Boatang nach Deutschlands Unentschieden gegen Spanien: "Alles" muss besser werden

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford Friendlies England -

Italien Friendlies Spanien -

Argentinien League One Blackburn -

Bradford J1 League Kashiwa -

Kobe CSL Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Championship Brentford -

Sheffield Utd Championship Middlesbrough -

Wolverhampton Championship Derby County -

Sunderland Serie A Bologna -

AS Rom Primera División Girona -

Levante Premier League Crystal Palace -

Liverpool Premiership Motherwell -

Rangers Serie A Lazio -

Benevento Serie A Florenz -

Crotone Serie A Inter Mailand -

Hellas Verona Serie A CFC Genua -

SPAL Serie A Cagliari -

FC Turin Serie A Atalanta -

Udinese Premier League Man United -

Swansea Primera División Blibao -

Celta Vigo Ligue 1 Dijon -

Marseille Serie A Sassuolo -

Neapel Serie A Chievo Verona -

Sampdoria Premier League Everton -

Man City Primera División Las Palmas -

Real Madrid Championship Hull -

Aston Villa Primeira Liga Benfica -

Guimaraes Eredivisie PSV -

Breda Premier League Newcastle -

Huddersfield (Delayed) Primera División Sevilla -

FC Barcelona Serie A Juventus -

AC Mailand Coupe de la Ligue PSG -

Monaco Premier League Brighton -

Leicester (Delayed) Premier League West Bromwich -

Burnley (Delayed) Premier League West Ham -

Southampton (Delayed) Premier League Watford -

Bournemouth (Delayed) A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Espanyol -

Alaves Premier League Arsenal -

Stoke Ligue 1 Guingamp -

Bordeaux Primera División Leganes -

Valencia Eredivisie Feyenoord -

Excelsior Ligue 1 Caen -

Montpellier Ligue 1 Lille -

Amiens Ligue 1 Nantes -

St. Etienne Ligue 1 Straßburg -

Metz Ligue 1 Troyes -

Nizza Premier League Chelsea -

Tottenham Primera División Eibar -

Real Sociedad Primera División Malaga -

Villarreal Primera División Atletico Madrid -

La Coruna Ligue 1 Lyon -

Toulouse Championship Preston -

Derby County Championship Nottingham -

Barnsley First Division A Brügge -

Genk League One Portsmouth -

Wigan Championship Sheffield Utd -

Cardiff Primera División Getafe -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

FC Porto Serie A CFC Genua -

Cagliari Serie A Udinese -

Florenz Serie A Atalanta -

Sampdoria Championship Fulham -

Leeds Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Crotone Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Ligue 1 Rennes -

Monaco Copa Libertadores Estudiantes -

Santos Ligue 1 St. Etienne -

PSG Championship Cardiff -

Wolverhampton Primera División La Coruna -

Malaga

Jerome Boateng hat nach dem 1:1 der deutschen Nationalmannschaft im Testspiel gegen Spanien nicht mit Kritik gespart: Das DFB-Team müsse sich im Hinblick auf die WM 2018 in Russland "in jeder Hinsicht" verbessern. Allerdings bleibt er dennoch optimistisch gestimmt.

In der Esprit Arena in Düsseldorf hatte der Weltmeister einen frühen Rückstand hinnehmen müssen und war mit hohem Pressing mehrfach ins offene Messer gelaufen. Das gefiel dem Abwehrchef überhaupt nicht. Auf die Frage in der Mixed Zone, was auf dem Weg zur WM noch besser werden müsse, antwortete Boateng: "Alles."

Man müsse sich "in jeder Hinsicht" steigern, betonte der Innenverteidiger von Bayern München: "Die Chancenverwertung, das Passspiel, wir müssen noch zielstrebiger zum Tor, auch das Umschaltspiel muss besser werden." Drei oder viermal habe man Konter gegen sich bekommen - "das geht nicht."

In einer "schwierigen" ersten Halbzeit habe man Probleme dabei gehabt, in die Zweikämpfe zu kommen, die Spanier hätten den Ball laufen lassen. Für Boateng auch ein Hinweis auf fehlende Aggressivität: "Eine solche Mannschaft spielt mit dir dann Katz und Maus."

Im eigenen Aufbauspiel habe man ebenfalls gescwächelt: "Unser Ziel muss es sein, auch gegen einen solchen Gegner von hinten raus zu spielen und nicht so schnell den Ball zu verlieren."

Allerdings schränkte Boateng ein, dass man sich in der zweiten Halbzeit gesteigert habe. "Wir haben 1:1 gespielt, es ist nicht alles schlecht. Wir haben noch Zeit zusammen und können daran arbeiten. Ich denke, dass es dann auch besser wird."