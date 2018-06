Deutschland - Südkorea: Wer kommentiert das dritte WM-Spiel des DFB-Teams?

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN J2 League Fagiano -

Mit dem Last-Minute-Sieg gegen Schweden hielt das deutsche Team die Hoffnungen auf den Achtelfinaleinzug am Leben. Gegen Südkorea will das DFB-Team mit einem weiteren Sieg das Ticket für die K.o.-Phase lösen (Mittwoch, 16 Uhr im Liveticker) . Hier erfahrt ihr, wer die Partie am Mittwoch im deutschen Fernsehen kommentiert.

Sowohl das ZDF als auch Sky Sport UHD übertragen das dritte Gruppenspiel des Weltmeisters aus der Kasan-Arena.

Wer kommentiert Deutschland gegen Südkorea?

Nachdem der dramatische Sieg der deutschen Elf noch in der ARD zu sehen war, ist diesmal wieder das ZDF an der Reihe mit der Übertragung. Insgesamt 25 WM-Spiele inklusive aller Partien der deutschen Elf zeigt auch Sky Sport UHD.

Kommentator im ZDF : Bela Rethy

: Bela Rethy Kommentator auf Sky: Wolff-Christoph Fuss

Bela Rethy ist in Russland Teil eines ZDF-Quartetts und war bislang beispielsweise bei den Partien zwischen Brasilien und der Schweiz sowie Frankreich und Australien im Einsatz. Wolff-Christoph Fuss begleitet hingegen alle 25 Partien, die auf Sky Sport UDH zu sehen sind.

TV-Kommentatoren bei der WM im Überblick

ARD, ZDF und Sky begleiten das Turnier in Russland insgesamt mit neun Kommentatoren.

Sender Kommentator(in) ARD Tom Bartels ARD Steffen Simon ARD Gerd Gottlob ARD Florian Naß ZDF Bela Rethy ZDF Claudia Neumann ZDF Oliver Schmidt ZDF Martin Schneider Sky Wolff Fuss

Deutschland - Südkorea im Liveticker verfolgen

Wer auf die Übertragung der Partie im TV oder Livestream verzichten muss, bleibt auch mit dem Liveticker von SPOX immer auf dem neuesten Stand.

DFB-Team gegen Südkorea vor Achtelfinaleinzug

Das historische Vorrunden-Aus konnte die deutsche Elf gegen Schweden mit einem Kraftakt abwenden. Mit einem Sieg mit mindestens zwei Treffern Differenz würde die Löw-Mannschaft sicher ins Achtelfinale einziehen.

Bei allen anderen Ergebnissen müsste der amtierende Weltmeister hingegen auf das Ergebnis im Parallelspiel zwischen Mexiko und Schweden schauen. Hier erfahrt ihr, welche Kriterien bei Punktgleichheit über den Achtelfinaleinzug entscheiden.