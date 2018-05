DFB-Kader für die WM 2018: Darum verzichtet Joachim Löw auf BVB-Star Mario Götze

Eredivisie Vitesse -

Utrecht Championship Aston Villa -

Middlesbrough Ligue 2 Le Havre -

Brest League One Rotherham -

Scunthorpe League Two Exeter -

Lincoln Copa Libertadores Penarol -

Strongest J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy Superliga Horsens -

Bröndby Serie B Frosinone -

Foggia League Two Notts County -

Coventry Primera División Celta Vigo -

Levante Serie A Juventus -

Hellas Verona Primera División Leganes -

Real Betis Premier League Dynamo Kiev -

Shakhtar Donetsk Primera División FC Sevilla -

Alaves Primera División Malaga -

Getafe Primera División Las Palmas -

Girona 1. HNL Dinamo Zagreb -

Zapresic Eredivisie Utrecht -

Vitesse Primera División Villarreal -

Real Madrid Ligue 1 Caen -

PSG Ligue 1 Dijon -

Angers Ligue 1 Lyon -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Amiens Ligue 1 Metz -

Bordeaux Ligue 1 Nantes -

Straßburg Ligue 1 Rennes -

Montpellier Ligue 1 St. Etienne -

Lille Ligue 1 Toulouse -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Monaco J1 League Hiroshima -

Cerezo Cosaka Primera División Valencia -

La Coruna Serie A CFC Genua -

FC Turin Primera División Bilbao -

Espanyol First Division A Brügge -

Gent Serie A Cagliari -

Atalanta Serie A Chievo Verona -

Benevento Serie A Udinese -

Bologna Serie A Neapel -

Crotone Serie A AC Mailand -

Florenz Serie A SPAL -

Sampdoria Primera División Atletico Madrid -

Eibar Primera División Barcelona -

Real Sociedad Serie A Lazio -

Inter Mailand Serie A Sassuolo -

AS Rom Copa Libertadores Cruzeiro -

Racing Allsvenskan Häcken -

AIK Allsvenskan Malmö -

Dalkurd Friendlies Argentinien -

Haiti

Joachim Löw hat im vorläufigen DFB-Kader für die WM 2018 in Russland auf Mario Götze verzichtet. Der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund sei "nicht in der erwünschten Form", begründete der Bundestrainer seine Entscheidung.

"Es war nicht unbedingt Marios Saison. Er war nicht in der Form, die er normalerweise bringen kann. Er ist ein wahnsinnig guter Spieler mit gutem Charakter", erklärte Löw am Dienstagmittag bei der Kader-Vorstellung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Es gehöre eben zu seinem Job, Träume platzen zu lassen und harte Entscheidungen zu treffen. Löw betonte zugleich aber, in Zukunft wieder auf Götze setzen zu wollen: "Es tut mir auch für ihn persönlich leid. Wir hoffen, dass er nächste Saison beim BVB wieder zu alter Stärke findet."

Mario Götzes Leistungsdaten beim BVB 2017/18

Wettbewerb Einsätze (davon in der Startelf) Tore Assists Bundesliga 23 (19) 2 4 Champions League 5 (4) - 1 Europa League 4 (3) - 2

Götzes Saison beim BVB war neben der sportlichen Achterbahnfahrt der Borussia von Verletzungen durchzogen. Bereits das DFL-Supercup-Finale gegen den FC Bayern München verpasste Götze aufgrund einer Rückenverletzung.

Eine Gesichtsverletzung warf ihn dann zu Beginn der Bundesliga-Spielzeit ausgerechnet inmitten der Dortmunder Siegesserie zurück. Götze verpasste die Spiele gegen den 1. FC Köln (5:0) und den Hamburger SV (3:0) am vierten und fünften Spieltag.

Es folgte der Sturzflug des BVB unter Peter Bosz. Als die Dortmunder gegen Ende der Hinrunde wieder die Kurve kriegten, fiel der 25-Jährige mit einer Bänderverletzung im Sprunggelenk aus. Götze war über die gesamte Saison gesehen dennoch einer der Lichtblicke im Dortmunder Spiel.

© getty

Mario Götzes letzter Auftritt in der deutschen Nationalmannschaft

In den jüngsten beiden Testspielen verzichtete Löw bereits auf die Dienste des Siegtorschützen des WM-Finals 2014: Für die Testspiele gegen Spanien und Brasilien stand Götze nicht im Aufgebot.

In der Länderspielpause im vergangenen November setzte Löw den Mittelfeldallrounder erstmals nach dessen langer, krankheitsbedingter Auszeit wieder in einem Länderspiel ein. Beim 2:2 gegen Frankreich kam Götze in der 65. Minute für Ilkay Gündogan und bereitete kurz vor Schluss das 2:2 durch Lars Stindl vor.