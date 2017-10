Löws WM-Appell: "Jede Sekunde Topleistung"

WM-Quali Europa Sa 20:30 Für Oranje geht es um alles! Robbery in der Konferenz WC Qualification Europe Färöer -

Lettland WC Qualification Europe Schweden -

Luxemburg WC Qualification Europe Bosnien-Herzegowina -

Belgien WC Qualification Europe Gibraltar -

Estland WC Qualification Europe Andorra -

Portugal WC Qualification Europe Schweiz -

Ungarn WC Qualification Europe Weißrussland -

Niederlande WC Qualification Europe Bulgarien -

Frankreich WC Qualification Europe Zypern -

Griechenland WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe A (Vorletzter Spieltag) WC Qualification Europe Dänemark -

Rumänien WC Qualification Europe Kasachstan -

Armenien WC Qualification Europe Polen -

Montenegro WC Qualification Europe Litauen -

England WC Qualification Europe Slowakei -

Malta WC Qualification Europe Slowenien -

Schottland WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe E (letzter Spieltag) WC Qualification Europe Tschechien -

San Marino WC Qualification Europe Deutschland -

Aserbaidschan WC Qualification Europe Norwegen -

Nordirland WC Qualification Europe Albanien -

Italien WC Qualification Europe Mazedonien -

Liechtenstein WC Qualification Europe Israel -

Spanien WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe I (letzter Spieltag) WC Qualification Europe Finnland -

Türkei WC Qualification Europe Ukraine -

Kroatien WC Qualification Europe Island -

Kosovo WC Qualification Europe Moldawien -

Österreich WC Qualification Europe Serbien -

Georgien WC Qualification Europe Wales -

Irland WC Qualification Europe Ungarn -

Färöer WC Qualification Europe Lettland -

Andorra WC Qualification Europe Portugal -

Schweiz WC Qualification Europe Frankreich -

Weißrussland WC Qualification Europe Luxemburg -

Bulgarien WC Qualification Europe Niederlande -

Schweden WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe A (Letzter Spieltag) WC Qualification Europe Belgien -

Zypern WC Qualification Europe Estland -

Bosnien-Herzogowina WC Qualification Europe Griechenland -

Gibraltar WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien WC Qualification South America Peru -

Kolumbien WC Qualification South America Uruguay -

Bolivien WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (letzter Spieltag) Serie A Flamengo -

Fluminense CSL Guangzhou Evergrande Taobao -

Yanbian Funde Ligue 1 Lyon -

Monaco Premiership St Johnstone -

Rangers Primera División Espanyol -

Levante A-League Melbourne Victory – Melbourne City J1 League Urawa -

Kobe Primera División Bilbao -

Sevilla Premier League Liverpool -

Man United Premier League Man City – Stoke Championship Leeds -

Reading Primera División Getafe -

Real Madrid Ligue 1 Dijon -

PSG Serie A Juventus -

Lazio Premier League Watford – Arsenal Primera División Alaves -

Real Sociedad 1. HNL Dinamo Zagreb -

Osijek Ligue 1 Caen -

Angers Ligue 1 Guingamp -

Rennes Ligue 1 Lille -

Troyes Ligue 1 Saint-Etienne -

Metz Ligue 1 Toulouse -

Amiens Premier League Crystal Palace -

Chelsea (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

Zwolle Primera División Atletico Madrid -

Barcelona Serie A AS Rom -

Neapel Premier League Swansea -

Huddersfield (Delayed) Premier League Burnley -

West Ham (Delayed) Serie A Vasco da Gama -

Botafogo J2 League FC Machida Zelvia -

Zweigen Kanazawa Primera División Eibar -

La Coruna Serie A Florenz -

Udinese Championship Derby -

Nottingham Forest Premier League Brighton -

Everton Ligue 1 Bordeaux -

Nantes Serie A Bologna -

SPAL Serie A Cagliari -

Genua Serie A Crotone -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Atalanta Serie A Sassuolo -

Chievo Primera División Girona -

Villarreal Ligue 1 Montpellier -

Nizza Premier League Southampton -

Newcastle Premier League Zenit St Petersburg -

Arsenal Tula First Division A Oostende -

FC Brügge Primera División Malaga -

Leganes Primera División Real Betis -

Valencia Serie A Inter Mailand -

AC Mailand Ligue 1 Straßburg -

Marseille Superliga River Plate -

Tucuman Serie A Hellas Verona -

Benevento Premier League Leicester -

West Brom Primera División Las Palmas -

Celta Vigo Serie A Corinthians -

Gremio Premier League West Ham -

Brighton

Joachim Löw hat nach der erfolgreichen Qualifikation für die WM 2018 in Russland einen deutlichen Appell an seine Spieler gerichtet. "Alle 23 müssen auf den Punkt genau auf dem höchsten Niveau sein, um zu jeder Minute, zu jeder Sekunde des Turniers Topleistung abzurufen. Nur dann ist der Titel möglich", sagte der Bundestrainer am Samstag in Mainz.

"Der Kampf, an der Spitze zu bleiben, wird brutal hart", sagte Löw: "Wir sind auf dem Papier, in der Weltrangliste die Nummer 1, aber das spielt im nächsten Jahr keine Rolle. Da kommen die anderen Nationen topvorbereitet mit Topspielern." Jetzt fange für ihn "die richtige Arbeit erst an. Wenn man sich mit dem zufrieden gibt, ist man schon auf dem Weg nach unten."

Jeder Einzelne müsse "immensen Hunger haben, dieses Turnier unbedingt zu gewinnen. Das wäre eine historische Leistung, die es seit Ewigkeiten nicht mehr gab." Der letzte Weltmeister, der den Pokal auch vier Jahre später wieder gewann, war Brasilien 1958/62.

Löw: "Wir haben etwas zu verlieren"

"Es wird das schwerste Turnier überhaupt, das ist klar", sagte Löw: "Wir als Weltmeister haben etwas zu verlieren - alle andern können nur gewinnen. Das ist keine einfache Ausgangssituation, das verlangt eine Topleistung der Mannschaft und jedes einzelnen Spielers."

Die DFB-Elf spiele einen "klasse Stil", gehöre zum Favoritenkreis und sei seit dem Triumph von Rio 2014 zu einer "Benchmark" im internationalen Fußball geworden, sagte Löw. Aber: "Wir müssen hart daran arbeiten, um uns in allen Bereichen zu verbessern." Er wäre deshalb "heilfroh", wenn er bei der Kader-Zusammenstellung 2018 "eine Riesenauswahl" habe "und die Entscheidung schwer fällt".