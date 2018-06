DFB-Team (Deutschland) bei der WM 2018 - Wetten, Quoten, Tipps

Segunda División Numancia -

Valladolid Serie B Palermo -

Frosinone World Cup Russland -

Saudi-Arabien (Highlights) World Cup Ägypten -

Uruguay (Highlights) World Cup Marokko -

Iran (Highlights) World Cup Portugal -

Spanien (Highlights) World Cup Frankreich -

Australien (Highlights) World Cup Argentinien -

Island (Highlights) Segunda División Valladolid -

Numancia Serie B Frosinone -

Palermo World Cup Peru -

Dänemark (Highlights) World Cup Kroatien -

Nigeria (Highlights) World Cup Costa Rica -

Serbien (Highlights) World Cup Deutschland -

Mexiko (Highlights) World Cup Brasilien -

Schweiz (Highlights) World Cup Schweden -

Südkorea (Highlights) World Cup Belgien -

Panama (Highlights) World Cup Tunesien -

England (Highlights) World Cup Kolumbien -

Japan (Highlights) World Cup Polen -

Senegal (Highlights) World Cup Russland -

Ägypten (Highlights) World Cup Portugal -

Marokko (Highlights) World Cup Uruguay -

Saudi-Arabien (Highlights) World Cup Iran -

Spanien (Highlights) World Cup Dänemark -

Australien (Highlights) World Cup Frankreich -

Peru (Highlights) World Cup Argentinien -

Kroatien (Highlights) World Cup Brasilien -

Costa Rica (Highlights) World Cup Nigeria -

Island (Highlights) World Cup Serbien -

Schweiz (Highlights) World Cup Belgien -

Tunesien (Highlights) World Cup Südkorea -

Mexiko (Highlights) World Cup Deutschland -

Schweden (Highlights) World Cup England -

Panama (Highlights) World Cup Japan -

Senegal (Highlights) World Cup Polen -

Kolumbien (Highlights) World Cup Saudi-Arabien -

Ägypten (Highlights) World Cup Uruguay -

Russland (Highlights) World Cup Spanien -

Marokko (Highlights) World Cup Iran -

Portugal (Highlights) World Cup Australien -

Peru (Highlights) World Cup Dänemark -

Frankreich (Highlights) World Cup Nigeria -

Argentinien (Highlights) World Cup Island -

Kroatien (Highlights)

Am Sonntag, den 17. Juni, steht für die deutsche Nationalmannschaft das erste Gruppenspiel bei der WM 2018 gegen Mexiko an. Vor dem Turnierstart in Russland kann man bei verschiedenen Wettanbietern auf einige Langzeitwetten des DFB-Teams setzen. SPOX hat die wichtigsten Quoten zur Mannschaft von Trainer Joachim Löw zusammengefasst.

Neben den Wetten zu den einzelnen Spielen, gibt es bei den Wettanbietern auch diverse Langzeitwetten. Einige davon können nur noch bis zum ersten deutschen Spiel abgeschlossen erden.

DFB-Team bei der WM 2018 - Wettquoten

Ausgehend von den Quoten des Wettanbieters Tipico ist für die DFB-Elf schon im Achtelfinale Schluss. Die Quote auf ein Erreichen des Halbfinals und des Finals ist gleich groß, am unwahrscheinlichsten gilt ein Ausscheiden in der Gruppenphase.

Wette Quote Aus im Achtelfinale 3,7 Aus im Viertelfinale 4,5 Aus im Halbfinale 5,5 Weltmeister 5,5 Zweitplatzierter 6,5 Aus in der Gruppenphase 8,0

DFB-Team: Wer erzielt die meisten Tore für Deutschland?

Die Wahrscheinlichkeit, dass Leipzig-Stürmer Timo Werner die meisten Tore für Deutschland erzielen wird, sehen die Wettanbieter am größten. Überraschend ist die Quote bei Julian Draxler, der sogar vor Mesut Özil und Marco Reus eingestuft wird. Der Abwehrspieler mit der besten Quote ist Außenverteidiger Joshua Kimmich. Er hat eine Quote von 40.

Spieler Quote Timo Werner 2,85 Thomas Müller 4,5 Julian Draxler 8,0 Mesut Özil 10 Marco Reus 10 Kein Torschütze 150

© getty

Weitere Wetten für das deutsche Team

Die Chance, dass die deutsche Mannschaft mindestens eines der drei Gruppenspiel gewinnt, ist sehr hoch. Weniger allerdings, dass Toni Kroos und Co. alle Spiele gewinnen. Torgefahr wird von Deutschland aber durchaus erwartet. So sehen es die Wettanbieter als sehr wahrscheinlich an, dass das DFB-Team in der Gruppenphase im Schnitt zwei Tore pro Spiel erzielt.

Interessant ist zudem die Wette, ob Thomas Müller den WM-Torrekord von Miroslav Klose schlägt. Der Münchner hat aktuell zehn WM-Tore auf dem Konto. Klose erzielte insgesamt 16. Dass Müller mindestens sechs Tore erzielen wird, wird als sehr unwahrscheinlich angesehen.

Wette Quote Gewinnt Deutschland alle Gruppenspiele? 2,6 Gewinnt Deutschland ein Gruppenspiel? 1,01 Gewinnt Deutschland alle Spiele während des Turniers? 20 Über 9,5 Tore im Turnierverlauf 1,7 Über 5,5 Tore in der Gruppenphase 1,55 Über 2,5 Siege im Turnier 1,3 Über 6,5 Punkte in der Gruppenphase 1,65 Thomas Müller schlägt WM-Torrekord von Miroslav Klose 50

Alle Quoten wurden am 13.06.2018 abgerufen und sind ohne Gewähr.