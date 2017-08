DFB-Vize Rainer Koch setzt sich zur Wehr

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Premier League Live Crystal Palace -

DFB-Vize-Präsident Rainer Koch hat sich auf Facebook vehement gegen angebliche Verleumdung und Beleidigung zur Wehr gesetzt. "Ich bleibe bei meiner Haltung: Zum Dialog bin ich selbstverständlich weiter gerne bereit, persönliche Beleidigungen und Verleumdungen werde ich jedoch nicht akzeptieren", schrieb der 58 Jahre alte Jurist aus Poing.

Er nahm Bezug auf ein mit drei Ultra-Sprechern von Dynamo Dresden geplantes Treffen am 27. Juli in Dresden. Koch hatte zusammen mit dem DFB-Sicherheitsbeauftragten Hendrik Große-Lefert an der Unterredung teilgenommen. "Tatsächlich trafen wir dann unabgesprochen auf über 50 Ultravertreter aus ganz Deutschland. Auch gut, wir haben - weil grundsätzlich immer dialogbereit - uns auch auf eine Unterredung mit diesem großen Kreis eingelassen", berichtete der Chef des Bayerischen Fußballverbandes (BFV) bei Facebook.

Weil Vertraulichkeit vereinbart worden sei, habe er bislang nichts zum Inhalt dieser Unterredung in der Öffentlichkeit verlauten lassen. Er habe "an keiner Stelle erklärt, in diesem Gespräch persönlich bedroht worden zu sein. Übrigens auch deshalb nicht, weil ich gar nicht bedroht worden bin", so Koch weiter. In Medien war kolportiert worden, dass Koch mit "Hausbesuchen" gedroht worden sei.

Koch appelierte via Facebook

Auf einem Spruchband von Nürnberger Ultras in Regensburg hatte es geheißen: "Menschen lügen 200x am Tag, R. Koch schafft das in 60 Minuten." Die Ultras wollen bei einem internen Treffen am 20. August vor dem Heimspiel gegen Union Berlin informieren, heißt es bei fanzeit.de.

Koch, auch Präsident des Süddeutschen Fußball-Verbandes, appellierte nun in seinem Facebook-Beitrag: "Also liebe Ultras, das passt doch nicht zusammen: ihr wollt den Dialog und setzt andererseits jetzt schon seit Tagen solche falschen Behauptungen über mich in die Welt und ins Netz und in die Stadionkurve des 1. FC Nürnberg."