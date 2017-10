Hummels: "Jetzt kommen andere Kaliber"

WM-Quali Südamerika Fr 01:15 Messi, Vidal und James: Die WM-Quali in der Konferenz WC Qualification South America Live Bolivien -

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich dank des 3:1-Sieges über Nordirland als Gruppensieger für die WM 2018 in Russland qualifiziert. Nach dem Einzug in die Endrunde richtet sich der Fokus direkt auf die kommenden Aufgaben. Joachim Löw äußert sich währenddessen über Jupp Heynckes' mögliche Rückkehr zum FC Bayern.

Sebastian Rudy: "Es war die ganze Zeit über schwer, es war wichtig, dass wir so früh ein Tor geschossen haben. Wir haben das Spiel die ganze Zeit dominiert. Wir haben versucht, das Spiel schneller zu machen und die Seiten schnell zu wechseln."

... über die bevorstehende WM: "Wir wollen den Titel verteidigen. Wir fahren nicht mit, um dort nur mitzuspielen."

Joshua Kimmich: "Das war gar nicht so einfach. Aber jetzt sind wir froh, dass wir es geschafft haben. Das war insgesamt eine gute Leistung von uns."

Joachim Löw über...

... das Match: "Ich bin schon zufrieden. Das Spiel gibt jetzt keine Situation her, in der man absolut glücklich sein sollte. Wir haben ein frühes Tor geschossen, dann das zweite nachgelegt und dann war Spiel eigentlich gelaufen."

... Sandro Wagner: "Es war wichtig, dass er in vorderster Front immer zwei Spieler bindet. So gibt es für andere Spiele etwas mehr Raum. Das hat er gut gemacht. Und wir konnten auch das eine oder andere Mal mit Flanken agieren. Er hat sich gut bewegt."

... Nordirlands Spielweise: "Wir haben das mit den langen Bällen von Nordirland fast immer gut gelöst. Wir haben dann irgendwann den Zug zum Tor herausgenommen, aber das ist dann schon in Ordnung. Für das Spiel hätte ich mir gewünscht, dass sie etwas mehr Risiko gehen."

... Joshua Kimmich: "Er ist ein klasse Spieler, er geht unglaubliche Wege. Er ist immer auf der Höhe der Verteidiger. Er ist eine unheimlich positive Erscheinung in unserer Mannschaft."

... Jupp Heynckes' mögliche Rückkehr zum FC Bayern: "In der Situation, in der sich der FC Bayern befindet, ist das eine sehr gute Lösung."

WM 2018: Diese Teams haben sich bereits qualifiziert © getty 1/10 Klar, Russland steht als Gastgeber der WM 2018 schon längst als Teilnehmer fest. Nun geht es auch in den Quali-Gruppen in die heiße Phase. SPOX zeigt, welche Teams sich schon qualifiziert haben © getty 2/10 BELGIEN: In der 74. Minute löste Romelu Lukaku im Georgios Karaiskakis Stadium das Ticket für Russland. Gegen Griechenland erzielte er am 7. Spieltag den 2:1-Siegtreffer, Belgien hat die Gruppe H gewonnen © getty 3/10 BRASILIEN: Die Selecao kann bereits seit März für die WM planen. Mit einem 3:0 über Paraguay machten die Ballzauberer in der Südamerika-Quali alles klar © getty 4/10 IRAN: Der Iran marschierte bisher ohne Niederlage durch Gruppe A der Asien-Quali. Den entscheidenden Sieg holten die Iraner mit einem 2:0 über Usbekistan © getty 5/10 JAPAN: In Gruppe B der Asien-Quali machten es die Japaner ähnlich. Das 2:0 gegen Australien - die Socceroos kämpfen um Platz zwei - war der letzte Mosaikstein für die erfolgreiche Qualifikation © getty 6/10 MEXIKO: "Nos vamos a Rusia!" Die Mexikaner führen die Tabelle der CONCACAF-Gruppe an. Hier dürfen die ersten drei nach Russland. Platz vier liegt seit dem 1:0-Sieg gegen Panama in unerreichbarer Ferne © getty 7/10 SÜDKOREA: Der Co-Gastgeber von 2002 mauserte sich mit einem 0:0 gegen Usbekistan am letzten Spieltag der Asien-Quali zur WM © getty 8/10 Saudi-Arabien warf sich mit allem gegen die Angriffe der Japaner. Am letzten Spieltag gewann das Team von Trainer Bert van Marwijk mit 1:0 gegen den Tabellenprimus und zog dank der besseren Tordifferenz an Australien vorbei © getty 9/10 DEUTSCHLAND: Durch traumhafte Treffer von Sebastian Rudy und Sandro Wagner machte auch der Weltmeister gegen Nordirland den Einzug in die Endrunde perfekt © getty 10/10 ENGLAND: Dank des durwachsenen 1:0-Sieges gegen Slowenien sicherten sich die Three Lions nach neun Spieltagen die WM-Teilnahme

Mats Hummels: "Zum Großteil war es eine gute Leistung von uns mit einem Traumtor zur Führung. Die Nordiren waren nur auf Verteidigung bedacht und haben es uns sehr schwer gemacht. Aber wir haben es geschafft, die Ruhe zu bewahren und unser Spiel durchzubringen."

... über die Quali: "Wir hatten viele gute Spiele - mit Ausnahme der Begegnung in Tschechien. Da kann man uns eigentlich nichts vorwerfen. Natürlich waren da nicht unbedingt große Gegner dabei - aber das ist in der Qualifikation so. Jetzt kommt noch Aserbaidschan und dann stehen schon andere Kaliber bei den Freundschaftsspielen am Ende des Jahres auf dem Plan. Wir freuen uns auf die WM."

Jerome Boateng über...

... die Leistung gegen Nordirland: "Wir haben in der ersten Halbzeit gut gespielt, in der zweiten etwas nachgelassen. Aber wir können mit dem Spiel und der Qualifikation zufrieden sein."

... seine persönliche Situation: "Mein persönliches Comeback war wunderschön. Ich habe hart daran gearbeitet, wieder zurück zu sein. Ich hoffe, dass ich jetzt wieder regelmäßig für Deutschland spielen kann.

... den neuen möglichen Bayern-Trainer: "Jupp Heynckes steht für sich. Es ist ein großartiger Trainer, der alles erreicht hat. Aber ich weiß auch nicht mehr als die Fans und die Medien. Lassen wir uns überraschen."