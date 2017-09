Müller: "Sind nicht auf der Puder Rosa Ranch"

WC Qualification Europe Albanien -

Das Imperium schlägt zurück: 17 Confed-Cup-Sieger stehen im deutschen Kader - aber als es in Prag darauf ankam, holten die Weltmeister die Kohlen aus dem Feuer.

Es läuft die Schlussphase in der Eden Aréna in Prag, der Weltmeister wankt bedenklich. Dann wird Thomas Müller gefoult. Freistoßflanke Toni Kroos, Kopfball Mats Hummels - 2:1 (1:0) für Deutschland in Tschechien, siebter Sieg im siebten WM-Qualifikationsspiel, Russland 2018 ist ganz nah.

In den vergangenen Wochen sprachen viele von den strahlenden Confed-Cup-Siegern und der goldenen Zukunft, doch als es nun darauf ankam, musste und konnte sich Deutschland auf die Helden der Vergangenheit verlassen.

"Mats Hummels und die anderen Weltmeister haben schon diese Vorbildfunktion für unsere jungen Spieler. Sie gehen auf dem Platz voran", sagte Bundestrainer Joachim Löw in Prag. In den kritischen Phasen wurde das am Freitagabend abermals deutlich.

Schon zu Spielbeginn, als die deutsche Elf mit vier gestandenen Weltmeistern und sieben Confed-Cup-Siegern das Geschehen noch scheinbar mühelos diktierte, gaben die Rio-Veteranen die Richtung vor. Vor dem 1:0 durch Timo Werner (4.) fing Abwehrchef Hummels den Ball ab und leitete den Gegenstoß gedankenschnell mit einem vertikalen Pass auf Vorbereiter Mesut Özil ein, auch er ein Musterschüler aus der Klasse von 2014.

Hummels nannte seine Leistung "okay", Löw dagegen schwärmte von einem "überragenden" Auftritt des Münchners "nicht nur wegen des Tores. Er hat auch in der Defensive viele Situationen bereinigt, ich glaube, er hat jeden Zweikampf gewonnen". Neben Hummels ragte Kroos heraus - die Kooperation des Duos beim Siegtreffer schien da nur logisch.

Deutschland in der Einzelkritik: Einer überragt, einer fällt ab © getty 1/15 Mit diesen elf Akteuren startete Bundestrainer Joachim Löw ins siebte WM-Qualifiktionsspiel gegen Tschechien. Die Nationalmannschaft in der Einzelkritik © getty 2/15 Marc-Andre ter Stegen: Bei seiner ersten Bewährungsprobe gegen Boril (18.) mit starker Reaktion, gegen Soucek schnell unten (49.), später mit einer vogelwilden Faustabwehr. Beim Gegentor machtlos. Note: 2,5 © getty 3/15 Joshua Kimmich: Nicht sein bestes Länderspiel. Als rechter Part der Dreierkette mit weniger Offensivdrang, sondern viel defensiv gefordert. Sachliche Spieleröffnung, ließ jedoch über seine Seite auch viel zu. Note: 3,5 © getty 4/15 Mats Hummels: Bärenstark. Leitete das 1:0 mit einem Ballgewinn und einem starken Pass ein und erzielte das späte Siegtor selbst. Gewann 86 Prozent seiner Zweikämpfe und hatte die meisten klärenden Aktionen (fünf) sowie abgefangenen Bälle (fünf). Note: 1,5 © getty 5/15 Matthias Ginter: Starke Zweikampf- (75 Prozent) und überragende Passquote (97,7 Prozent), scheute jedoch das Risiko, stand einige Male falsch und hatte Probleme, wenn die Tschechen Tempo machten. Note: 3,5 © getty 6/15 Jonas Hector: Souverän im Zweikampf (100 Prozent!), allerdings ebenfalls immer wieder mit Problemen im Stellungsspiel. Bei seinen Vorstößen fehlte die Genauigkeit in den Flanken. Note: 3,5 © getty 7/15 Toni Kroos: Hatte mit 166 deutlich die meisten Ballaktionen. Sehr dominant, sehr passsicher. Später aber mit selten gesehenen Ballverlusten und Problemen, als alleiniger Sechser die Räume zuzustellen - wie vor dem 1:1. Note: 2,5 © getty 8/15 Thomas Müller: Führte die DFB-Elf erstmals in einem Pflichtspiel als Kapitän aufs Feld. War viel unterwegs, wandelte zwischen Achter, Zehner und Stürmer, hatte jedoch kaum Einfluss und war der unauffälligste Offensivspieler. Note: 3,5 © getty 9/15 Mesut Özil: Geniale Vorlage vor dem frühen Führungstreffer. Auch danach mit einigen klugen Zuspielen. Allerdings auch häufig passiv im Zweikampf (28 Prozent) und mit steigender Spieldauer immer unauffälliger. Note: 3 © getty 10/15 Julian Brandt: Schwächster Deutscher auf dem Platz. Rannte sich immer wieder fest, leistete sich schlimme Ballverluste und war als offensiver Außen an keinem Torschuss beteiligt. Zu Recht ausgewechselt. Note: 5 © getty 11/15 Lars Stindl: Wichtige Anspielstation in der Anfangsphase, häufig auch mit wertvoller Defensivarbeit. Gab die meisten Torschüsse ab, darunter eine vergebene Großchance (20.). Mit fortlaufender Dauer jedoch auch schlimme Ballverluste. Note: 3,5 © getty 12/15 Timo Werner: Ganz stark, wie er seine erste Chance direkt nutzte. Lauerte stets an der Abseitslinie (viermal Abseits) und lief unermüdlich in die Räume. Bekam wenige Anspiele und kam so nur auf 17 Ballaktionen. Note: 3 © getty 13/15 Antonio Rüdiger: Kam nach einer Stunde für Brandt und übernahm Kimmichs Platz rechts in der Dreierkette. Probleme mit dem Tempo, jedoch stark im Stellungsspiel und bei der Antizipation. Note: 3 © getty 14/15 Julian Draxler: Spielte ab der 67. Minute für Stindl, kam aber nicht mehr ins Spiel. An keiner Offensivaktion beteiligt und ziemlich blass. Note: 4 © getty 15/15 Emre Can: Kam kurz nach dem Gegentor für Werner. Brachte in der Schlussphase seine Pässe alle an den Mann, führte jedoch keine Zweikämpfe mehr und hatte kaum noch Einfluss auf das Spiel. Keine Bewertung

"Sind nicht auf der Puder Rosa Ranch"

Folgt man der Argumentation Müllers, haben den Weltmeistern auch die 17 Confed-Cup-Sieger im Aufgebot Beine gemacht. "Die Jungs tun uns gut", sagte er: "Die Truppe entwickelt sich immer weiter, es kommen immer wieder neue, frische Spieler dazu, und die Älteren müssen auch zeigen, was sie drauf haben, um sich zu etablieren. Wir kriegen hier keine Geschenke."

Schließlich, fügte er in typischer Müller-Manier an, sei das DFB-Team kein Sanatorium für alte Helden. "Wir sind hier ja nicht auf der 'Puder Rosa Ranch' oder bei 'Wünsch Dir was'."

Teammanager Oliver Bierhoff lobte den Auftritt des Münchners als "engagiert wie immer, er haut sich rein" - auch wenn der im Klub derzeit unzufriedene Ersatzkapitän noch ein gutes Stück von seiner Topform entfernt ist. Dennoch gehört Müller wie Spielführer Manuel Neuer, Hummels und Kroos zu den wenigen "Unantastbaren", wie sie Bierhoff nannte.

Der Rest muss sich in den kommenden Wochen und Monaten bis zur WM beweisen. "Wir haben einen unglaublich großen Konkurrenzkampf und ja auch noch ein paar Spieler zu Hause, die sich hier präsentieren wollen", betonte Bierhoff erneut: "Das sind alles Spieler mit großem Potenzial, darauf können wir stolz sein."

Wie auch auf die Weltmeister Hummels, Kroos, Özil und Müller.