min Son: Vergab zwei Großchancen zur Führung. War zwar mit Abstand gefährlichster und agilster Koreaner, aber bis zu seinem 2:0 glücklos. Wollte mit einer Schwalbe einen Strafstoß schinden. Note: 3. © getty 29/31 Hee-Chan Hwang: Kam in der 56. Minute für Koo. Hatte danach lediglich sieben Ballkontakte und musste in der 80. Minute schon wieder verletzt vom Platz. Note: 4. © getty 30/31 Se-Jong Ju: Kam für den unglücklichen Moon nach gut 70 Minuten. Fügte sich nahtlos ins unangenehme Abwehrbollwerk der Südkoreaner ein. Bereitete mit einem langen Ball das 2:0 durch Son vor. Note: 3. © getty 31/31 Yo-Han Go: Kam in der 80. Minute für den verletzten Hee-Chan Hwang und blieb ohne nennenswerte Aktion. Keine Bewertung.

Unmittelbar vor der Partie gegen Südkorea hatte der DFB-Präsident Löw eine Jobgarantie "unabhängig vom Ausgang des Turniers" ausgesprochen, Löw hatte darüber hinaus im Vorfeld der WM-Endrunde in Russland seinen Vertrag mit dem DFB bis 2022 verlängert. Eine Beurlaubung seitens des DFB schloss Grindel daher kategorisch aus: "Wir haben uns im Präsidium gefragt, wer für diesen Umbruch der richtige Bundestrainer ist. Und wir alle haben gesagt: Das trauen wir Joachim Löw zu. Und das gilt auch immer noch so."

Die Verantwortung zur Turnieranalyse sieht Grindel indes vor allem bei Teammanager Oliver Bierhoff: "Dafür haben wir die sportliche Leitung. Die werden uns das erklären müssen, und dann werden wir Konsequenzen ziehen", sagte er. Bierhoff ging vorerst davon aus, dass Löw für einen Neuaufbau zur Verfügung steht. "Ich gehe fest davon aus, dass Jogi weitermacht", sagte Bierhoff unmittelbar nach dem Spiel.

DFB erlebt historisches WM-Debakel: Spieler denken kaum an Rücktritt

Das frühe Aus bei der WM 2018 hat das DFB-Team in eine Krise gestürzt. Der kicker fragte einige Leistungsträger nach ihrer persönlichen Perspektive in der deutschen Nationalmannschaft und erhielt klare Antworten. "Ich bin 28 Jahre alt. Ich werde jetzt sicher nicht meinen Rücktritt erklären", sagte etwa Thomas Müller.

Auch für Sami Khedira ist ein Rücktritt keine Option. Mats Hummels hatte bereits vor der WM erklärt: "Ich werde sicher nicht nach der WM zurücktreten, auch nicht, wenn wir den Titel verteidigen." Toni Kroos, gegen Schweden noch der gefeierte Held, zeigte sich schon etwas differenzierter.

"Grundsätzlich sind Turniere in der Vergangenheit immer Zeitpunkte für Veränderungen gewesen", sagte Kroos nach dem Spiel und erbat sich gegenüber Sport 1 Bedenkzeit: "Ein Rücktritt? Ehrlich gesagt war ich darauf eingestellt, dass es ein längeres Turnier wird. "Deswegen habe ich mir dazu noch keine Gedanken gemacht. Lasst uns alle einfach mal darüber nachdenken."

© getty

Nach WM-Aus: Keine Prämien für die DFB-Spieler

Rund acht Millionen Euro hat der DFB mit der Teilnahme an der WM 2018 verdient. Der kicker berichtet, dass davon ein Großteil in die Gehälter des Trainer- und Betreuerstabs reinvestiert werden müsse. Da einige Gäste nach Russland eingeladen wurden, dürfte der tatsächliche Gewinn für den Verband nur minimal ausfallen.

Die Spieler werden derweil keine Prämien erhalten. Als Weltmeister hätte der DFB nicht nur 32 Millionen Euro erhalten, sondern auch an jeden Spieler einen Titelbonus von 350.000 Euro ausgezahlt. Finanziell müssen auch die TV-Sender in den sauren Apfel beißen: Die 200 Millionen Euro für die TV-Rechte werden nur schwer wieder eingespielt werden nachdem das deutsche Team nun bereits nach der Vorrunde ausgeschieden ist.

DFB-Statement nach Vorrunden-Aus: "Verdient ausgeschieden"

Der DFB hat sich auf seinem offiziellen Twitter-Account zum Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der WM geäußert und sich für das historische Debakel in der Vorrunde bei den Fans entschuldigt: "Wir sind genauso enttäuscht wie Ihr! Eine WM ist nur alle vier Jahre, und wir hatten uns so viel vorgenommen. Es tut uns leid, dass wir nicht wie Weltmeister gespielt haben", hieß es in dem Statement.

Das Team sei insgesamt "verdient ausgeschieden. So bitter es ist." Dennoch bedankten sich die Profis für das Engagement der Fans: "Eure Unterstützung war super, in Deutschland und in den Stadien. In Rio 2014 haben wir noch zusammen gefeiert. Aber zum Sport gehören auch Niederlagen und das Anerkennen, wenn die Gegner besser waren."