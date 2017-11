WC Qualification Europe Do 20:45 Das Zittern beginnt! Die WM-Playoffs auf DAZN ACB So 18:30 El Clásico: Durchbricht Barca die Negativserie? WC Qualification Europe Nordirland -

Mario Götze steht nach über einem Jahr Pause vor dem Comeback in der deutschen Nationalmannschaft. Er ist nach seiner Stoffwechselerkrankung nun auf einem guten Stand angekommen, um im DFB-Team und beim BVB in die zweite Halbzeit seiner Karriere zu gehen.

"Götze sitzt ausgerechnet gegen Bayern nur auf der Bank, obwohl Bosz seit Wochen erklärt, er wäre zu 100 Prozent fit und auf einem tollen Weg. Wieso spielt er dann nicht?", echauffierte sich Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus in seiner Kolumne bei skysport.de.

Die Frage, die Matthäus aufwirft, ist nicht unberechtigt. Mario Götze kam bei der 1:3-Heimniederlage des BVB gegen den FC Bayern am vergangenen Samstag in der 68. Minute ins Spiel. Unmittelbar zuvor war das 3:0 für den Rekordmeister gefallen, die Partie war gegessen.

Es überraschte ein wenig, dass Dortmunds Trainer Peter Bosz auf Götze in der Startelf verzichtete. Der Coach begründete das vor allem mit den Offensivleistungen von Shinji Kagawa. In den drei Bundesligaspielen zuvor stand Götze jeweils 90 Minuten auf dem Feld.

Halbzeit in Götzes Karriere

Götze spielt gerade seine neunte Bundesligasaison, am 21. November vor acht Jahren feierte er sein Debüt. Jetzt ist er 25. Ein paar Runden kann er also noch drehen, bevor das Karriereende ein Thema wird. Gefühlt ist Halbzeit.

Nach Götzes Erfahrungen seit 2009 steht fest: Er geht als ein anderer Mensch und Spieler in die zweite Hälfte seiner Laufbahn. Seit Ende Februar ist noch eine weitere Episode hinzugekommen. Eine, auf die er gerne verzichtet hätte, die ihn jetzt aber durchgängig begleiten wird.

Götze leidet an einer "Abweichung von normalen Stoffwechselvorgängen", wie es die Mediziner bescheinigten. Er musste sich einer Therapie unterziehen und wird wohl den Rest seiner Karriere weitere therapeutische Maßnahmen auf sich nehmen müssen, damit ihn die Sache nicht am Leistungssport hindert.

Startschuss in mehrfacher Hinsicht

Fünf Monate lang fehlte er. Eine solche Ausfallzeit kommt bei Profifußballern schon mal vor, doch Götzes Erkrankung ist keine handelsübliche Verletzung. Sie ist ein Handicap. Andere bringen jetzt schlichtweg bessere körperliche Voraussetzungen mit als er. Wenn man Götze seit der WM 2014 mit dem Siegtor im Finale gegen Argentinien assoziiert, sollte künftig auch die Stoffwechselproblematik in den Sinn kommen.

Die aktuelle Phase bedeutet für Götze somit auch eine Art Startschuss für Halbzeit zwei seiner fußballerischen Schaffenszeit. Dies gilt gleich in mehrfacher Hinsicht.

Beim BVB beginnt der wirkliche Neuanfang erst jetzt für ihn, die vergangene Spielzeit unter Thomas Tuchel war nicht nur aufgrund der Diagnose zum Vergessen. Götze kam fast als Geächteter zurück nach Dortmund, die Vorbehalte der nach dem Wechsel 2013 zum FC Bayern maßlos verärgerten Fans waren groß. Noch dazu galt Tuchel nicht als großer Befürworter der Rückholaktion.

Mario Götze: Seine Karriere in Bildern © getty 1/46 Nach drei Jahren beim FC Bayern kehrte Mario Götze in den Schoß von Borussia Dortmund zurück. Am Samstag trifft er mit seiner alten Ex auf die neue Ex. SPOX blickt auf seine Karriere zurück © getty 2/46 Der Ort, an dem alles begann. Beim SC Ronsberg schnürte Mario Götze im Alter von drei Jahren, vielleicht auch seine Eltern, zum ersten Mal seine Fußballschuhe © getty 3/46 Mit eben jenen Eltern ging es aus Bayern hinaus über die USA nach Dortmund. Götze spielte auch dort, hier übrigens gegen Boris Becker aus Kaiserslautern © getty 4/46 Schnell ging es in die U-Nationalmannschaften. Götze ist, ebenso wie einige andere, schnell zu erkennen © getty 5/46 Zwar scheiterte seine U19 im Finale um die deutsche Meisterschaft, Götze wurde aber doch mit der Fritz-Walter-Medaille in der U17 bedacht © getty 6/46 Das nächste Mannschaftsbild: Götze gelangt zur Saison 09/10 erstmals in den Kader des BVB. Gegen Mainz gibt er sein Debüt als neuntjüngster Spieler der Bundesliga-Geschichte © getty 7/46 Ein paar wenige Monate gealtert ist er beim ersten Bundesliga-Tor. Im August 2010 trug er seinen Teil zum 3:1-Erfolg beim VfB Stuttgart bei © getty 8/46 Schritt für Schritt, Tor für Tor wird Götze zum Bestandteil derer, denen Trainer Jürgen Klopp Spiel für Spiel vertraut © getty 9/46 Es reicht für die Nationalmannschaft. Im November 2010 wird er gegen Schweden eingewechselt und ist jünger Debütant seit Uwe Seeler © getty 10/46 Nebenbei wird Mario Götze auch zur Marke. Jedes Tor bringt mehr Follower in den Sozialen Netzwerken © getty 11/46 Selbst Spiele wie das Derby gegen Schalke tun dem keinen Abbruch. Ein überragender Neuer ist eigentlich von Götze in der 85. Minute geschlagen, der Youngster scheitert aber am Pfosten - 0:0 © getty 12/46 Und doch steht am Ende die Meisterschaft mit dem BVB. Götze kommt auf 33 Einsätze, sechs Tore und 15 Vorlagen. Der FC Arsenal bietet 40 Millionen, Götze verlängert mit Ausstiegsklausel © getty 13/46 In der Nationalmannschaft trägt er plötzlich die 8. Götze trifft bei seinem Startelfdebüt gegen Brasilien zum 2:0, er ist der viertjüngste Torschütze des DFB-Teams © getty 14/46 Zwar bezahlt Dortmund in der Champions League Lehrgeld, Götze saugt aber jede Minute in der Königsklasse auf, am Ende der Gruppenphase sind es 399 derer © getty 15/46 Dafür läuft es in der Liga. Götze trifft in der Allianz Arena zum Endstand von 1:0 für den BVB, Dortmund wird erneut Meister © getty 16/46 Allerdings verpasst der Offensivspieler weite Teile der Rückrunde mit einer Schambeinentzündung © getty 17/46 Pünktlich zum Endspurt mischt er wieder mit. Die Bilanz 11/12: 17 Einsätze, sechs Tore, fünf Vorlagen © getty 18/46 Zur neuen Saison kommt Kumpel Marco Reus nach Dortmund, die Borussia plant den Großangriff © getty 19/46 In der Liga ziehen allerdings die Bayern unter Jupp Heynckes davon. Dafür läuft es international, unter anderem wird Real Madrid auf dem Weg ins CL-Finale aus dem Weg geräumt © getty 20/46 Doch am 23. April 2013 wird bekannt: Die Bayern holen Pep Guardiola - und Mario Götze. Vom BVB-Hoffnungsträger zum Judas in wenigen Sekunden © getty 21/46 Ausgerechnet im Finale der Champions League geht es gegen den künftigen Arbeitgeber, Götze fällt mit einer Muskelverletzung aus © getty 22/46 Der Start bei den Bayern ist holprig. Götze sorgt mit Nike-Shirt beim Adidas-Klub für erstes negatives Aufsehen © getty 23/46 Immer wieder nimmt Guardiola ihn vom Platz, Götze kommt und geht, spielt aber nur selten über 90 Minuten © getty 24/46 Regelmäßig stoppen ihn kleine Verletzungen, die Muskeln machen Probleme © getty 25/46 Und doch beißt sich Götze hinein. Am Ende seiner ersten Bayern-Saison steht er bei 27 Einsätzen, zehn Toren und neun Vorlagen © getty 26/46 In Erinnerung bleibt vielen Fans vor allem eines. Er trifft beim Comeback in Dortmund. Norbert Dickel sagt im Webradio: "Wer hat's geschossen? Die 19. Ach du scheiße!" © getty 27/46 Es geht zur WM 2014. Auch unter Joachim Löw ist Götze Ergänzungsspieler, kommt gegen USA, Frankreich und Argentinien von der Bank © getty 28/46 Freundin Ann-Kathrin Brömmel fiebert dennoch auf der Tribüne mit. Mit Recht, denn ... © getty 29/46 ... Götze macht das Tor seiner Karriere. In der 113. Minute veredelt er eine Flanke von Andre Schürrle zum WM-Sieg des DFB © getty 30/46 WM-Held ist er fortan, nicht mehr Judas oder Hoffnungsträger. Das Tor wirkte wie ein jahrelanger Reifeprozess in der öffentlichen Wahrnehmung © getty 31/46 Zurück aus Brasilien erhält Götze das silberne Lorbeerblatt, die höchste sportliche Auszeichnung Deutschlands © getty 32/46 Mit neuer Selbstverständlichkeit geht Götze in die zweite Saison bei den Bayern. Er bleibt unverletzt, verpasst nur zwei Bundesliga-Spiele © getty 33/46 Doch immer wieder sitzt er auf der Bank. Was vorerst noch abgewunken wird, wird irgendwann zum Medienthema © getty 34/46 Guardiola vertraut ihm nicht im Halbfinale der CL, im Halbfinale gegen Dortmund kommt er von der Bank © getty 35/46 Götze scheitert im Elfmeterschießen wie viele andere seines Teams. Die Bayern verpassen das Double © getty 36/46 Am Ende wird doch gejubelt. Die Bayern verteidigen die Meisterschaft, Götze kommt auf 32 Einsätze, neun Tore und vier Vorlagen © getty 37/46 Götze scheint vollends angekommen in München und wird zu einem der entscheidenden Werbegesichter des Klubs © getty 38/46 Doch im Laufe der Saison wird die Diskussion um Pep Guardiola und seinen Dribbler hochgespielt. Götze verliert an Form, dazu kommen Verletzungen © getty 39/46 Immer und immer wieder muss sich Götze erklären. Er bleibt ruhig, sammelt als jüngster Spieler überhaupt die 100 Bundesliga-Siege © getty 40/46 Götze wirkte in dieser Saison oft wie ein Fremdkörper. Spritzigkeit und Lockerheit aus vergangenen Zeiten gingen ihm ab © getty 41/46 Es kommt kurz vor Saisonschluss zur öffentlichen Diskussion. Götze will bleiben, hofft auf Neu-Trainer Ancelotti, Rummenigge sägt ihn mehr oder weniger ab © getty 42/46 Dennoch feiert er wieder die Meisterschaft, mittlerweile die fünfte. Diese allerdings nur mit 14 Einsätze, drei Toren und vier Vorlagen © getty 43/46 Zufluchtsort: Die Nationalmannschaft. Fernab der Diskussionen um seine Zukunft war Götze zu EM-Start bei Bundestrainer Joachim Löw im Kader gesetzt © getty 44/46 Doch nach drei enttäuschenden Startelfeinsätzen fand sich Götze zu Beginn der K.o.-Runde auf der Bank wieder. Seine EM-Leistungen sorgten für neue Diskussionen um die Karriere des WM-Helden © getty 45/46 Am 21. Juli vermeldeten FC Bayern und Borussia Dortmund schließlich die Rückkehr Götzes. Er selbst zeigte direkt Verständnis für enttäuschte Fans © getty 46/46 Am Samstag könnte Götze erstmals seit seiner Rückkehr zu Borussia Dortmund gegen den FC Bayern auf dem Platz stehen. Im Supercup Mitte Juli saß der Mittelfeldspieler 90 Minuten auf der Bank

Götze: "Habe meinen Rhythmus wieder aufgenommen"

Doch wie nun Bosz baute auch Tuchel seinen Schützling behutsam auf. Nach der Rückkehr in diesem Sommer dosierte Bosz die Belastung für Götze mit Augenmaß, seine physischen Fortschritte waren offensichtlich.

"Seit ein, zwei Monaten habe ich meinen Rhythmus wieder normal aufgenommen", sagt Götze im Gespräch mit SPOX. Auch die Beziehung zu Joachim Löw ist seit jeher intensiv, den Bundestrainer begeistern Götzes Talent und Potenzial schon immer. "Wir sind über meinen Zustand und wie ich mich generell fühle im Austausch gewesen", erklärt Götze.

Götze ist in diesem Herbst endlich an einem hoffnungsvollen Punkt angekommen. Blickt man auf seine letzten Jahre, kommt man nicht umhin, eine Stagnation in seiner Karriere zu konstatieren.

Die Einladung zur Nationalelf bedeutet nun einen weiteren Schritt in die richtige Richtung. Trotz Löws Faible für ihn wird sich Götze jedoch auch im DFB-Team wieder neu beweisen müssen.

Götze muss spielen, besser werden und darf sich nicht verletzen

Bis zur WM in Russland bleiben dem 25-Jährigen noch rund sechs Monate Zeit. Vor allem Zeit für Konstanz, denn Götzes jüngere Vergangenheit lässt nicht ohne Zweifel darauf schließen, dass er in dieser Periode frei von Rückschlägen bleibt.

Löw forcierte in den letzten Monaten durch mehreren Ansagen an seine Spieler einen knallharten Konkurrenzkampf, um das ambitionierte Ziel einer Titelverteidigung erreichen zu können. Dem muss sich auch Götze stellen, die zahlreichen Mitbewerber haben aktuell allesamt ein Stückchen die Nase vorn.

Götze muss beständig spielen, er muss besser werden und er darf sich nicht verletzen. Der Weg zurück zu alter, neuer Leistungsstärke ist ungewiss und weit. "Für mich ist es am besten, von Anfang an zu spielen, da man dadurch mehr Einfluss auf den Spielverlauf nehmen und entscheidende Akzente setzen kann", sagt er.

Götze: "Sehe mich als Stammspieler und Herausforderer"

Dazu ist im Nationaldress nie wirklich klar, welche Rolle für ihn überhaupt die geeignetste ist. Götze spielte schon falsche Neun, als Zehner oder Achter, auch über die Flügel ließ ihn Löw schon ran. Im Offensivbereich drückt Löw personell aber auch nicht wirklich der Schuh. Bei den sieben Partien der WM in Brasilien stand Götze in den letzten fünf nicht mehr in der Anfangsformation.

"Ich sehe mich im DFB-Team sowohl als Stammspieler, als auch als Herausforderer. Ich bin schon lange dabei, war aber auch eine lange Zeit nicht dabei", sagt Götze über seinen Status.

Der Bundestrainer sieht ihn zudem etwas offensiver als Bosz beim BVB. Im Klub hat sich sein Aufgabengebiet leicht verändert, an den finalen Aktionen ist er derzeit seltener beteiligt. Unter Bosz kommen bei Götze im linken Halbfeld vor allem seine strategischen Fähigkeiten im Zentrumsspiel zum Vorschein.

Offensives Spektakel ist nicht mehr

In der bisherigen Auf-und-Ab-Saison der Borussia gehört Götze zu den konstantesten Spielern. Am Ball macht er so gut wie keine technischen Fehler und er löst Drucksituationen gut. Bisweilen lässt er sich tief fallen, um beim Spielaufbau mitzuhelfen.

Offensives Spektakel, wie es zur Anfangszeit unter Jürgen Klopp der Fall war, ist nicht mehr. "Ich glaube, dass Mario in Zukunft wieder torgefährlicher werden kann und häufiger im Strafraum auftauchen wird", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc im kicker.

Aus dieser Gemengelage in Dortmund und beim DFB-Team wird sich der "neue" Mario Götze herausbilden müssen. Die permanente Bewertung, wie ihm das gelingen mag, wird in die Endabrechnung seiner Karriere mit einfließen.

Romantik im Millionengeschäft: Die Rückkehr der verlorenen Söhne © getty 1/23 Football's coming home - und Wayne Rooney kommt ebenfalls nach Hause. Nach 13 Jahren bei Manchester United wechselt die Legende zurück zu seinem Herzensverein, dem FC Everton, bei dem er einst den Durchbruch schaffte © getty 2/23 Mit seiner Rückkehr an alte Wirkungsstätte ist der Angreifer nicht alleine, zahlreiche Stars haben den Schritt ins heimische Nest bereits vor ihm getan. SPOX zeigt die prominentesten Beispiele. Aber Obacht © getty 3/23 Wir schauen dabei nur auf diejenigen, die vor ihrem Abgang bereits den Durchbruch in die erste Mannschaft geschafft hatten. Beispielsweise Marco Reus oder Mats Hummels fallen also raus © getty 4/23 Wayne Rooney schaffte bereits mit 16 den Durchbruch zum Premier-League-Spieler. Als er mit 18 zu Manchester United wechselte, hatte er bereits 61 Spiele in der höchsten englischen Spielklasse auf dem Buckel © getty 5/23 Bei den Red Devils ballerte sich der Angreifer zum Rekordtorschützen, gewann auf Klubebene alle Titel und kehrt nun nach Liverpool zurück © getty 6/23 Fernando Torres kam aus der Jugend von Atletico Madrid, traf in den Jahren 2001 bis 2007 in 214 Spielen 82 Mal - und wechselte dann für großes Geld nach England zum FC Liverpool © getty 7/23 Im Jahr 2015 kehrte El Nino vor einem vollen Vicente Calderon zurück © getty 8/23 Nuri Sahin debütierte mit 16 Jahren und 335 Tagen für Borussia Dortmund - als jüngster Spieler überhaupt. Im Jahr 2011 verabschiedete er sich als Meister in Richtung Real Madrid © getty 9/23 Die Rückkehr im Januar 2013 löste bei den BVB-Fans emotionale Jubelstürme aus © getty 10/23 Mario Götze war seit früher Kindheit an bei Borussia Dortmund. Dort schaffte er den Durchbruch, wurde Nationalspieler und zweimal Deutscher Meister. 2013 wechselte er ausgerechnet zum großen Konkurrenten, dem FC Bayern München © getty 11/23 Nach drei durchwachsenen Jahren beim FC Bayern München kehrte Götze 2016 an alte Wirkungsstätte zurück © getty 12/23 Juan Sebastian Veron begann seine glorreiche Karriere bei Estudiantes, verließ den Verein im Jahr 1996. Zehn Jahre tingelte er von Weltklub zu Weltklub - Lazio, Manchester United, Chelsea, Inter... © getty 13/23 ...ehe er im Jahr 2006 als Argentiniens Fußballer des Jahres wieder zu seinem Jugendverein wechselte © getty 14/23 Carlos Tevez schloss sich mit 13 Jahren den Boca Juniors an, schaffte im Jahr 2001 den Durchbruch und erzielte bis zu seinem Wechsel im Jahr 2004 25 Tore © getty 15/23 Nach Erfolgen mit u.a. Manchester United, Manchester City und Juventus war die Rückkehr zu Boca im Jahr 2015 ein Märchen - bis er 2017 schließlich nach China wechselte © getty 16/23 Maxi Rodriguez brachte es in Diensten der Newell's Old Boys zum argentinischen Nationalspieler. 2002 wechselte er nach Europa, dort kickte er zehn Jahre lang für Espanyol, Atletico und Liverpool © getty 17/23 Seit 2012 kickt der Mittelfeldspieler wieder beim Klub seines Herzens © getty 18/23 Andriy Shevchenko lernte in der Jugend von Dynamo Kiew das Kicken, absolvierte dort bis 1999 auch 117 Erstliga-Spiele (60 Tore), ehe er in die große Welt wechselte. Milan, Chelsea, Milan - gibt unattraktivere Stationen © getty 19/23 Im Jahr 2009 wechselte Shevchenko wieder zurück zu Dynamo und stand dort noch einmal drei Jahre auf dem Platz © getty 20/23 Der schwedische Kultkicker Henrik Larsson begann seine glorreiche Karriere beim Högaborgs BK. Dort schnürte er bis 1992 die Stiefel, dann wechselte er zu Helsingborgs IK. Danach folgten spektakuläre Stationen... © getty 21/23 So spielte Larsson für Feyenoord, Celtic, den FC Barcelona und Manchester United. Wow! Zum Ausklang seiner Karriere schloss er sich 2013 noch einmal Högaborgs an © getty 22/23 Bevor Diego Milito im Jahr 2003 nach Europa wechselte und für Genua, Saragossa und Inter auflief, lernte er das Fußballspielen beim Racing Club © getty 23/23 Ab 2014 kehrte er noch einmal zu seinen Wurzeln zurück - wieder mit Erfolg, 2014 wurde er zum zweiten Mal argentinischer Meister

Götze": Die Erwartungen sind immer größer geworden"

Bisher geht die Geschichte so: Teil eins geriet mit dem Rückenwind des euphorischen Klopp-BVB zur Sensation, Teil zwei entpuppte sich unter Wunschtrainer Pep Guardiola als Missverständnis. Doch Götze wurde im Maracana als Fußballer unsterblich. Das schlägt in jeglicher Hinsicht schwer ins Kontor.

"Die Erwartungen an mich sind immer größer geworden in meiner Karriere. Es hat sich grundsätzlich ein bisschen dahin entwickelt, dass man immer mehr von jemandem verlangt", meint er. "Ich nehme das als Ansporn, um mich selbst weiter zu entwickeln und neu zu erfinden."

Götze wird weiterhin mit einer erhöhten Erwartungshaltung leben müssen, genauso wie er nun die Stoffwechselthematik zu handhaben hat. "Die Leistung entscheidet. Ich sehe mich auf einem sehr guten Weg und möchte meine bisherigen Erfolge bestätigen."