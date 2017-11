U21: Vier Debütanten sollt ihr sein

Premier League So 15:15 Mega-Sonntag: City-Arsenal & Chelsea-United NFL So 19:00 RedZone: Alle NFL-Spiele in der Konferenz A-League Melbourne City -

Mit vier Debütanten und fünf Europameistern reist die deutsche U21-Nationalmannschaft zu den EM-Qualifikationsspielen nach Aserbaidschan und Israel.

U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz berief erstmals Abwehrspieler Felix Uduokhai (VfL Wolfsburg), die Mittelfeldspieler Dennis Geiger (1899 Hoffenheim) und Eduard Löwen (1. FC Nürnberg) sowie Angreifer Aaron Seydel (Holstein Kiel) in sein 22-köpfiges Aufgebot.

Beim EM-Triumph in Polen im Frühsommer waren bereits Nadiem Amiri (TSG 1899 Hoffenheim), Waldemar Anton (Hannover 96), Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund), Thilo Kehrer (Schalke 04) und Levin Öztunali (FSV Mainz 05) am Ball. Benjamin Henrichs (Bayer Leverkusen) gewann mit der A-Nationalmannschaft in Russland den Confed-Cup.

U21 mit zwei Pflichtaufgaben in der Quali

"Mit den beiden Auswärtsspielen haben wir zwei Aufgaben vor uns, die wir sehr ernst nehmen", sagte Kuntz: "Um den Anschluss an Irland nicht zu verlieren, sind zwei Siege Pflicht. Mit dieser Einstellung werden wir die beiden Spiele angehen."

Am 9. November (15.00 Uhr) trifft der Europameister in Baku auf das noch punktlose Team aus Aserbaidschan, das der DFB-Nachwuchs im Oktober in Cottbus mit 6:1 besiegte. Am 14. November (17.30 Uhr) geht es in Ramat Gan gegen Israel weiter.

Nach drei Spielen belegt die deutsche U21 mit sechs Punkten hinter Irland den zweiten Tabellenplatz in der Qualifikationsgruppe fünf. Beim 1:3 gegen Norwegen in Drammen hatte die U21 seit August 2010 und 36 Spielen wieder in der EM-Qualifikation verloren.