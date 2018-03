Thomas Müller über sein Traumtor gegen Spanien: "Ich habe mehrere Facetten drauf"

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford Friendlies England -

Italien Friendlies Spanien -

Argentinien League One Blackburn -

Bradford J1 League Kashiwa -

Kobe CSL Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Championship Brentford -

Sheffield Utd Championship Middlesbrough -

Wolverhampton Championship Derby County -

Sunderland Serie A Bologna -

AS Rom Primera División Girona -

Levante Premier League Crystal Palace -

Liverpool Premiership Motherwell -

Rangers Serie A Lazio -

Benevento Serie A Florenz -

Crotone Serie A Inter Mailand -

Hellas Verona Serie A CFC Genua -

SPAL Serie A Cagliari -

FC Turin Serie A Atalanta -

Udinese Premier League Man United -

Swansea Primera División Blibao -

Celta Vigo Ligue 1 Dijon -

Marseille Serie A Sassuolo -

Neapel Serie A Chievo Verona -

Sampdoria Premier League Everton -

Man City Primera División Las Palmas -

Real Madrid Championship Hull -

Aston Villa Primeira Liga Benfica -

Guimaraes Eredivisie PSV -

Breda Premier League Newcastle -

Huddersfield (Delayed) Primera División Sevilla -

FC Barcelona Serie A Juventus -

AC Mailand Coupe de la Ligue PSG -

Monaco Premier League Brighton -

Leicester (Delayed) Premier League West Bromwich -

Burnley (Delayed) Premier League West Ham -

Southampton (Delayed) Premier League Watford -

Bournemouth (Delayed) A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Espanyol -

Alaves Premier League Arsenal -

Stoke Ligue 1 Guingamp -

Bordeaux Primera División Leganes -

Valencia Eredivisie Feyenoord -

Excelsior Ligue 1 Caen -

Montpellier Ligue 1 Lille -

Amiens Ligue 1 Nantes -

St. Etienne Ligue 1 Straßburg -

Metz Ligue 1 Troyes -

Nizza Premier League Chelsea -

Tottenham Primera División Eibar -

Real Sociedad Primera División Malaga -

Villarreal Primera División Atletico Madrid -

La Coruna Ligue 1 Lyon -

Toulouse Championship Preston -

Derby County Championship Nottingham -

Barnsley First Division A Brügge -

Genk League One Portsmouth -

Wigan Championship Sheffield Utd -

Cardiff Primera División Getafe -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

FC Porto Serie A CFC Genua -

Cagliari Serie A Udinese -

Florenz Serie A Atalanta -

Sampdoria Championship Fulham -

Leeds Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Crotone Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Ligue 1 Rennes -

Monaco Copa Libertadores Estudiantes -

Santos Ligue 1 St. Etienne -

PSG Championship Cardiff -

Wolverhampton Primera División La Coruna -

Malaga

Thomas Müller rettete Deutschland im Testspiel gegen Spanien mit einem sensationellen Weitschuss noch das Unentschieden. Nach der Partie sprach er über sein Traumtor - und verriet, dass er den Schuss bewusst trainiert hatte.

In der 35. Minute hatte Müller Spaniens Spitzentorhüter David de Gea mit einem ansatzlosen Schlenzer aus über 20 Metern bezwungen. Für den Angreifer ein eher untypisches Tor, wie er selbst in der Mixed Zone später zugab. Überrascht von sich selbst war er jedoch nicht.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Ich habe schon mehrere Facetten drauf, auch wenn ich in dieser Position nicht ganz so oft zum Schuss komme und auch nicht jeder Schuss dann drin ist", erklärte der 28-Jährige. "Es kommt nicht so oft vor, dass ich von außerhalb des Strafraums treffe und es so leicht aussieht."

Müller verriet, dass er den Schuss aus ähnlicher Position schon beim Aufwärmen trainiert habe - "und das hat sich dann ausgezahlt." Die Übungsschüsse seien noch "ein bisschen flach" ausgefallen: "Aber im Spiel hat es super funktioniert."

Mit seinem 38. Länderspieltreffer zog er an Teammanager Oliver Bierhoff vorbei, nur neun Spieler haben in der Geschichte des DFB öfter für ihr Land getroffen.

Rekordtorschützen des DFB-Teams:

Spieler Tore Länderspiele Miroslav Klose 71 137 Gerd Müller 68 62 Joachim Streich 55 102 Lukas Podolski 49 130 Jürgen Klinsmann 47 108 Rudi Völler 47 90 Karl-Heinz Rummenigge 45 95 Uwe Seeler 43 72 Michael Ballack 42 98 Thomas Müller 38 90

Eine Ursache für seine ansteigende Form pünktlich vor einer Weltmeisterschaft hat Müller selbst allerdings nicht: "Ich versuche eigentlich immer mein Bestes zu zeigen. Ich weiß nicht, warum das in WM-Jahren scheinbar besser klappt. Eine ganz klare Erklärung gibt es dafür nicht."