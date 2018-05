Jerome Boateng und Comedian Jack Whitehall veröffentlichen WM-Song "Mannschaft"

NBA Sa 26.05. Cavs vs. Celtics: Macht Boston in Spiel 6 alles klar? Championship Aston Villa -

Jerome Boateng hat gemeinsam mit dem englischen Comedian und Schauspieler Jack Whitehall einen eigenen WM-Song veröffentlicht. Neben Boateng, der in dem Song "Mannschaft" als der Rapper "Notorious JB" (in Anlehnung an den verstorbenen Rapper The Notorious BIG) auftritt, taucht auch Mario Götze im Video auf.

Im Rahmen der YouTube-Show "Training Days", in der Whitehall verschiedene Akteure der WM in Russland begleitet, nimmt Whitehall die deutschen Klischees ein wenig auf die Schippe.

Boateng rappt hingegen in seinem Part darüber, dass das DFB-Team "einen weiteren WM-Titel" holen wird. Das Ganze ist natürlich mit einem Augenzwinkern zu verstehen.

Auch Sergio Ramos veröffentlichte bereits einen eigenen WM-Song: "SR4". Anders als Boateng, Götze und Whitehall meinte es der Spanier jedoch ein wenig ernster mit seinem Werk.