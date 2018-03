Bierhoff: Kampf um WM-Kaderplätze "nicht kleiner geworden"

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Serie A Live Juventus -

Atalanta Copa Libertadores Independiente -

Millonarios Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División La Coruna -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Bromwich (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

FC Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

CFC Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon Superliga CA Tucuman -

Boca Juniors UEFA U19 Championship Deutschland -

Schottland Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers UEFA U19 Championship Deutschland -

Norwegen Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford Friendlies Italien -

England Friendlies Spanien -

Argentinien

Oliver Bierhoff erwartet zum Start ins WM-Jahr mit dem Länderspiel-Doppel am 23. März gegen Spanien in Düsseldorf und vier Tage später gegen Brasilien in Berlin ein verschärftes Ringen um die Kaderplätze beim Fußball-Weltmeister. "Ich gehe davon aus, dass jeder Spieler die Spiele nutzen will, um seine Position zu festigen", sagte der DFB-Direktor Nationalmannschaft am Mittwoch in München.

"Es sind die letzten Länderspiele vor der Nominierung (des vorläufigen WM-Aufgebots am 15. Mai, d.Red.), der Konkurrenzkampf ist durch den Confed Cup nicht kleiner geworden - das ist spannend", ergänzte Bierhoff. Die Spielerauswahl für Bundestrainer Joachim Löw, der seinen Kader für die beiden Tests am Freitag bekanntgeben wird, sei größer denn je. "Wenn alle so fit sind wie derzeit, gab es selten einen geringeren Bruch im Kader", sagte Bierhoff, der die Mannschaft "besser aufgestellt" sieht als bei der EM 2016.

Bierhoff nahm die Spieler mit Blick auf die Mission Titelverteidigung erneut in die Pflicht. "Wenn wir erfolgreich sein wollen, dürfen wir kein Prozent nachlassen", sagte der Europameister von 1996. Eine "Geheimwaffe" für den WM-Kader, wie es etwa 2006 David Odonkor war, "sehe ich eigentlich nicht, der Kreis ist mehr oder weniger bekannt", sagte Bierhoff.

Für die beiden März-Länderspiele erhofft sich der 49-Jährige, "dass wir richtig getestet werden und uns deutlich wird: Wir sind nicht der alleinige Favorit für das Turnier". Mit Blick auf das erwartete Comeback des Dortmunders Marco Reus im DFB-Team sprach Bierhoff von einer "erfreulichen" Entwicklung: "Die Qualitäten hat er ja. Die Trainer haben sich einige Spiele angeschaut. Das Wichtigste, was er braucht, ist Gesundheit."