Hartel führt U21 mit Dreierpack zu Kantersieg

ACB So 18:30 El Clásico: Durchbricht Barca die Negativserie? WC Qualification Europe Nordirland -

Schweiz WC Qualification Europe Kroatien -

Griechenland Friendlies Japan -

Brasilien WC Qualification Europe Schweden -

Italien Friendlies Frankreich -

Wales A-League Melbourne Victory -

Brisbane WC Qualification Europe Dänemark -

Irland Friendlies Spanien -

Costa Rica Serie A Corinthians -

Avai J2 League YokohamaFC -

Okayama League One Wimbledon -

Peterborough WC Qualification Europe Schweiz -

Nordirland WC Qualification Europe Griechenland -

Kroatien WC Qualification Europe Italien -

Schweden Friendlies Argentinien -

Nigeria WC Qualification Europe Irland -

Dänemark Friendlies England -

Brasilien Serie A Corinthians -

Fluminense A-League Brisbane -

Melbourne City Indian Super League Kerala -

Kolkata Ligue 1 Lille -

St. Etienne Ligue 1 Amiens -

Monaco Championship Preston -

Bolton Primera División Girona -

Real Sociedad J1 League Kobe -

Hiroshima Primera División Getafe -

Alaves Premier League Arsenal -

Tottenham Premiership Ross County -

Celtic Premier League Liverpool -

Southampton Championship Reading -

Wolverhampton Primera División Leganes -

Barcelona Ligue 1 PSG -

Nantes Serie A AS Rom -

Lazio Premier League Man United -

Newcastle Primera División Sevilla -

Celta Vigo Championship Fulham -

Derby County Ligue 1 Dijon -

Troyes Ligue 1 Guingamp -

Angers Ligue 1 Strassburg -

Rennes Ligue 1 Toulouse -

Metz Premier League Leicester -

Man City (DELAYED) Eredivisie Breda -

Ajax Primera División Atletico Madrid -

Real Madrid Serie A Neapel -

AC Mailand Premier League West Bromwich -

Chelsea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Everton (DELAYED) Premier League Burnley -

Swansea (DELAYED) Primera División Malaga -

La Coruna Serie A Crotone -

Genua Indian Super League Chennaiyin -

Goa Championship Leeds -

Middlesbrough 1. HNL Dinamo Zagreb . Lokomotiva Zagreb Ligue 1 Caen -

Nizza Serie A Benevento -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Juventus Serie A SPAL -

Florenz Serie A FC Turin -

Chievo Verona Serie A Udinese -

Cagliari Primera División Espanyol -

Valencia Premier League Zenit -

Tosno Ligue 1 Lyon -

Montpellier Premier League Watford -

West Ham First Division A Brügge -

Waasland-Beveren Superliga Bröndby -

Nordsjaelland Primera División Las Palmas -

Levante Serie A Flamengo -

Corinthians Primera División Bilbao -

Villarreal Serie A Inter Mailand -

Atalanta Ligue 1 Bordeaux -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Racing Serie A Hellas Verona -

Bologna Premier League Brighton -

Stoke Primera División Eibar -

Real Betis Copa Sudamericana Libertad -

Independiente Championship Ipswich -

Sheffield Wed Copa Libertadores Gremio -

Lanus

Kantersieg am Kaspischen Meer: Angeführt vom dreifachen Torschützen Marcel Hartel hat die deutsche U21-Nationalmannschaft mit einer Gala in Aserbaidschan in die Erfolgsspur zurückgefunden. Der von Stefan Kuntz trainierte Europameister gewann vor einer Geisterkulisse auch in der Höhe verdient mit 7:0 (3:0) und verbuchte im vierten Spiel der EM-Qualifikation den dritten Erfolg.

Der bei Zweitligist Union Berlin spielende Hartel war mit seinem Dreierpack (2./46./58.) überragender Mann des Abends. Vor nur 100 Zuschauern in Baku trafen zudem Nadiem Amiri (14.) von 1899 Hoffenheim, Debütant Aaron Seydel (28.) von Holstein Kiel, Lukas Klostermann (60.) von RB Leipzig und Levin Öztunali (Mainz 05)für die überlegene DFB-Elf, die zuletzt beim 1:3 in Norwegen überraschend gepatzt hatte.

"Ich bin absolut zufrieden. Sieben Tore muss man auch gegen Aserbaidschan erst einmal schießen", sagte Kuntz, der an Matchwinner Hartel ein Sonderlob verteilte: "Marcel ist seit seiner ersten Berufung ein absoluter Gewinn für unser Team. Seine Leistung und seine Abschlussstärke heute waren überragend." Mit neun Punkten bleibt Deutschland in Gruppe 5 Tabellenführer Irland (10) auf den Fersen. Nur der Gruppensieger löst sicher das Ticket für die EM 2019 in Italien.

Hartel trifft schon nach 65 Sekunden

Die Begegnung fast 3500 Kilometer von Deutschland entfernt begann furios. Nur 65 Sekunden waren gespielt, als Hartel nach Hackentrick von U21-Europameister Öztunali) den Ball erstmals über die Linie drückte. Hartel hatte schon Anfang Oktober beim 6:1 im Hinspiel getroffen. Eine Minute später landete ein missglücktes Zuspiel von Torhüter Alexander Nübel (Schalke 04) bei Budag Nasirow, der das Geschenk jedoch nicht annahm (3.).

Die deutsche Auswahl kontrollierte anschließend das Geschehen, ließ den Ball nach Belieben laufen und stand in der Abwehr sicher. Amiri, neben Öztunali, Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund), Thilo Kehrer (Schalke 04) und Waldemar Anton (Hannover 96) einer von fünf EM-Helden in der Startelf, erhöhte mit einem schönen Distanzschuss in den Winkel.

Klostermann sorgt für den Schlusspunkt

Die entschlossen auftretende Kuntz-Auswahl hatte in der Dalga-Arena fortan alles im Griff, einziges Manko blieb die Chancenauswertung. Der starke Kehrer, der die Kapitänsbinde vom angeschlagenen Jonathan Tah übernommen hatte, scheiterte mit einem Kopfball am beim SSV Ulm spielenden Torhüter Mustafa Oschitai (21.). Kurz darauf krönte Seydel sein starkes Debüt mit dem 3:0.

Nach der Pause dauerte es sogar nur 22 Sekunden, ehe Schnellstarter Hartel erneut zuschlug und wenig später sein schon viertes Tor im fünften U21-Spiel nachlegte. Klostermann sorgte für den Schlusspunkt. Im letzten Spiel des Jahres trifft die U21 am Dienstag in Ramat Gan auf Israel und kann dabei erstmals die Tabellenführung übernehmen.