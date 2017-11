Kroos warnt: "Niemand darf sich ausruhen"

Rugby Autumn Internationals Sa 15:30 4 Rugby-Leckerbissen an einem Tag! WC Qualification Europe Do 20:45 Das Zittern beginnt! Die WM-Playoffs auf DAZN Serie A Paranaense -

Corinthians WC Qualification Europe Nordirland -

Schweiz WC Qualification Europe Kroatien -

Griechenland Friendlies Japan -

Brasilien WC Qualification Europe Schweden -

Italien Friendlies France -

Wales A-League Melbourne Victory -

Brisbane WC Qualification Europe Dänemark -

Irland Friendlies Spanien -

Costa Rica Serie A Corinthians -

Avai J2 League YokohamaFC -

Okayama League One Wimbledon -

Peterborough WC Qualification Europe Schweiz -

Nordirland WC Qualification Europe Griechenland -

Kroatien WC Qualification Europe Italien -

Schweden WC Qualification Europe Irland -

Dänemark Friendlies England -

Brasilien Serie A Corinthians -

Fluminense A-League Brisbane -

Melbourne City Ligue 1 Lille -

St. Etienne Ligue 1 Amiens -

Monaco Championship Preston -

Bolton Primera División Girona -

Real Sociedad J1 League Kobe -

Hiroshima Primera División Getafe -

Alavés Premier League Arsenal -

Tottenham Premiership Ross County -

Celtic Premier League Liverpool -

Southampton Championship Reading -

Wolverhampton Primera División Leganes -

Barcelona Ligue 1 PSG -

Nantes Serie A AS Rom -

Lazio Premier League Man United -

Newcastle Primera División Sevilla -

Celta Vigo Championship Fulham -

Derby County Ligue 1 Dijon -

Troyes Ligue 1 Guingamp -

Angers Ligue 1 Strassburg -

Rennes Ligue 1 Toulouse -

Metz Premier League Leicester -

Man City (DELAYED) Eredivisie Breda -

Ajax Primera División Atletico Madrid -

Real Madrid Serie A Neapel -

AC Mailand Premier League West Bromwich -

Chelsea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Everton (DELAYED) Premier League Burnley -

Swansea (DELAYED) Primera División Malaga -

La Coruna Serie A Crotone -

Genua Indian Super League Chennaiyin -

Goa Championship Leeds -

Middlesbrough Ligue 1 Caen -

Nizza Serie A Benevento -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Juventus Serie A SPAL -

Florenz Serie A FC Turin -

Chievo Verona Serie A Udinese -

Cagliari Primera División Espanyol -

Valencia Premier League Zenit -

Tosno Ligue 1 Lyon -

Montpellier Premier League Watford -

West Ham First Division A Brügge -

Waasland-Beveren Superliga Bröndby -

Nordsjaelland Primera División Las Palmas -

Levante Serie A Flamengo -

Corinthians Primera División Bilbao -

Villarreal Serie A Inter Mailand -

Atalanta Ligue 1 Bordeaux -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Racing Serie A Hellas Verona -

Bologna Premier League Brighton -

Stoke Primera División Eibar -

Real Betis

Toni Kroos nimmt seine Kollegen zum Abschluss des Länderspieljahres schon für 2018 in die Pflicht. "Niemand darf sich ausruhen", sagte der Champions-League-Sieger von Real Madrid bei der Präsentation des Heimtrikots für die WM in Russland am Dienstagabend in Berlin.

Die Duelle mit England am Freitag (21 Uhr im LIVETICKER) in London und mit Frankreich am Dienstag (20.45 Uhr im LIVETICKER) in Köln seien "nicht wirklich Freundschaftsspiele. Wir wollen diese Spiele gewinnen, jeder will sich zeigen". Kroos erwartet "gutes Niveau gegen sehr, sehr gute Gegner, gegen die wir hoffentlich bei der WM noch mal spielen".

England von Verletzungen gebeutelt

Auch Torhüter Marc-Andre ter Stegen sprach von "hervorragenden, besonderen Spielen, in denen man sich in Form spielen kann". Dabei sei egal, dass den Engländern ein halbes Dutzend Spieler fehlen, darunter Harry Kane und Dele Alli (beide Tottenham Hotspur).

"Es sind nicht die einzigen Spieler", sagte der Torhüter des FC Barcelona, der wieder den verletzten Manuel Neuer ersetzen wird. "Sie haben eine enorme Breite bekommen, eine unglaubliche Qualität, großartige Spieler."