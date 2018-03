U21 möglicherweise ohne Thilo Kehrer und Timo Baumgartl gegen Israel und Kosovo

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Friendlies Russland -

Brasilien Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford Friendlies England -

Italien Friendlies Spanien -

Argentinien League One Blackburn -

Bradford J1 League Kashiwa -

Kobe CSL Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Championship Brentford -

Sheffield Utd Championship Middlesbrough -

Wolverhampton Championship Derby County -

Sunderland Serie A Bologna -

AS Rom Primera División Girona -

Levante Premier League Crystal Palace -

Liverpool Premiership Motherwell -

Rangers Serie A Lazio -

Benevento Serie A Florenz -

Crotone Serie A Inter Mailand -

Hellas Verona Serie A Sassuolo -

Neapel Serie A CFC Genua -

SPAL Serie A Cagliari -

FC Turin Serie A Atalanta -

Udinese Premier League Man United -

Swansea Primera División Blibao -

Celta Vigo Ligue 1 Dijon -

Marseille Serie A Chievo Verona -

Sampdoria Premier League Everton -

Man City Primera División Las Palmas -

Real Madrid Championship Hull -

Aston Villa Eredivisie PSV -

Breda Premier League Newcastle -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Sevilla -

FC Barcelona Serie A Juventus -

AC Mailand Coupe de la Ligue PSG -

Monaco Premier League Brighton -

Leicester Premier League West Brom -

Burnley (DELAYED) Premier League West Ham -

Southampton (Delayed) Premier League Watford -

Bournemouth (DELAYED) A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Espanyol -

Alaves Premier League Arsenal -

Stoke Ligue 1 Guingamp -

Bordeaux Primera División Leganes -

Valencia Eredivisie Feyenoord -

Excelsior Ligue 1 Caen -

Montpellier Ligue 1 Lille -

Amiens Ligue 1 Nantes -

St. Etienne Ligue 1 Straßburg -

Metz Ligue 1 Troyes -

Nizza Premier League Chelsea -

Tottenham Primera División Eibar -

Real Sociedad Primera División Malaga -

Villarreal Primera División Atletico Madrid -

La Coruna Ligue 1 Lyon -

Toulouse

Thilo Kehrer (Schalke 04) und Timo Baumgartl (VfB Stuttgart) werden der deutschen U21-Nationalmannschaft in den bevorstehenden Qualifikationsspielen für die EM-Endrunde 2019 möglicherweise fehlen. Wie der DFB mitteilte, wurden beide zu Wochenbeginn noch bei ihren Vereinen behandelt und trafen am Montag deshalb nicht im Teamhotel in Braunschweig ein.

Bis Mittwoch soll entschieden werden, ob Kehrer (Augenverletzung) und Baumgartl (Gehirnerschütterung) noch nachreisen. Das Team von Trainer Stefan Kuntz empfängt am Donnerstag (19.00 Uhr im LIVETICKER) Israel und gastiert am 27. März in Kosovo (18.45 Uhr im LIVETICKER). Nach fünf Spielen führt der Europameister die Gruppe 5 mit zwölf Punkten an.

"Wir wollen die Tabellenführung verteidigen, daher gehen wir die Vorbereitung auf unsere Gegner Israel und Kosovo mit voller Konzentration an", sagte Kuntz.