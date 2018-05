Der deutsche WM-Kader 2018 in Russland: Löws Feel-Good-Entscheidung

Eredivisie Vitesse -

Utrecht Championship Aston Villa -

Middlesbrough Ligue 2 Le Havre -

Brest League One Rotherham -

Scunthorpe League Two Exeter -

Lincoln Copa Libertadores Penarol -

Strongest J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy Superliga Horsens -

Bröndby Serie B Frosinone -

Foggia League Two Notts County -

Coventry Primera División Celta Vigo -

Levante Serie A Juventus -

Hellas Verona Primera División Leganes -

Real Betis Premier League Dynamo Kiev -

Shakhtar Donetsk Primera División FC Sevilla -

Alaves Primera División Malaga -

Getafe Primera División Las Palmas -

Girona 1. HNL Dinamo Zagreb -

Zapresic Eredivisie Utrecht -

Vitesse Primera División Villarreal -

Real Madrid Ligue 1 Caen -

PSG Ligue 1 Dijon -

Angers Ligue 1 Lyon -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Amiens Ligue 1 Metz -

Bordeaux Ligue 1 Nantes -

Straßburg Ligue 1 Rennes -

Montpellier Ligue 1 St. Etienne -

Lille Ligue 1 Toulouse -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Monaco J1 League Hiroshima -

Cerezo Cosaka Primera División Valencia -

La Coruna Serie A CFC Genua -

FC Turin Primera División Bilbao -

Espanyol First Division A Brügge -

Gent Serie A Cagliari -

Atalanta Serie A Chievo Verona -

Benevento Serie A Udinese -

Bologna Serie A Neapel -

Crotone Serie A AC Mailand -

Florenz Serie A SPAL -

Sampdoria Primera División Atletico Madrid -

Eibar Primera División Barcelona -

Real Sociedad Serie A Lazio -

Inter Mailand Serie A Sassuolo -

AS Rom Copa Libertadores Cruzeiro -

Racing Allsvenskan Häcken -

AIK Allsvenskan Malmö -

Dalkurd Friendlies Argentinien -

Haiti

Joachim Löw hat mit seiner Kadernominierung für eine große Überraschung gesorgt. Nils Petersen ist dabei, Mario Götze und Sandro Wagner dagegen nicht. Der Bundestrainer geht damit ein Risiko ein, weil er auf sportliches Potenzial verzichtet. Dafür gibt es zwei öffentlichkeitswirksame Themen weniger. Eine Feel-Good-Entscheidung. Ein Kommentar von SPOX-Fußballchef Andreas Lehner.

Als Nils Petersen 2011 seine ersten Trainingseinheiten beim FC Bayern München absolvierte, war den etablierten Führungsspielern schnell klar, dass sich dieser Spieler hier nicht durchsetzen wird. Dass in diesem Torschützenkönig der 2. Liga schon Talent schlummere, aber ein Klub der Größe des FC Bayern zu viel für ihn sei.

Zu limitiert, zu brav, zu durchsetzungsschwach. Und so zog er nach nur einem Jahr an der Isar weiter zu Werder Bremen. In den vergangenen sieben Jahren hat sich Petersen zumindest als Spieler weiterentwickelt - seine geistigen Fortschritte hat er Ende des Vorjahres selbst in Zweifel gezogen.

Nils Petersen ist ein guter Bundesligastürmer. Einer, der pro Saison für 10 bis 15 Tore gut ist. Aber er ist nach wie vor kein Stürmer von internationaler Klasse oder gar Weltklasse. Er hat in seiner Karriere ganze 349 Minuten im Europapokal gespielt. Länderspiele? Null. Trotzdem ist nach den Aussagen des Bundestrainers davon auszugehen, dass Löw ihn nach Russland mitnimmt.

Löw konterkariert seine eigenen Vorgaben

Löw konterkariert mit Petersens Nominierung für den WM-Kader seine eigenen Vorgaben. Immer wieder hat er in den vergangenen Jahren Fragen nach anderen guten Bundesligaspielern auf dem Sprung in die Nationalmannschaft mit einer Gegenfrage weggewischt: Scho au gut, aber reicht das gegen die Besten der Welt, gegen die Messis, Ronaldos oder Neymar dieser Welt?

Auch bei Sandro Wagner lässt sich diese Frage nicht final mit ja beantworten. Aber er war in den letzten zwei Jahren ein fester Bestandteil der Mannschaft, er hat in der Qualifikation gemeinsam mit Thomas Müller die meisten Tore (5) geschossen und er hat im Winter in Absprache mit Löw den Schritt nach München gewagt, um sich auch noch in der Champions League zu beweisen.

WM 2018: Das ist der Kader der deutschen Nationalmannschaft © getty 1/28 Joachim Löw hat den vorläufigen Kader der Deutschen Nationalmannschaft für die Fußball-Weltmeisterschaft bekanntgegeben. Das sind die Spieler, die für Deutschland den Titel verteidigen sollen. © getty 2/28 Torwart: Manuel Neuer - FC Bayern München © getty 3/28 Torwart: Bernd Leno - Bayer 04 Leverkusen © getty 4/28 Torwart: Marc-Andre ter Stegen - FC Barcelona © getty 5/28 Torwart: Kevin Trapp - Paris Saint-Germain © getty 6/28 Abwehr: Jerome Boateng - FC Bayern München © getty 7/28 Abwehr: Matthias Ginter - Borussia Mönchengladbach © getty 8/28 Abwehr: Jonas Hector - 1. FC Köln © getty 9/28 Abwehr: Mats Hummels - FC Bayern München © getty 10/28 Abwehr: Antonio Rüdiger - FC Chelsea © getty 11/28 Abwehr: Joshua Kimmich - FC Bayern München © getty 12/28 Abwehr: Marvin Plattenhardt - Hertha BSC © getty 13/28 Abwehr: Niklas Süle - FC Bayern München © getty 14/28 Abwehr: Jonathan Tah - Bayer Leverkusen © getty 15/28 Mittelfeld: Julian Brandt - Bayer 04 Leverkusen © getty 16/28 Mittelfeld: Julian Draxler - Paris Saint-Germain © getty 17/28 Mittelfeld: Leon Goretzka - FC Schalke 04 © getty 18/28 Mittelfeld: Ilkay Gündogan - Manchester City © getty 19/28 Mittelfeld: Sebastian Rudy - FC Bayern München © getty 20/28 Mittelfeld: Sami Khedira - Juventus Turin © getty 21/28 Mittelfeld: Toni Kroos - Real Madrid © getty 22/28 Mittelfeld: Leroy Sane - Manchester City © getty 23/28 Mittelfeld: Mesut Özil - FC Arsenal © getty 24/28 Angriff: Marco Reus - Borussia Dortmund © getty 25/28 Angriff: Thomas Müller - FC Bayern München © getty 26/28 Angriff: Timo Werner - RB Leipzig © getty 27/28 Angriff: Nils Petersen - SC Freiburg © getty 28/28 Angriff: Mario Gomez - VfB Stuttgart

Da kamen zwar nur 50 Minuten zusammen, aber Wagner hat sich beim FC Bayern schnell etabliert und ist auch selbstbewusst mit seinen Ambitionen umgegangen. Paradoxerweise könnte das Ende sogar den Ausschlag gegen ihn gegeben haben. Denn Löw hat eine Feel-Good-Entscheidung getroffen.

Mit Wagner, Mario Gomez und Timo Werner im Kader hätte Löw deutlich mehr Fragen zur Besetzung des Sturmzentrums moderieren müssen als mit Petersen, der schon die Berufung als großes Geschenk empfindet. Wagner hätte womöglich in Russland sogar mal offensiv über einen Einsatz gesprochen. Er wäre auch eine ernsthafte Alternative gewesen.

War Götze schlechter als Goretzka oder Rudy?

Ähnlich liegt der Fall bei Mario Götze. Der 25-Jährige hat sicher keine herausragende Saison hinter sich, aber wo waren eigentlich Leon Goretzka und Sebastian Rudy in der Rückrunde? Dazu hat Götze in den letzten Wochen aufsteigende Form gezeigt und er bleibt ein Spieler für gewisse Momente. Löw hätte ihn problemlos für eine hintere Kaderposition berufen können.

Aber der Torschütze des WM-Finals von vor vier Jahren immer nur auf der Bank? Ein Nebenkriegsschauplatz, in den der Bundestrainer nicht zu viel Energie investieren wollte. So hat Löw am Dienstag zwar 27 Spieler nominiert, sich aber eher einen 16er-Kader gebaut. Die restlichen elf bzw. sieben, die noch ein Ticket für Russland bekommen, sind Kaderfüller, die für jede Minute im Turnier dankbar sind und ihre Rolle im Hintergrund ohne Murren akzeptieren.

Das ist Löws Art der Kadernominierung. Fokus auf die zentralen Stützen und dahinter Spieler für den Teamgeist. Ob das gegen die Besten der Welt, gegen die Messis, Ronaldos oder Ramos dieser Welt reicht?

Deutscher WM-Kader: Götze und Wagner fehlen