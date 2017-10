Deutschland zum Auftakt gegen Costa Rica

WC Qualification Europe Georgien -

Die deutschen Junioren starten am Samstag gegen Costa Rica (07.10., 13.30 Uhr) in die U17-WM in Indien. Hier gibt es alle Infos zum Spiel, den Mannschaften sowie der Übertragung im TV und im Livestream.

Mit dem Einzug ins EM-Halbfinale gegen Spanien sicherte sich die deutsche U17 das Ticket für die Weltmeisterschaft in Indien. Die deutsche Mannschaft geht durchaus ambitioniert in das Turnier, Trainer Christian Wück zählt seine Elf vor allem aufgrund der Offensiv-Qualitäten "zu den Top-Nationen."

Zum Auftakt will die deutsche Mannschaft gegen Costa Rica seinem Favoritenstatus gerecht werden. In diesem Jahrgang treffen beide Nationen zum ersten Mal aufeinander.

Wann findet Deutschland - Costa Rica statt?

Spiel Team A - Team B Datum Samstag, 07. Oktober 2017 Uhrzeit 13.30 Uhr

Wo kann ich Deutschland - Costa Rica im TV und Livestream sehen?

Die erste Gruppenbegegnung der deutschen U17 wird live von Eurosport 1 übertragen. Auch im kostenlosen Livestream auf der sendereigenen Homepage kann die Partie verfolgt werden.

Die deutschen Gruppenspiele in der Übersicht

Datum/Uhrzeit Paarung Spielort Übertragung Sa., 07.10.2017, 13.30 Uhr Deutschland - Costa Rica Goa Eurosport Di., 10.10.2017, 16.30 Uhr Iran - Deutschland Goa Eurosport Fr., 13.10.2017, 13.30 Uhr Guinea - Deutschland Kochi Eurosport 2

Deutschlands Kader und Team-News

Position Name Verein Torhüter Luis Klatte Hertha BSC Torhüter Luca Plogmann Werder Bremen Torhüter Marian Prinz Bayer 04 Leverkusen Abwehrspieler Dominic Becker 1. FC Köln Abwehrspieler Yann-Aurel Bisseck 1. FC Köln Abwehrspieler Jan Boller Bayer 04 Leverkusen Abwehrspieler Pascal Hackethal Werder Bremen Abwehrspieler Kilian Ludewig RB Leipzig Abwehrspieler Lars Lucas Mai Bayern München Abwehrspieler Alexander Nitzl Bayern München Mittelfeldspieler Elias Abouchabaka RB Leipzig Mittelfeldspieler Sahverdi Cetin Eintracht Frankfurt Mittelfeldspieler Yannik Keitel SC Freiburg Mittelfeldspieler Erik Majetschak RB Leipzig Mittelfeldspieler John Yeboah VfL Wolfsburg Stürmer Jann-Fiete Arp Hamburger SV Stürmer Noah Awuku Holstein Kiel Stürmer Dennis Jastrzembski Hertha BSC Stürmer Nicolas Kühn RB Leipzig Stürmer Maurice Malone FC Augsburg Stürmer Jessic Ngankam Hertha BSC

Christian Wück geht mit einem Großteil seines EM-Kaders in das Turnier in Indien. Für Christian Früchtl, der nach Absprache beim FC Bayern blieb, wird wie bei der Europameisterschaft Luca Plogmann zwischen den Pfosten stehen, davor soll Verteidiger Lars Luka Mai abräumen.

Als deutsches Prunkstück gilt die Offensive um Mittelfeldspieler Elias Abouchabaka und Neu-Bundesligaspieler Jann-Fiete Arp.

Vorschau aufs Spiel