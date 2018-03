Löw rotiert auf mindestens sechs Positionen - Pause für ter Stegen

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Friendlies England -

Fußball-Bundestrainer Joachim Löw nutzt den zweiten Teil des doppelten WM-Härtetests gegen Brasilien am Dienstag (20.45 Uhr im LIVETICKER), um ausgiebig Spieler aus der zweiten Reihe zu testen. Löw wird beim ersten Wiedersehen mit dem Rekordweltmeister seit dem 7:1 im WM-Halbfinale 2014 auf mindestens sechs Positionen rotieren.

Die Weltmeister Thomas Müller und Mesut Özil hatte er nach dem 1:1 (1:1) gegen Spanien nach Hause geschickt. Torhüter Marc-Andre ter Stegen bekommt eine Pause, Sami Khedira wahrscheinlich auch, somit wird Jerome Boateng wohl der Kapitän sein. Emre Can musste wegen Rückenproblemen abreisen, Jonas Hector wird diesmal zunächst auf der Bank sitzen.

"Ich plane, dass Marvin Plattenhardt spielt", sagte Löw. Der Berliner wird hinten links Hector ersetzen. Ilkay Gündogan und Leroy Sane sind ebenso für die Startelf eingeplant wie Matthias Ginter. Im Tor werden Bernd Leno und Kevin Trapp jeweils eine Halbzeit spielen.

Für Löw ist Brasilien der letzte Prüfstein vor der Nominierung seines vorläufigen Kaders für die WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli). Der Bundestrainer benennt sein Aufgebot am 15. Mai in Dortmund.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Deutschland: Leno (Bayer Leverkusen/26 Jahre/6 Länderspiele) - Kimmich (Bayern München/23/26), Boateng (Bayern München/29/69), Ginter (Borussia Mönchengladbach/24/17), Plattenhardt (Hertha BSC/26/5) - Gündogan (Manchester City/27/23), Kroos (Real Madrid/28/81) - Stindl (Borussia Mönchengladbach/29/10), Goretzka (Schalke 04/23/13), Sane (Manchester City/22/10) - Werner (RB Leipzig/22/11). - Trainer: Löw

Brasilien: Alisson (AS Rom/25 Jahre/23 Länderspiele - Dani Alves (Paris Saint-Germain/34/106), Thiago Silva (Paris Saint-Germain/33/68), Miranda (Inter Mailand/33/44), Marcelo (Real Madrid/29/51) - Casemiro (Real Madrid/26/21) - Willian (FC Chelsea/29/54), Paulinho (FC Barcelona/29/47), Fernandinho (Manchester City/32/41), Coutinho (FC Barcelona/25/33) - Jesus (Manchester City/20/14). - Trainer: Tite

Schiedsrichter: Jonas Eriksson (Schweden)