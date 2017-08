Keine Sanktionen für Schiedsrichter Gräfe

Boxen So 03:00 Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Premier League So 17:00 Kracher am Sonntag: Liverpool-Arsenal UEFA Europa League Live Fenerbahce -

Skopje Primera División Real Sociedad -

Villarreal Ligue 1 PSG -

St. Etienne Championship Bristol City -

Aston Villa Primera División Real Betis -

Celta Vigo J1 League Iwata -

Kobe J1 League Cerezo Osaka -

Kashima Premier League Bournemouth -

Man City Championship Burton -

Sheffield Wednesday Ligue 1 Nantes -

Lyon Serie A Benevento -

Bologna Serie A Genua -

Juventus Primera División Alaves -

Barcelona Premier League Man United -

Leicester Championship Nottingham -

Leeds Ligue 1 Amiens -

Nizza Ligue 1 Bordeaux -

Troyes Ligue 1 Caen -

Metz Ligue 1 Dijon -

Montpellier Ligue 1 Toulouse -

Rennes Primera División Levante -

La Coruna Primera División Girona -

Malaga Premier League Huddersfield -

Southampton (Delayed) Serie A AS Rom -

Inter Mailand Primeira Liga Rio Ave -

Benfica Premier League Newcastle -

West Ham (DELAYED) Premier League Watford -

Brighton (Delayed) Premier League Crystal Palace -

Swansea (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

Willem II Eredivisie Venlo -

Ajax Premier League Chelsea -

Everton Ligue 1 Guingamp -

Strasbourg Premiership Ross County -

Rangers Ligue 1 Angers -

Lille Premier League Liverpool -

Arsenal Allsvenskan Malmö -

Göteborg First Division A Gent -

Anderlecht Serie A Turin -

Sassuolo Superliga Nordsjälland -

Kopenhagen Primera División Espanyol -

Leganes Primera División Eibar -

Bilbao Premier League Zenit -

Rostow Super Liga Roter Stern -

Partizan Premier League Tottenham -

Burnley (Delayed) Primera División Getafe -

Sevilla Serie A Chievo Verona -

Lazio Serie A Crotone -

Hellas Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A AC Mailand- Cagliari Serie A Neapel -

Atalanta Serie A Spal -

Udinese Serie A Palmeiras -

Sao Paulo Ligue 1 Monaco -

Marseille Primeira Liga Braga -

Porto Primera División Real Madrid -

Valencia Premier League West Brom -

Stoke (Delayed) WC Qualification South America Venezuela -

Kolumbien WC Qualification South America Chile -

Paraguay WC Qualification South America Uruguay -

Argentinien WC Qualification South America Brasilien -

Ecuador WC Qualification South America Peru -

Bolivien WC Qualification Europe Kasachstan -

Montenegro WC Qualification Europe Dänemark -

Polen WC Qualification Europe Rumänien -

Armenien WC Qualification Europe Litauen -

Schottland WC Qualification Europe Slowakei -

Slowenien WC Qualification Europe Tschechien -

Deutschland WC Qualification Europe Norwegen -

Aserbaidschan WC Qualification Europe Georgien -

Irland WC Qualification Europe Serbien -

Moldawien WC Qualification Europe Isreal -

Mazedonien WC Qualification Europe Spanien -

Italien Serie B Empoli -

Bari WC Qualification Europe Färöer Inseln -

Andorra WC Qualification Europe Weißrussland -

Schweden WC Qualification Europe Estland -

Zypern WC Qualification Europe Lettland -

Schweiz WC Qualification Europe Frankreich -

Luxemburg WC Qualification Europe Griechenland -

Belgien WC Qualification Europe Montenegro -

Rumänien WC Qualification South America Bolivien -

Chile WC Qualification South America Kolumbien -

Brasilien WC Qualification South America Ecuador -

Peru WC Qualification South America Paraguay -

Uruguay WC Qualification South America Argentina -

Venezuela

Die harsche öffentliche Kritik am Schiedsrichterwesen in der Bundesliga hat für Manuel Gräfe keine negativen Folgen. In einem Gespräch mit Generalsekretär Friedrich Curtius vom DFB und Schiedsrichter-Chef Manuel Gräfe hat Gräfe am Donnerstag die Beweggründe für sein Interview am vergangenen Sonntag im Tagesspiegel und die Inhalte erläutert. Fröhlich unterstrich derweil, dass öffentliche Vorhaltungen nicht zielführend seien.



"Es ist wichtig und in der Schiedsrichterführung gewünscht, dass wir uns intern mit Kritik auseinandersetzen, uns immer wieder hinterfragen und auch offen die Meinung sagen können", sagte Fröhlich: "Dass unterschiedliche inhaltliche Auffassungen oder Differenzen öffentlich und persönlich ausgetragen werden, darf allerdings nicht unsere Diskussionskultur sein."

In dem Gespräch wurde zudem vereinbart, die Differenzen und aufgeworfenen inhaltlichen Diskussionen in den kommenden Wochen intern und unter Einbeziehung des zuständigen DFB-Vizepräsidenten Ronny Zimmermann sowie des Führungsteams aufzugreifen und aufzuarbeiten.

Gräfe hatte am vergangenen Wochenende das Auswahlverfahren der früheren leitenden Unparteiischen, Herbert Fandel und Hellmut Krug, heftig kritisiert. Die beiden hätten sich ihre Schiedsrichterliste so zusammengebastelt, wie sie es wollten.

"Exemplarisch" fand er, dass sich Bibiana Steinhaus erst als erste Schiedsrichterin qualifiziert habe, nachdem Fröhlich das Amt des Schiedsrichter-Chefs übernommen hat. Am Freitag pfeift der 43 Jahre alte Berliner das Zweitliga-Kellerduell zwischen der SpVgg Greuther Fürth und dem FC Ingolstadt (18.30 Uhr/Sky).