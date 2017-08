Grindel will WM-Skandal aufklären

WC Qualification Europe Ungarn -

Lettland WC Qualification Europe Portugal -

Färöer WC Qualification Europe Schweiz -

Andorra WC Qualification Europe Bulgarien -

Schweden WC Qualification Europe Frankreich -

Niederlande WC Qualification Europe Luxemburg -

Weißrussland WC Qualification Europe Zypern -

Bosnien-Herzegowina WC Qualification Europe Griechenland -

Estland WC Qualification Europe Belgien -

Gibraltar WC Qualification South America Venezuela -

Kolumbien WC Qualification South America Chile -

Paraguay WC Qualification South America Uruguay -

Argentinien WC Qualification South America Brasilien -

Ecuador WC Qualification South America Peru -

Bolivien WC Qualification Europe Kasachstan -

Montenegro WC Qualification Europe Dänemark -

Polen WC Qualification Europe Rumänien -

Armenien WC Qualification Europe Litauen -

Schottland WC Qualification Europe Malta -

England WC Qualification Europe Slowakei -

Slowenien WC Qualification Europe Tschechien -

Deutschland WC Qualification Europe Norwegen -

Aserbaidschan WC Qualification Europe San Marino -

Nordirland WC Qualification Europe Albanien -

Liechtenstein WC Qualification Europe Georgien -

Irland WC Qualification Europe Serbien -

Moldawien WC Qualification Europe Israel -

Mazedonien WC Qualification Europe Spanien -

Italien WC Qualification Europe Kroatien -

Kosovo WC Qualification Europe Wales -

Österreich Serie A Gremio -

Recife Serie B Empoli -

Bari WC Qualification Europe Färöer Inseln -

Andorra WC Qualification Europe Weißrussland -

Schweden WC Qualification Europe Estland -

Zypern WC Qualification Europe Ungarn -

Portugal WC Qualification Europe Lettland -

Schweiz WC Qualification Europe Frankreich -

Luxemburg WC Qualification Europe Griechenland -

Belgien WC Qualification Europe Gibraltar -

Bosnien-Herzegowina WC Qualification Europe Armenien -

Dänemark WC Qualification Europe Aserbaidschan -

San Marino WC Qualification Europe Montenegro -

Rumänien WC Qualification Europe England -

Slowakei WC Qualification Europe Schottland -

Malta WC Qualification Europe Slowenien -

Litauen WC Qualification Europe Deutschland -

Norwegen WC Qualification Europe Nordirland -

Tschechien WC Qualification Europe Mazedonien -

Albanien WC Qualification Europe Italien -

Israel WC Qualification Europe Liechtenstein -

Spanien WC Qualification Europe Island -

Ukraine WC Qualification Europe Türkei -

Kroatien WC Qualification Europe Kosovo -

Finnland WC Qualification Europe Österreich -

Georgien WC Qualification Europe Moldawien -

Wales WC Qualification Europe Irland -

Serbien WC Qualification South America Bolivien -

Chile WC Qualification South America Kolumbien -

Brasilien WC Qualification South America Ecuador -

Peru WC Qualification South America Argentinien -

Venezuela WC Qualification South America Paraguay -

Uruguay CSL Evergrande -

Changchun Ligue 1 Lille -

Bordeaux First Division A Anderlecht -

Lokeren Ligue 1 Metz -

PSG Premiership Hamilton -

Celtic Championship Derby -

Hull Primera División Leganes -

Getafe J1 League Kofu -

Shimizu J1 League Kashima -

Omiya J1 League Urawa -

Kashiwa J1 League Kawasaki -

Yokohama FM J1 League Gosaka -

Kobe Primera División Real Madrid -

Levante Premier League Man City -

Liverpool CSL Shandong -

Jiangsu Championship Bolton -

Middlesborough Primera División Valencia -

Atletico Madrid Ligue 1 Nizza -

Monaco Serie A Juventus -

Chievo Primera División Sevilla -

Eibar Championship Sheffield Wednesday -

Nott'm Forest Ligue 1 Caen -

Dijon Ligue 1 Montpellier -

Nantes Ligue 1 Strasbourg -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Toulouse Eredivisie Ajax -

Zwolle Primera División Barcelona -

Espanyol Serie A Sampdoria -

Roma Premier League Brighton -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Arsenal -

Bournemouth (DELAYED) Eredivisie Heerenveen -

Eindhoven Ligue 1 Saint-Étienne -

Angers Ligue 1 Lyon -

Guingamp Primera División Villarreal -

Real Betis Serie A Santos -

Corinthians Ligue 1 Marseille -

Rennes Ligue 2 Reims -

Brest Primera División Málaga -

Las Palmas

Reinhard Grindel will die Wüste zum Leben erwecken: Der Präsident des DFB hat einen neuen Vorstoß zur Aufklärung des Sommermärchen-Skandals angekündigt. Der 55-Jährige möchte höchstpersönlich nach Katar reisen, um doch noch eine Aussage des Skandalfunktionärs Mohamed Bin Hammam zu erwirken. Der 68-Jährige, der sich bislang nicht geäußert hat, steht im Zentrum der Affäre um die WM-Vergabe 2006 nach Deutschland.

"Ich hoffe, noch dieses Jahr nach Katar fliegen zu können, um dort mit Vertretern der Regierung zu reden, zu fragen, ob sie Möglichkeiten sehen, dass Herr Bin Hammam doch noch Auskunft gibt", sagte Grindel dem Portal Sportbuzzer.

Bei Bin Hammam versandeten einst die 6,7 Millionen Euro, die aus Deutschland über Umwege überwiesen worden waren und deren Zweck ungeklärt ist. In der WM-Affäre ermitteln die Behörden in Deutschland, der Schweiz und in den USA. "Die Akte ist nicht geschlossen, es wird noch ermittelt", äußerte Grindel: "Ich hoffe sehr, dass die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen weitere Aufklärung bringen werden."

Der DFB-Boss baut zudem auf ein verstärktes Engagement der Behörden. "Wir als Verband haben versucht, den Fluss des Geldes aufzuklären. Was wir aufklären konnten, ist aus unserer Sicht aufgeklärt", sagte der frühere Bundestagsabgeordnete: "Was dazukommen muss, sind die Ermittlungsmöglichkeiten der Staatsanwaltschaften: Durchsuchungen, Beschlagnahmung von Kontobewegungen."

Beckenbauer-Berater Radmann ebenfalls möglicher Zeuge

Auch Fedor Radmann, der Berater des WM-Organisations-Chefs Franz Beckenbauer, könnte nach Ansicht Grindels zur Aufklärung beitragen: "Wir wissen zum Beispiel, dass von den 6,7 Millionen Euro ein beachtlicher Teil zu Fedor Radmann zurückgeflossen ist."

Neben seiner Katar-Reise hat Grindel auch auf anderen Gebieten Pläne. So brachte der Präsident im Kampf gegen Straftäter im Fußball eine Meldepflicht bei der Polizei ins Gespräch. "Es gibt solche Rädelsführer, die polizeilich bekannt sind. Warum wird dann nicht mehr mit Meldeauflagen gearbeitet?", sagte der gebürtige Hamburger.

Grindel hat bereits detaillierte Vorstellungen zu seiner Idee. "Wieso sagt man ihnen nicht: Ihr meldet euch an einem Spieltag um 15.00 Uhr, um 16.00 Uhr und um 17.00 Uhr bei eurer Polizeidienststelle - wenn nicht, werdet ihr zur Fahndung ausgeschrieben", äußerte der 55-Jährige: "Das wäre eine Maßnahme, die im Vorfeld wirken könnte."

Grindel fordert Regulierung der Transfermärkte

Mit Blick auf die immer weiter steigenden Ablösesummen denkt Grindel über weitere Regulierungs-Mechanismen nach. "Wir müssen schauen, ob wir neue Leitplanken brauchen, mit denen diese exorbitanten Summen begrenzt werden", sagte der frühere Journalist: "Das werden wir nach Ende der Transferperiode analysieren."

Nichts ändern möchte der DFB-Chef dagegen an der sogenannten 50+1-Regel, die die Klubs vor der Übernahme von Investoren schützt. "Wir wollen nicht, dass ein Scheich kommt, sich drei Jahre engagiert und sich dann doch lieber um seine Kamele oder Zuchtfalken kümmert", äußerte Grindel: "Dann würde alles wieder zusammenbrechen. Wir wollen Kontinuität und Nachhaltigkeit."