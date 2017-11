Trapp im Tor - Kroos und Khedira kehren zurück

WC Qualification Europe Italien -

Schweden Friendlies Argentinien -

Nigeria WC Qualification Europe Irland -

Dänemark Friendlies England -

Brasilien Serie A Corinthians -

Fluminense A-League Brisbane -

Melbourne City Indian Super League Kerala -

Kolkata Ligue 1 Lille -

St. Etienne Ligue 1 Amiens -

Monaco Championship Preston -

Bolton Primera División Girona -

Real Sociedad J1 League Kobe -

Hiroshima Primera División Getafe -

Alaves Premier League Arsenal -

Tottenham Premiership Ross County -

Celtic Premier League Liverpool -

Southampton Championship Reading -

Wolverhampton Primera División Leganes -

Barcelona Ligue 1 PSG -

Nantes Serie A AS Rom -

Lazio Premier League Man United -

Newcastle Primera División Sevilla -

Celta Vigo Championship Fulham -

Derby County Ligue 1 Dijon -

Troyes Ligue 1 Guingamp -

Angers Ligue 1 Strassburg -

Rennes Ligue 1 Toulouse -

Metz Premier League Leicester -

Man City (DELAYED) Eredivisie Breda -

Ajax Primera División Atletico Madrid -

Real Madrid Serie A Neapel -

AC Mailand Premier League West Bromwich -

Chelsea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Everton (DELAYED) Premier League Burnley -

Swansea (DELAYED) Primera División Malaga -

La Coruna Serie A Crotone -

Genua Championship Leeds -

Middlesbrough 1. HNL Dinamo Zagreb . Lokomotiva Zagreb Ligue 1 Caen -

Nizza Serie A Benevento -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Juventus Serie A SPAL -

Florenz Serie A FC Turin -

Chievo Verona Serie A Udinese -

Cagliari Primera División Espanyol -

Valencia Premier League Zenit -

Tosno Ligue 1 Lyon -

Montpellier Premier League Watford -

West Ham First Division A Brügge -

Waasland-Beveren Superliga Bröndby -

Nordsjaelland Primera División Las Palmas -

Levante Serie A Flamengo -

Corinthians Primera División Bilbao -

Villarreal Serie A Inter Mailand -

Atalanta Ligue 1 Bordeaux -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Racing Serie A Hellas Verona -

Bologna Premier League Brighton -

Stoke Primera División Eibar -

Real Betis Copa Sudamericana Libertad -

Independiente Championship Ipswich -

Sheffield Wed Copa Libertadores Gremio -

Lanus Indian Super League Chennai -

NorthEast United Copa Sudamericana Flamengo -

Junior Indian Super League Kerala -

Jamshedpur Ligue 1 St. Etienne -

Straßburg Premiership Dundee -

Rangers Premier League West Ham -

Leicester Primera División Celta Vigo -

Leganes A-League Sydney FC -

Brisbane Roar Primera División Alaves -

Eibar Championship Barnsley -

Leeds Serie A Bologna -

Sampdoria Championship Norwich -

Preston Primera División Real Madrid -

Malaga Ligue 1 Rennes -

Nantes Serie A Chievo Verona -

SPAL Serie A Sassuolo -

Hellas Verona Premier League Liverpool -

Chelsea Primera División Real Betis -

Girona Championship Sheff Utd -

Birmingham Ligue 1 Caen -

Bordeaux Ligue 1 Dijon -

Toulouse Ligue 1 Metz -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Lille Ligue 1 Troyes -

Angers First Division A Waasland-Beveren -

Charleroi Premier League Tottenham -

West Bromwich (DELAYED) Primera División Levante -

Atletico Madrid Premier League Swansea -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Stoke (DELAYED) Premier League Man United -

Brighton (DELAYED) Premier League Newcastle -

Watford (DELAYED) J1 League Osaka -

Kobe Primera División La Coruna -

Bilbao Eredivisie Excelsior -

PSV Ligue 1 Nizza -

Lyon Serie A Genua -

AS Rom Serie A AC Mailand -

FC Turin Serie A Udinese -

Napoli Primera División Real Sociedad -

Las Palmas Premier League Huddersfield -

Man City Serie A Lazio -

Florenz Primera División Villarreal -

Sevilla Premier League Burnley -

Arsenal (DELAYED) First Division A Brügge -

Zulte-Waregem Primera División Valencia -

Barcelona Serie A Juventus -

Sampdoria Ligue 1 Monaco -

PSG Primeira Liga Benfica -

Setubal Superliga River Plate -

Newell's Old Boys

Kevin Trapp wird beim Jahresabschluss das Tor der deutschen Nationalmannschaft hüten. Darauf legte sich Bundestrainer Joachim Löw vor dem Klassiker gegen Frankreich am Dienstag (20.45 Uhr im LIVETICKER) in Köln fest. Für Trapp ist es der zweite Einsatz in der DFB-Auswahl.

Joachim Löw gibt sich vor dem letzten Härtetest eines grandiosen Länderspiel-Jahres gnädig. "Ich möchte auch eine Fehlerkultur zulassen. Aus diesen Fehlern kann man dann lernen", sagte der Bundestrainer.

Sieben Monate vor der Mission Titelverteidigung in Russland lautet Löws Motto für die drittletzte Bewährungsprobe vor der Kader-Nominierung: Erkenntnisse sind wichtiger als Ergebnisse.

Beim Publikum kommt die Testphase des seit 20 Spielen ungeschlagenen Weltmeisters nicht ganz so gut an. Trotz des hochkarätigen Gegners wurden erst rund 30.000 Karten verkauft - eine enttäuschende Zahl. "Die Testspiele haben auch nicht mehr den ganz hohen Stellenwert wie früher", sagte Löw.

Für ihn selbst schon. Bevor es im neuen Jahr gegen Spanien und Brasilien an den Feinschliff geht, nutzt Löw den Jahresausklang gegen den Vize-Europameister zu weiteren taktischen und personellen Experimenten.

Ranking: Die 15 besten Torhüter der aktuellen Bundesliga-Saison © SPOX 1/17 In der Länderspielpause nimmt sich SPOX die Bundesligisten vor und stellt ein Ranking der 15 Besten auf ihrer jeweiligen Position auf. Den Beginn machen die Torhüter © getty 2/17 Keine Frage, in den letzten Jahren war Manuel Neuer hier das Maß aller Dinge. Aus unserem Ranking fällt er jedoch heraus. Wir kümmern uns nur um Spieler, die mindestens fünf Partien absolviert haben © getty 3/17 15. Bernd Leno (Bayer Leverkusen): Machte in dieser Saison noch nicht viel Eigenwerbung im Kampf ums DFB-Tor. Wehrte nur 60 Prozent der Schüsse ab und parierte nur 2,26 Bälle pro Spiel. Selten richtig schwach, aber auch nie Matchwinner © getty 4/17 14. Sven Ulreich (FC Bayern München): Hat sich von den üblen Patzern gegen PSG und Wolfsburg mittlerweile erholt und stabilisiert. Gegen Leipzig und den BVB stark, aber immer wieder mit Flutschfingern beim Abfangen von Bällen © getty 5/17 13. Rene Adler (1. FSV Mainz 05): Herausstechend stark (trotz vier Gegentoren) im Spiel gegen Bayern, als er mit zahlreichen Paraden eine höhere Niederlage verhinderte. Ansonsten solide, manchmal durchwachsen © getty 6/17 12. Ron-Robert Zieler (VfB Stuttgart): Mit mehreren Glanzleistungen (Mainz, Frankfurt, Köln), jedoch auch schon mit Wacklern und Patzern (etwa am Wochenende gegen den HSV) © getty 7/17 11. Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach): Kam gegen Köln und Augsburg mit zwei starken Performances in die Saison, bekam gegen Leverkusen jedoch auch die Hütte voll. Patzte auch gegen Mainz. Solide, aber nicht herausragend © getty 8/17 10. Roman Bürki (Borussia Dortmund): Spielt seine schwierigste Saison beim BVB. Griff in der Liga gegen Leipzig daneben und verschuldete gegen 96 einen Elfer. Wehrte aber auch 78,8 Prozent der Schüsse ab (Dritter) und hielt seinen Kasten fünfmal sauber © getty 9/17 9. Timo Horn (1. FC Köln): Ein Mann für die spektakulären Momente, mit 3,19 Paraden pro Match in dieser Kategorie der sechstbeste. Jedoch auch inkonstant und u.a. gegen Dortmund und Leipzig mit unglücklichen Auftritten © getty 10/17 8. Oliver Baumann (TSG 1899 Hoffenheim): Eine Macht in der Luft, seine 1,67 abgefangenen Flanken pro 90 Minuten sind Bestwert. Auf der Linie und bei der Spieleröffnung im oberen Drittel der Bundesligakeeper © getty 11/17 7. Lukas Hradecky (Eintracht Frankfurt): Nicht mehr ganz so spektakulär wie in der vergangenen Saison, aber immer noch mit starken Reflexen, 74,3 Prozent abgewehrten Schüssen und v.a. gegen den BVB und Werder top © getty 12/17 6. Ralf Fährmann (FC Schalke 04): Stark in der Spieleröffnung (mit 55,8 Prozent erfolgreichen Abwürfen der Ligabeste) und in der Strafraumbeherrschung. Noch ohne dicken Bock, aber auch selten spektakulär © getty 13/17 5. Marwin Hitz (FC Augsburg): Kam nur schwer in die Saison, seitdem jedoch einer der Keeper, die ihrem Team Spiele gewinnen. Überragend auf der Linie, stark in der Spieleröffnung, einzig in der Strafraumbeherrschung manchmal mit Wacklern © getty 14/17 4. Philipp Tschauner (Hannover 96): Einer der Garanten für die defensive Stabilität des Aufsteigers. Wehrte 81,6 Prozent der Schüsse auf sein Tor ab (Zweitbester), zeigte 3,3 Paraden pro Match - zu Unrecht unterschätzt © getty 15/17 3. Rune Jarstein (Hertha BSC): Machte mehrere herausragende Partien, überzeugt durch Konstanz, mit 75 Prozent abgewehrten Bällen und 3,49 Paraden pro Spiel jeweils unter den Topkeepern © getty 16/17 2. Peter Gulacsi (RB Leipzig): Kommt auf solchen Toplisten häufig zu schlecht weg, bringt jedoch ein bärenstarkes Gesamtpaket mit: stark auf der Linie, gute Strafraumbeherrschung, umsichtige Spieleröffnung. Vor allem zuletzt bemerkenswert gut © getty 17/17 1. Jiri Pavlenka (Werder Bremen): Mit Abstand der beste Bremer in dieser Saison. Topleistungen en masse. Wehrte mit 82,7 Prozent die meisten Bälle ab, zeigt mit 4,6 pro Spiel die meisten Paraden. Ein Volltreffer

Trapp kommt zu seinem zweiten Länderspieleinsatz

"Ich möchte diese Testspiele nutzen, um Spielern mit weniger Erfahrung die Möglichkeit zu geben, sich zu zeigen. Dafür sind solche Spiele da", sagte Löw.

Torhüter Kevin Trapp wird daher trotz seiner Reservistenrolle bei Paris Saint-Germain zu seinem zweiten Länderspieleinsatz kommen. "Wir haben ein gutes Gefühl. Man merkt ihm im Training die fehlende Spielpraxis nicht an", sagte Löw, der im Gegensatz zur Nullnummer gegen England im Londoner Wembleystadion auch Toni Kroos und Sami Khedira in der Anfangsformation aufbieten wird.

Ob WM-Held Mario Götze nach einem Jahr Pause sein Comeback im Nationaltrikot geben wird, ließ der 57-Jährige am Montag dagegen offen.

"Wir wollen Trendsetter sein"

Die starken Franzosen sind trotz der verletzungsbedingten Ausfälle einiger Stars wie Ousmane Dembele, Paul Pogba und Olivier Giroud für Löw "ein Gegner auf Augenhöhe", der "uns noch mehr fordern wird".

Der Weltmeistertrainer beschäftigt sich mit Blick auf seine schwierige WM-Kaderwahl aber lieber mit seinem eigenen Team und dem großen Ziel der erfolgreichen Titelverteidigung in Russland.

"Wir wollen immer irgendwie Trendsetter sein, wir wollen anderen Teams ein bisschen voraus sein. Wir sind so ein bisschen Visionäre bei uns und überlegen uns manchmal so völlig verrückte Dinge, und wenn sie noch so absurd erscheinen", sagte Löw im Interview mit der Deutschen Welle und fügte an: "Auf der anderen Seite versuchen wir, die Spannung auch immer wieder hochzuhalten und einen gewissen Konkurrenzkampf herzustellen, weil das am Ende das ist, was vielleicht die paar Prozente ausmacht".

Deutschland in der Einzelkritik: Özil ist kein Two-Way-Player © getty 1/16 Die DFB-Elf zeigte im Test gegen England zwei Gesichter. Trotz guter erster Halbzeit kam die Mannschaft von Joachim Löw nicht über ein 0:0 hinaus. Die Spieler des DFB-Teams in der Einzelkritik © getty 2/16 Marc-Andre ter Stegen: Machte mit Ausnahme seines kurzzeitigen Ausflugs beim ersten Angriff Englands einen sicheren Eindruck. Hielt nach dem Wiederanpfiff stark gegen Vardy - Note: 3 © getty 3/16 Matthias Ginter: Fehlte hin und wieder die Abstimmung mit Hummels und Kimmich und sah dadurch im Stellungsspiel nicht immer glücklich aus. Im Eins-gegen-Eins gewohnt stark (80 Prozent gewonnene Zweikämpfe) - Note: 3,5 © getty 4/16 Mats Hummels: Der Abwehrchef im Defensivverbund der deutschen Mannschaft. Glänzte durch gutes Timing und seine Kopfballstärke. Verbuchte die meisten Tackles (4) und klärenden Aktionen aller Akteure (10) - Note: 1,5 © getty 5/16 Antonio Rüdiger: Offenbarte wie zuletzt beim FC Chelsea Schwächen im Positionsspiel. Machte manche Fehler durch seine Schnelligkeit wieder wett, insgesamt jedoch zu unsicher, im Spielaufbau mit wenig Mut - Note: 4 © getty 6/16 Joshua Kimmich: Wirkte offensiv durch seine etwas zentralere Rolle als zuletzt als klarer Außenverteidiger ein wenig verloren (nur eine Flanke). Defensiv ohne große Probleme - Note: 3,5 © getty 7/16 Ilkay Gündogan: Brachte seine spielerischen Fähigkeiten zu selten durch Pässe in die Tiefe ein. Offenbarte noch kleine Schwächen im Zweikampf. Allenfalls solider Auftritt des Rückkehrers - Note: 3,5 © getty 8/16 Marcel Halstenberg: Beeindruckender Beginn seiner Nationalmannschaftskarriere. Vor allem in der Anfangsphase eine gefährliche Option als Flankengeber, defensiv mit ordentlichem Stellungsspiel, aber kleineren Abstimmungsproblemen - Note: 3 © getty 9/16 Julian Draxler: Sehr lauffreudig, war auf der kompletten Spielfeldbreite zu finden. Brachte 95,1 Prozent seiner Pässe an den Mann, richtig gefährlich wurde es dabei allerdings nie - Note: 3,5 © getty 10/16 Mesut Özil: Absolut kein Two-Way-Player. Offensiv stark mit guten Anspielen, akzentuierten Dribblings und den meisten Ballaktionen (124). Doch Özil hat keine zwei Gesichter, ließ Gündogan mit der Arbeit gegen den Ball allein, alibimäßig! - Note: 3 © getty 11/16 Leroy Sane: Eine absolute Bereicherung für die Offensive. Verbuchte die meisten Torschüsse und stellte die englische Abwehr durch seine schnellen Dribblings vor Schwierigkeiten. Scheiterte einmal an der Latte, einmal am Kopf von Phil Jones - Note: 2,5 © getty 12/16 Timo Werner: Prallte beim Pressing früh mit Jordan Pickford zusammen, wurde kurz behandelt und wirkte anfangs etwas eingeschränkt. In der Folge enorm gefährlich, vergab jedoch zweimal im Duell mit Pickford (23., 39.) - Note: 3 © getty 13/16 Emre Can: Kam in der 67. Minute für Draxler. Fügte sich nahtlos ins Ballbesitzspiel ein ohne Akzente zu setzen - Note: 3,5 © getty 14/16 Sandro Wagner: Kam in der 73. Minute für Werner. Kam nur auf sieben Ballaktionen - keine Bewertung © getty 15/16 Julian Brandt: Kam in der 87. Minute für Sane - Keine Bewertung © getty 16/16 Sebastian Rudy: Kam in der 86. Minute für Gündogan. Brachte all seine sechs Pässe an und gewann seinen einzigen Zweikampf - keine Bewertung

"Da ist schon mal Feuer drin"

Die Spieler nehmen diesen Konkurrenzkampf an. "Wir grätschen uns auf dem Trainingsplatz nicht um, wir wissen aber, worum es geht. Wir wollen alle zur WM", sagte Matthias Ginter. Sebastian Rudy berichtete von harten Trainingseinheiten: "Da ist schon mal Feuer drin."

Der Erfolg gibt Löw und seinem Trainerteam recht. Dem Confed-Cup-Triumph mit einer B-Mannschaft folgte die makellose WM-Qualifikation mit zehn Siegen in zehn Spielen.

"Das Jahr verlief so, wie wir es uns gewünscht und vorgestellt haben", sagte Löw. Die letzte Niederlage gab es im EM-Halbfinale 2016 - gegen Frankreich (0:2). "Wir haben uns damals sehr geärgert. Aber die große Revanchelust wird dadurch jetzt nicht freigesetzt", sagte Julian Draxler.

Hummels schwärmt von Frankreich

Der Offensivspieler würde das Duell mit dem Ex-Weltmeister, gegen den die DFB-Auswahl seit 30 Jahren keinen Heimsieg feierte, lieber aus einem anderen Grund gewinnen.

"Wenn ich Kylian Mbappe im Training wiedersehen, wäre es schön, wenn ich als Sieger wiederkomme", sagte Draxler, der bei PSG mit dem französischen Wunderkind zusammenspielt.

Die Franzosen genießen aber nicht nur wegen Mbappe einen hohen Stellenwert. "Eine sensationelle Mannschaft und ein Topfavorit für das Turnier. Sie haben eine unfassbare Breite bei den jungen Spielern. Auf dem Niveau habe ich so etwas selten gesehen", sagte Mats Hummels.

Die vorraussichtliche Aufstellung der deutschen Mannschaft

Trapp - Kimmich, Hummels, Süle - Rudy, Khedira, Kroos, Plattenhardt - Stindl, Özil- Wagner. - Trainer: Löw

Die vorraussichtliche Aufstellung der französischen Mannschaft

Mandanda - Jallet, Varane, Umtiti, Digne - Rabiot, Tolisso, Matuidi - Griezmann, Lacazette, Mbappe. - Trainer Deschamps