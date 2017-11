Deutschland - Frankreich: Der letzte Test 2017

WC Qualification Europe Di 20:45 Irland - Dänemark: Wer holt das letzte Europa-Ticket? Friendlies Argentinien -

Nigeria WC Qualification Europe Irland -

Dänemark Friendlies England -

Brasilien Serie A Corinthians -

Fluminense A-League Brisbane -

Melbourne City Indian Super League Kerala -

Kalkutta Ligue 1 Lille -

St. Etienne Ligue 1 Amiens -

Monaco Championship Preston -

Bolton Primera División Girona -

Real Sociedad J1 League Kobe -

Hiroshima Primera División Getafe -

Alaves Premier League Arsenal -

Tottenham Premiership Ross County -

Celtic Premier League Liverpool -

Southampton Championship Reading -

Wolverhampton Primera División Leganes -

Barcelona Ligue 1 PSG -

Nantes Serie A AS Rom -

Lazio Premier League Man United -

Newcastle Primera División Sevilla -

Celta Vigo Championship Fulham -

Derby County Ligue 1 Dijon -

Troyes Ligue 1 Guingamp -

Angers Ligue 1 Strassburg -

Rennes Ligue 1 Toulouse -

Metz Premier League Leicester -

Man City (DELAYED) Eredivisie Breda -

Ajax Primera División Atletico Madrid -

Real Madrid Serie A Neapel -

AC Mailand Premier League West Bromwich -

Chelsea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Everton (DELAYED) Premier League Burnley -

Swansea (DELAYED) Primera División Malaga -

La Coruna Serie A Crotone -

Genua Championship Leeds -

Middlesbrough 1. HNL Dinamo Zagreb -

Lokomotiva Zagreb Ligue 1 Caen -

Nizza Serie A Benevento -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Juventus Serie A SPAL -

Florenz Serie A FC Turin -

Chievo Verona Serie A Udinese -

Cagliari Primera División Espanyol -

Valencia Premier League Zenit -

Tosno Ligue 1 Lyon -

Montpellier Premier League Watford -

West Ham First Division A Brügge -

Waasland-Beveren Superliga Bröndby -

Nordsjaelland Primera División Las Palmas -

Levante Serie A Flamengo -

Corinthians Primera División Bilbao -

Villarreal Serie A Inter Mailand -

Atalanta Ligue 1 Bordeaux -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Racing Ligue 1 Amiens -

Lille Serie A Hellas Verona -

Bologna Premier League Brighton -

Stoke Primera División Eibar -

Real Betis Copa Sudamericana Libertad -

Independiente Championship Ipswich -

Sheffield Wed Copa Libertadores Gremio -

Lanus Indian Super League Chennai -

NorthEast United Copa Sudamericana Flamengo -

Junior Indian Super League Kerala -

Jamshedpur Ligue 1 St. Etienne -

Straßburg Premiership Dundee -

Rangers Premier League West Ham -

Leicester Primera División Celta Vigo -

Leganes A-League Sydney FC -

Brisbane Roar Primera División Alaves -

Eibar Championship Barnsley -

Leeds Serie A Bologna -

Sampdoria Championship Norwich -

Preston Primera División Real Madrid -

Malaga Ligue 1 Rennes -

Nantes Serie A Chievo Verona -

SPAL Serie A Sassuolo -

Hellas Verona Premier League Liverpool -

Chelsea Primera División Real Betis -

Girona Championship Sheff Utd -

Birmingham Ligue 1 Caen -

Bordeaux Ligue 1 Dijon -

Toulouse Ligue 1 Metz -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Lille Ligue 1 Troyes -

Angers First Division A Waasland-Beveren -

Charleroi Premier League Tottenham -

West Bromwich (DELAYED) Primera División Levante -

Atletico Madrid Premier League Swansea -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Stoke (DELAYED) Premier League Man United -

Brighton (DELAYED) Premier League Newcastle -

Watford (DELAYED) J1 League Osaka -

Kobe Primera División La Coruna -

Bilbao Eredivisie Excelsior -

PSV Premier League Southampton -

Everton Ligue 1 Nizza -

Lyon Serie A Genua -

AS Rom Serie A AC Mailand -

FC Turin Serie A Udinese -

Napoli Primera División Real Sociedad -

Las Palmas Premier League Huddersfield -

Man City Serie A Lazio -

Florenz Primera División Villarreal -

Sevilla Premier League Burnley -

Arsenal (DELAYED) First Division A Brügge -

Zulte-Waregem Primera División Valencia -

Barcelona Serie A Juventus -

Sampdoria Ligue 1 Monaco -

PSG Primeira Liga Benfica -

Setubal Superliga River Plate -

Newell's Old Boys Premier League Spartak -

Zenit Serie A Atalanta -

Benevento Championship QPR -

Brentford Primera División Espanyol -

Getafe

Zum Jahresabschluss gibt es für die Mannschaft von Jogi Löw nochmal einen echten Knaller: Mit Deutschland und Frankreich (20.45 Uhr im LIVETICKER) treffen die womöglich besten Nationalmannschafts-Kader der Welt aufeinander. Gerade das deutsche Team wird sich nach einer Revanche sehnen, nachdem Löws Team bei der EM 2016 im Halbfinale gegen Frankreich ausschied. SPOX liefert euch alle weiteren Infos zum Spiel, der TV-Übertragung, dem Liveticker und zu den Mannschaften.

Da sich sowohl die deutsche, als auch die französische Nationalmannschaft schon für die WM 2018 in Russland qualifiziert haben, bietet sich den beiden Teams nochmal die Chance auf eine Standortbestimmung im Kalenderjahr 2017. Den vorletzten Test hat die deutsche Mannschaft mit einem torlosen Unentschieden gegen England im Wembley-Stadion abgeschlossen. Zeitgleich setzte sich Frankreich mit 2:0 gegen Wales durch.

Wann findet Deutschland - Frankreich statt?

Partie Deutschland - Frankreich Datum, Uhrzeit 14. November 2017, 20.45 Uhr Spielort Rhein-Energie-Stadion, Köln Schiedsrichter Cüneyt Cakir, Türkei

Wo kann ich Deutschland - Frankreich live verfolgen?

TV Übertragung: Die Partie wird live von der ARD ab 20.45 Uhr übertragen.

Die Partie wird live von der ARD ab 20.45 Uhr übertragen. Livestream: Die ARD bietet zusätzlich einen kostenlosen Livestream an.

Die ARD bietet zusätzlich einen kostenlosen Livestream an. Liveticker: Wer das Spiel nicht live sehen kann, der kann das Spiel im Liveticker von SPOX verfolgen.

Der Kader von Deutschland

Bundestrainer Joachim Löw muss auf den fest eingeplanten Jerome Boateng verzichten. Boateng verpasste schon den Klassiker gegen England wegen anhaltender muskulärer Probleme und reiste zurück nach München. Thomas Müller hingegen wurde gar nicht erst nominiert und kuriert weiter seinen Muskelfaserriss aus. Auch Leon Goretzka steht verletzungsbedingt nicht zur Verfügung.

Ansonsten fallen weiterhin die langzeitverletzten Manuel Neuer (Mittelfußbruch), Marco Reus (Teilriss des hinteren Kreuzbandes) und Jonas Hector (Riss des Syndesmosebandes) aus.

Trend Wie weit kommt Deutschland bei der WM 2018 in Russland? Vorrunde Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale Weltmeister

Position Spieler Deutschland Torhüter Trapp, Leno, ter Stegen Abwehrspieler Süle, Plattenhardt, Ginter, Hummels, Rüdiger, Kimmich, Halstenberg Mittelfeldspieler Khedira, Draxler, Kroos, Özil, Can, Younes, Götze, Brandt, Gündogan, Rudy, Sane Stürmer Wagner, Werner, Stindl

Der Kader von Frankreich

Frankreichs Coach Didier Deschamps muss ohne Top-Star Paul Pogba auskommen, denn dieser laboriert immer noch an seinen Oberschenkelproblemen. Tottenham-Keeper Hugo Lloris muss mit Problemen am Hüftbeuger passen.

Außerdem fehlen Thomas Lemar mit einer Schulterverletzung, Djibril Sidibe mit einer Schambeinentzündung und der langzeitverletzte Ousmane Dembele mit einem Oberschenkelmuskelriss.

Position Spieler Frankreich Torhüter Areola, Costil, Mandanda Abwehrspieler Digne, Jallet, Kimpembe, Koscielny, Kurzawa, Pavard, Umtiti, Varane Mittelfeldspieler Matuidi, N'Zonzi, Rabiot, Sissoko, Tolisso Stürmer Coman, Fekir, Giroud, Griezmann, Lacazette, Martial, Mbappe, Thauvin

Deutschland und Frankreich im Direktvergleich

Von insgesamt 28 Spielen haben die Deutschen zehn gewinnen können, Frankreich führt in der Bilanz mit 13 Siegen. Fünf Spiele gingen unentschieden aus.

Das Spiel in Köln wird bereits das sechste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften seit 2012 sein. 2012 gewannen die Franzosen das Freundschaftsspiel mit 2:1, wofür sich die Deutschen ein Jahr später mit einem 2:1 revanchierten.

2014 kam es zum Duell im Viertelfinale der Weltmeisterschaft, welches die Deutschen mit 1:0 nach einem Hummels-Kopfball im Maracana gewinnen konnten, um sich eine Woche später an gleicher Stelle den WM-Pokal zu sichern.

Die Terrornacht von Paris

Das Freundschaftsspiel am 13. November 2015 gewann dann wiederum Frankreich. Es war ein Spiel, das jedoch schnell in den Hintergrund geriet, da währenddessen vor dem Stadion und in Paris Terror-Attentate verübt wurden. Die deutsche Mannschaft verbrachte daraufhin die ganze Nacht im Stadion.

Das bis dato letzte Duell beider Nationalmannschaften fand im EM-Halbfinale von 2016 statt. Frankreich revanchierte sich dank zweier Griezmann-Tore für das WM-Aus 2014.