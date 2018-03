DFB U21 EM-Quali: Kosovo gegen Deutschland heute live im TV, Livestream und im Liveticker

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Friendlies England -

Die U21 des DFB-Teams trifft am Dienstag in einem weiteren EM-Qualifikationsspiel auf Gegner Kosovo (18:45 Uhr im LIVETICKER). Nach dem Spiel gegen Israel (3:0) ist es 2018 das zweite Pflichtspiel in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2019.

Deutschland hat in der Qualifikationsphase bisher nur gegen Norwegen eine Niederlage einstecken müssen (1:3). Das Hinspiel gegen Kosovo endete 1:0.

Kosovo gegen Deutschland: Wo und wann läuft das Spiel?

Das U21 EM-Qualifikationsspiel zwischen Kosovo und Deutschland findet am Dienstag, 27.03.2018, um 18:45 Uhr in Mitrovica (Kosovo) statt.

DFB: Übertragung des U21-Spiels im TV, Livestream und Liveticker

Der TV Sender Sky Sport News HD überträgt die Begegnung live im Free-TV. Im Internet bietet Sky das Spiel auch im Livestream an.

Außerdem gibt es das Spiel im Liveticker hier bei SPOX.

© getty

U21 EM-Qualifikation im Überblick:

Sechs Spiele sind bereits absolviert, die Bilanz für Deutschland nahezu optimal: 23:6 Tore, fünf Siege, eine Niederlage. Nach der Partie gegen Kosovo warten noch Irland sowie das Rückspiel gegen Norwegen auf die DFB-Elf.

Datum Heim Gast Ergebnis 22.03.2018 Deutschland Israel 3:0 14.11.2017 Israel Deutschland 2:5 09.11.2017 Aserbaidschan Deutschland 0:7 10.10.2017 Norwegen Deutschland 3:1 06.10.2017 Deutschland Aserbaidschan 6:1 05.09.2017 Deutschland Kosovo 1:0

Aktuelle Tabelle der EM-Qualifikation in Gruppe 5

Die Tabelle vor dem Dienstagabendspiel gegen Kosovo.

Platz Mannschaft Punkte 1 Deutschland 15 2 Republik Irland 10 3 Kosovo 10 4 Norwegen 8 5 Israel 7 6 Aserbaidschan 1

DFB: Die weiteren EM-Quali-Spiele der U21 im Überblick:

Datum Begegnung 11.09.2018 Irland - Deutschland 12.10.2018 Deutschland Norwegen 16.10.2018 Deutschland - Irland

Die Torschützenliste der U21 EM-Qualifikation 2017/18: