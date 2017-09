Löw setzt auf "hohes Verteidigen"

WC Qualification Europe Kasachstan -

Montenegro WC Qualification Europe Dänemark -

Polen WC Qualification Europe Rumänien -

Armenien WC Qualification Europe Litauen -

Schottland WC Qualification Europe Malta -

England WC Qualification Europe Slowakei -

Slowenien WC Qualification Europe Tschechien -

Deutschland WC Qualification Europe Norwegen -

Aserbaidschan WC Qualification Europe San Marino -

Nordirland WC Qualification Europe Albanien -

Liechtenstein WC Qualification Europe Finnland -

Island WC Qualification Europe Georgien -

Irland WC Qualification Europe Serbien -

Moldawien WC Qualification Europe Israel -

Mazedonien WC Qualification Europe Spanien -

Italien WC Qualification Europe Ukraine -

Türkei WC Qualification Europe Kroatien -

Kosovo WC Qualification Europe Wales -

Österreich Serie A Gremio -

Recife Serie B Empoli -

Bari WC Qualification Europe Färöer -

Andorra WC Qualification Europe Weißrussland -

Schweden WC Qualification Europe Niederlande -

Bulgarien WC Qualification Europe Estland -

Zypern WC Qualification Europe Ungarn -

Portugal WC Qualification Europe Lettland -

Schweiz WC Qualification Europe Frankreich -

Luxemburg WC Qualification Europe Griechenland -

Belgien WC Qualification Europe Gibraltar -

Bosnien-Herzegowina WC Qualification Europe Armenien -

Dänemark WC Qualification Europe Aserbaidschan -

San Marino WC Qualification Europe Montenegro -

Rumänien WC Qualification Europe Polen -

Kasachstan WC Qualification Europe England -

Slowakei WC Qualification Europe Schottland -

Malta WC Qualification Europe Slowenien -

Litauen WC Qualification Europe Deutschland -

Norwegen WC Qualification Europe Nordirland -

Tschechien WC Qualification Europe Mazedonien -

Albanien WC Qualification Europe Italien -

Israel WC Qualification Europe Liechtenstein -

Spanien WC Qualification Europe Island -

Ukraine WC Qualification Europe Türkei -

Kroatien WC Qualification Europe Kosovo -

Finnland WC Qualification Europe Österreich -

Georgien WC Qualification Europe Moldawien -

Wales WC Qualification Europe Irland -

Serbien WC Qualification South America Bolivien -

Chile WC Qualification South America Kolumbien -

Brasilien WC Qualification South America Ecuador -

Peru WC Qualification South America Argentinien -

Venezuela WC Qualification South America Paraguay -

Uruguay Copa del Rey Zaragoza -

Granada Copa del Rey Rayo Vallecano -

Tenerife CSL Evergrande -

Changchun Ligue 1 Lille -

Bordeaux First Division A Anderlecht -

Lokeren Ligue 1 Metz -

PSG Premiership Hamilton -

Celtic Championship Derby -

Hull Primera División Leganes -

Getafe J1 League Kofu -

Shimizu J1 League Kashima -

Omiya J1 League Urawa -

Kashiwa J1 League Kawasaki -

Yokohama FM J1 League Gosaka -

Kobe Primera División Real Madrid -

Levante Premier League Man City -

Liverpool CSL Shandong -

Jiangsu Premier League Leicester -

Chelsea Championship Bolton -

Middlesborough Primera División Valencia -

Atletico Madrid Ligue 1 Nizza -

Monaco Serie A Juventus -

Chievo Premier League Stoke -

Man United Primera División Sevilla -

Eibar Championship Sheffield Wednesday -

Nott'm Forest Ligue 1 Caen -

Dijon Ligue 1 Montpellier -

Nantes Ligue 1 Strasbourg -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Toulouse Premier League Everton -

Tottenham (DELAYED) Eredivisie Ajax -

Zwolle Primera División Barcelona -

Espanyol Serie A Sampdoria -

Roma Premier League Brighton -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Arsenal -

Bournemouth (DELAYED) Eredivisie Heerenveen -

Eindhoven Serie A Inter Mailand -

SPAL Ligue 1 Saint-Étienne -

Angers Serie A Atalanta -

Sassuolo Serie A Cagliari -Crotone Serie A Hellas Verona -

Florenz Serie A Udinese -

Genua Ligue 1 Lyon -

Guingamp Premier League Swansea -

Newcastle Serie A Benevento -

FC Turin Primera División Villarreal -

Real Betis Serie A Bologna -

Neapel Serie A Santos -

Corinthians Ligue 1 Marseille -

Rennes Ligue 2 Reims -

Brest Primera División Málaga -

Las Palmas

Joachim Löw tut die Systemfrage nonchalant ab. Es spiele "keine Rolle", ob die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mit einer Dreier- oder Viererkette in der Abwehr agiere, sagt der Bundestrainer. 3-4-3, 4-5-1 oder 5-4-1 - eine Diskussion für Taktik-Nerds? Nicht nur.

Ein Blick auf die Statistik der jüngsten Länderspiele einschließlich der EM 2016 belegt, dass die Wahl des Systems einen großen Einfluss auf die Anfälligkeit der Hintermannschaft hat. In 21 Begegnungen setzte Löw zehnmal auf drei, elfmal auf vier Verteidiger. Zu dritt kassierte die Abwehr bei durchschnittlich 15 Schüssen pro Spiel 0,7 Gegentore - zu viert ließ sie nur sechs Schüsse und 0,3 Gegentore zu.

Mit Dreierkette zum Titel

Gegnerische Stürmer waren gegen eine deutsche Dreierkette in diesem Zeitraum viermal erfolgreich, gegen vier DFB-Verteidiger gar nicht. Zudem kamen die Widersacher gegen drei deutsche Defensive zu mehr Großchancen (8:3). Beim Confed-Cup-Triumph, wo Löw durchweg auf eine Dreierreihe baute, blieb die deutsche Elf nur einmal ohne Gegentreffer - mit viel Glück im Finale gegen Chile (1:0). Mexiko gab im Halbfinale 25 Schüsse auf das deutsche Tor ab - laut Sport Bild so viele wie kein Team seit Beginn der Daten-Erfassung 1994.

Wird Löw auf diese Erkenntnisse angesprochen, verweist er auf die größere Bedeutung der Mentalität gegenüber der Systematik. Es gehe dem Weltmeister unabhängig von der Taktik meist darum, "dem Gegner in der Offensive unser Spiel aufzuzwingen", sagt er. Außerdem mache besonders Jonas Hector auf links als "Pendler" zwischen Abwehr und Angriff das System so variabel, "dass beides relativ häufig gut funktioniert hat". Ähnlich ist die Rolle von Joshua Kimmich auf rechts.

Löw: "Offensiv verteidigen"

"Mit einem Verteidiger mehr in der Reihe kann man ein Stück weit offensiver verteidigen und früher Druck auf seinen Gegenspieler machen", erläutert Hector, "das ist der gravierende Unterschied." Der Grundsatz des "hohen Verteidigens" sei aber "in beiden Systemen ähnlich". Laut Kimmich hat die DFB-Elf beide Systeme gleichermaßen "in petto".

Dass Löw zuletzt in Russland stets auf drei Defensive vertraut hatte, sei "auch den Spielern geschuldet" gewesen, "die wir dabei hatten". Die Stammverteidiger Jerome Boateng und Mats Hummels fehlten dort.

Inzwischen ist aber auch eine Dreierreihe mit den beiden und ihrem neuen Münchner Kollegen Niklas Süle oder Antonio Rüdiger vorstellbar. Auch die derzeit unberücksichtigten Weltmeister Benedikt Höwedes und Shkodran Mustafi spielen in ihren Klubs in einer Dreierkette.

Hummels berichtet, er habe keine Vorliebe. Kniffliger sei jedoch die Dreierkette zu handhaben, ein "offensiv sehr aggressives System". Dabei "darf man nicht zu defensiv werden, damit man im Mittelfeld nicht den Zugriff verliert", betonte er.

Die gar nicht so unwichtige Frage nach Dreier- oder Viererkette wird dann von einer Anschlussfrage beantwortet: Sechser oder Doppelsechs?