Youssoufa Moukoko debütiert für Deutschland

#DAZNfightclub So 17 SEP Canelo vs. Golovkin: Das Highlight für Boxfans Ligue 2 Live Reims -

Brest Premier League Live West Ham -

Huddersfield Primera División Live Malaga -

Las Palmas Copa Libertadores San Lorenzo -

Lanus Copa Sudamericana Chapecoense -

Flamengo Copa Libertadores Barcelona SC -

Santos Copa Libertadores Botafogo -

Gremio Copa Libertadores Jorge Wilstermann -

River Plate First Division A Brügge -

Mechelen Ligue 1 Toulouse -

Bordeaux Premiership Partick Thistle -

Rangers Premier League Bournemouth -

Brighton Primera División Eibar -

Leganes J1 League Omiya -

Gamba J1 League Kobe -

Sapporo Primera División Levante -

Valencia Premier League Crystal Palace -

Southampton CSL Shanghai SIPG -

Shanghai Shenhua Serie A Crotone -

Inter Mailand Premier League Liverpool -

Burnley Championship Hull -

Sunderland Primera División Getafe -

Barcelona Ligue 1 Monaco -

Straßburg Serie A Florenz -

Bologna Premier League Tottenham -

Swansea Primera División Real Betis -

La Coruna Championship Barnsley -

Aston Villa Ligue 1 Dijon -

Saint-Etienne Ligue 1 Guingamp -

Lille Ligue 1 Nantes -

Caen Ligue 1 Troyes -

Montpellier Premier League Huddersfield -

Leicester (DELAYED) Primera División Atletico Madrid -

Malaga Serie A AS Rom -

Hellas Verona Premier League West Brom -

West Ham (DELAYED) Premier League Watford -

Man City (Delayed) Premier League Newcastle -

Stoke (DELAYED) Serie A Sassuolo -

Juventus CSL Jiangsu -

Guangzhou Evergrande Eredivisie ADO Den Haag -

Ajax Premier League Chelsea -

Arsenal Ligue 1 Amiens -

Marseille Serie A AC Mailand -

Udinese Serie A Neapel -

Benevento Serie A SPAL -

Cagliari Serie A FC Turin -

Genua Primera División Girona -

Sevilla Eredivisie PSV -

Feyenoord 1. HNL Hajduk Split -

Rijeka Ligue 1 Angers -

Metz Ligue 1 Rennes -

Nizza Premier League Man United -

Everton Serie A Chievo -

Atalanta Primera División Las Palmas -

Bilbao Super Liga Partizan -

Radnicki Nis Primera División Real Sociedad -

Real Madrid Serie A Genua -

Lazio Serie A Corinthians -

Vasco Ligue 1 PSG -

Lyon Ligue 2 Lens -

Quevilly Primera División Espanyol -

Celta Vigo Primera División Valencia -

Málaga Serie B Palermo -

Perugia League Cup Burnley -

Leeds Serie A Bologna -

Inter Mailand League Cup Leicester -

Liverpool League Cup Reading -

Swansea Primera División Barcelona -

Eibar Copa Sudamericana Estudiantes -

Nacional Serie A Benevento -

AS Rom Primera División Bilbao -

Atlético Madrid Primera División Leganés -

Girona League Cup Arsenal -

Doncaster League Cup Chelsea -

Nottingham Serie A Atalanta -

Crotone Serie A Cagliari -

Sassuolo Serie A Genua -

Chievo Verona Serie A Hellas Verona -

Sampdoria Serie A Juventus -

Florenz Serie A Lazio -

Neapel Serie A AC Mailand -

SPAL Serie A Udinese -

FC Turin League Cup Man Utd -

Burton League Cup West Brom -

Man City Primera División Sevilla -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Real Betis Copa Sudamericana Flamengo -

Chapecoense Copa Libertadores Santos -

Barcelona Copa Libertadores Gremio -

Botafogo Primera División Villarreal -

Espanyol Primera División Celta Vigo -

Getafe Primera División Levante -

Real Sociedad Copa Libertadores River Plate -

Jorge Wilstermann Copa Libertadores Lanus -

San Lorenzo Ligue 1 Lille -

Monaco Primera División Atletico Madrid -

Sevilla Premier League West Ham -

Tottenham Serie A AS Rom -

Udinese Premier League Man City -

Crystal Palace Championship Derby -

Birmingham Primera División Alaves -

Real Madrid Ligue 1 Montpellier -

PSG Serie A SPAL -

Neapel Primera División Malaga -

Bilbao Championship Aston Villa -

Nottingham Ligue 1 Bordeaux -

Guingamp Ligue 1 Caen -

Amiens Ligue 1 Lyon -

Dijon Premier League Stoke -

Chelsea Primera División Girona v

Barcelona Serie A Juventus -

FC Turin Premier League Swansea -

Watford Premier League Burnley -

Huddersfield Premier League Southampton -

Man Utd Serie A Flamengo -

Avaí Serie A Sampdoria -

Milan Championship Sheff Wed -

Sheff Utd Serie A Cagliari -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Benevento Primera División Getafe -

Villarreal Primera División Las Palmas -

Leganes Primera División Eibar -

Celta Vigo

Borussia Dortmunds Wunderkind Youssoufa Moukoko gab am Montagabend sein Debüt für die deutsche U16-Nationalmannschaft. Der Angreifer, der im Alter von zwölf Jahren schon in der U17 des BVB wirbelt, in fünf Partien der Junioren-Bundesliga bereits unglaubliche 13 Treffer erzielte, wurde beim 3:1-Sieg über Österreich eine Viertelstunde vor Schluss eingewechselt.

Zuletzt sorgte Moukoko, der in der kamerunischen Hauptstadt Yaounde zur Welt kam, nicht nur auf dem Platz für Furore: Es wird spekuliert, dass das Juwel aufgrund seiner herausragenden Physis viel älter als zwölf ist. Sein Vater, Joseph Moukoko weist dahingehende Vorwürfe zurück, erklärte zuletzt in der Bild: "Sofort nach der Geburt habe ich ihn beim deutschen Konsulat in Yaounde angemeldet. Wir haben auch eine deutsche Geburtsurkunde."

Tatsächlich steht auf Youssoufas Geburtsurkunde der 20. November 2004. Dortmund-Jugendkoordinator Lars Ricken ist dennoch daran interessiert, alle Zweifel möglichst schnell aus der Welt zu schaffen. Einem Bericht der Bild zufolge soll der Ex-Profi eine Spezialuntersuchung bei Moukoko anstreben, die unter anderem Röntgenuntersuchungen der Handgelenksknochen und der Zähne beinhaltet. Diese Methoden lehnt Vater Joseph aber angeblich vehement ab.